WoW Patch 12.0.7: Massive XP-Erhöhungen für Quests und Aktivitäten

Auf dem Patch 12.0.7 PTR wurden signifikante Anpassungen an den erhaltenen Erfahrungspunkten für bestimmte Quests und Aktivitäten festgestellt. Während von offizieller Seite eine deutliche Anhebung der Quest-Erfahrungspunkte angekündigt wurde, zeigen die Daten auf dem Testserver, dass die Werte bei einigen Quellen um das Bis zu Achtfache der ursprünglichen Menge angehoben wurden.

Die XP-Änderungen im direkten Vergleich

Die Anpassungen betreffen spezifische Midnight-Quests und wöchentliche Aktivitäten. Die Werte und Steigerungen für die einzelnen Bereiche auf Stufe 80 stellen sich wie folgt dar:

Ruf des Tiefenforschers: Erhöhung von 70.600 XP auf 124.000 XP (Faktor 1,76x).

Erhöhung von 70.600 XP auf 124.000 XP (Faktor 1,76x). Dungeon-Quests (Midnight): Erhöhung von 23.550 XP auf 54,000 XP (Faktor 2,29x).

Erhöhung von 23.550 XP auf 54,000 XP (Faktor 2,29x). Beutejagd: Erhöhung von 17.650 XP auf 101.000 XP (Faktor 5,72x).

Erhöhung von 17.650 XP auf 101.000 XP (Faktor 5,72x). Wöchentliche Ruhm-Aktivitäten: Erhöhung von 11.750 XP auf 101.000 XP (Faktor 8,60x).

Fokus auf wöchentliche Aktivitäten und Beutejagden

Während sich die Erfahrungspunkte für Ruf des Tiefenforschers und normale Dungeon-Quests im Vergleich zu Patch 12.0.5 in etwa verdoppelt haben, fällt der Zuwachs bei den normalen Beutejagden und den wöchentlichen Ruhm-Aktivitäten deutlich höher aus. Zu den betroffenen wöchentlichen Aufgaben, die nun jeweils 101.000 XP gewähren, gehören die Quests „Die Runensteine verstärken“, die wöchentliche „Überfluss“-Quest, „Legenden der Haranir“ sowie die wöchentlichen Quests für den „Sturmarionangriff“.

Zusätzliche Optionen für Zweitcharaktere

Zusammen mit der Einführung von Dragonflight-Zeitwanderungen bietet die Veröffentlichung von Patch 12.0.7 Spielern eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten, um die Stufe von Zweitcharakteren effizient zu steigern.

Quelle: Wowhead

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