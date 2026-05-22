WoW Patch 12.0.7: Gezielt heroische Ausrüstung für bestimmte Slots kaufen

Auf dem PTR von Patch 12.0.7 hat die Händlerin Maren Silberschwinge ihr Sortiment vergrößert und verkauft nun gezielte Ausrüstungskisten der Stufe „Heroisch“ für spezifische Plätze. Dies ermöglicht es, gezielt fehlende Ausrüstungsteile zu erwerben.

Slot-spezifische Ausrüstungskisten auf dem PTR

Bisher verkauft der Rüstmeister auf den Live-Servern zufällige Catch-up-Ausrüstung der Stufen „Champion“ und „Heroisch“ für jeweils 500 Feldauszeichnungen, was das Füllen eines letzten gezielten Ausrüstungsplatzes teuer machen kann. In Patch 12.0.7 bietet Maren Silverwing separate Kisten für jeden einzelnen Ausrüstungsplatz an. Diese slot-spezifischen Kisten kosten zwar 750 Feldauszeichnungen pro Stück, reduzieren jedoch Fehlkäufe und senken die Gesamtkosten für die Ausrüstung.

Quellen für Feldauszeichnungen

Die benötigten Feldauszeichnungen können in den neuen Zonen der Invasionspunkte gesammelt werden, wobei die Belohnungen auf dem heroischen Welt-Schwierigkeitsgrad erhöht wurden und dort auch ein mythisches Ausrüstungsteil enthalten ist. Die Aktivitäten in den Zonen gewähren folgende Mengen an Feldauszeichnungen:

Zufällige Beuteobjekte: 5 Auszeichnungen auf Normal, 8 auf Heroisch.

5 Auszeichnungen auf Normal, 8 auf Heroisch. Weltquests: 10 bis 20 Auszeichnungen auf Normal, 16 bis 30 auf Heroisch.

10 bis 20 Auszeichnungen auf Normal, 16 bis 30 auf Heroisch. Seltene Gegner (Rares): 30 Auszeichnungen auf Normal, 60 auf Heroisch.

30 Auszeichnungen auf Normal, 60 auf Heroisch. Weltboss-Quest: 75 Auszeichnungen auf Normal, 225 auf Heroisch.

Zusätzlich können über Ritualstätten der Stufe 6 weit über 100 Feldauszeichnungen pro Durchgang erlangt werden, wodurch auch neue Charaktere schnell ausgerüstet werden können.

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