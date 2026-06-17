WoW Patch 12.0.7: Housing-Dekorationen über World-Cup-Erfolg freischalten

Mit Patch 12.0.7 gibt es in World of Warcraft neue Housing-Dekorationen, die du über einen World-Cup-Erfolg in Silbermond freischaltest. Dafür musst du mit einem besonderen Ball drei Tore erzielen und dabei einen passenden Wappenrock tragen.

Als Belohnung erhältst du Zugriff auf drei neue Dekorationsgegenstände für dein Housing: [Prized Orb of Azeroth], [Framed Horde Pride] und [Framed Alliance Pride]. Der Aufwand ist gering, da der komplette Ablauf nur wenige Schritte umfasst.

Fundort von Richmond in Silbermond

Den benötigten Händler findest du in Silbermond bei der Thalassianischen Universität im nordwestlichen Bereich der Stadt. Richmond steht bei den Koordinaten 39.3, 59.1.

/way #2393 39.3 59.1 Richmond

Bei Richmond kaufst du den Wappenrock deiner Fraktion sowie die Bälle für den Erfolg.

Diese Gegenstände brauchst du für den Erfolg

Für den World-Cup-Erfolg benötigst du einen Wappenrock der Teilnahme und den [Kickable Practice Ball].

Richmond verkauft folgende Gegenstände:

Der Wappenrock kostet 5 Gold. Kaufe je nach Fraktion den [Horde Tabard of Participation] oder den [Alliance Tabard of Participation] und lege ihn an.

Achte darauf, den Wappenrock wirklich auszurüsten. Wenn du ihn per Rechtsklick nur als Transmog lernst, musst du einen weiteren Wappenrock kaufen und ihn manuell per Drag-and-drop anlegen.

Drei Tore mit dem Kickable Practice Ball erzielen

Lege zuerst den Wappenrock der Teilnahme an. Danach platzierst du den [Kickable Practice Ball] in der Mitte des Feldes.

Interagiere mit dem Ball, damit er sich in die Richtung bewegt, in die dein Charakter blickt. Richte deinen Charakter also auf eines der Tore aus und kicke den Ball so lange weiter, bis ein Treffer zählt.

Sobald ein Tor erzielt wurde, erscheint ein rotes Feuerwerk. Für den Abschluss des Erfolgs brauchst du insgesamt 3 Tore. Am einfachsten kaufst du direkt 3 Tretbare Übungsbälle und platzierst sie in der Mitte des Feldes.

Diese Housing-Dekorationen werden freigeschaltet

Nach dem dritten Tor wird der Erfolg Tor! abgeschlossen. Dadurch schaltest du drei Housing-Dekorationen frei:

Nach der Freischaltung kannst du weitere Kopien der Dekorationsgegenstände bei Richmond kaufen. Jede zusätzliche Kopie kostet 5.000 Gold.

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