WoW Midnight: Alle Tier-2-Sets aus Season 2 im Überblick
Geschrieben von Telias am 19.06.2026 um 13:36
Inhaltsverzeichnis
- Dämonenjäger Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
- Druide Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
- Krieger Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
- Magier Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
- Mönch Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
- Paladin Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
- Priester Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
- Rufer Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
- Schamane Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
- Schurke Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
- Todesritter Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
Hier findest du die Übersicht der neuen Modelle der Tier 2-Sets aller Klassen, die mit Season 2 von World of Warcraft: Midnight erscheinen. Diese Rüstungssets kannst du im neuen Schlachtzug Der Giftige Abgrund erbeuten. Der Raid bietet insgesamt 8 Bosse und kommt ebenfalls frisch mit Patch 12.1 ins Spiel.
Dämonenjäger Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
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Druide Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2Zurück zur Übersicht
Krieger Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
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Magier Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2Zurück zur Übersicht
Mönch Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2Zurück zur Übersicht
Paladin Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2Zurück zur Übersicht
Priester Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2Zurück zur Übersicht
Rufer Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2Zurück zur Übersicht
Schamane Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2Zurück zur Übersicht
Schurke Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2Zurück zur Übersicht
Todesritter Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
Quelle: WowheadZurück zur Übersicht
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