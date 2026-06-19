Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0.5
WoWNewsarchivJuni 2026WoW Midnight: Alle Tier-2-Sets aus Season 2 im Überblick

WoW Midnight: Alle Tier-2-Sets aus Season 2 im Überblick

Geschrieben von Telias am 19.06.2026 um 13:36
Inhaltsverzeichnis
  1. Dämonenjäger Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
  2. Druide Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
  3. Krieger Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
  4. Magier Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
  5. Mönch Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
  6. Paladin Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
  7. Priester Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
  8. Rufer Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
  9. Schamane Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
  10. Schurke Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2
  11. Todesritter Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2

Hier findest du die Übersicht der neuen Modelle der Tier 2-Sets aller Klassen, die mit Season 2 von World of Warcraft: Midnight erscheinen. Diese Rüstungssets kannst du im neuen Schlachtzug Der Giftige Abgrund erbeuten. Der Raid bietet insgesamt 8 Bosse und kommt ebenfalls frisch mit Patch 12.1 ins Spiel.

Dämonenjäger Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2

World of Warcraft: Midnight - Dämonenjäger Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Dämonenjäger Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Dämonenjäger Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Dämonenjäger Tier Set aus Season 2


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Druide Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2

World of Warcraft: Midnight - Druide Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Druide Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Druide Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Druide Tier Set aus Season 2
World of Warcraft: Midnight - Hexenmeister Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Hexenmeister Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Hexenmeister Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Hexenmeister Tier Set aus Season 2
World of Warcraft: Midnight - Jäger Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Jäger Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Jäger Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Jäger Tier Set aus Season 2
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Krieger Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2

World of Warcraft: Midnight - Krieger Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Krieger Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Krieger Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Krieger Tier Set aus Season 2


Zurück zur Übersicht

Magier Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2

World of Warcraft: Midnight - Magier Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Magier Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Magier Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Magier Tier Set aus Season 2
Zurück zur Übersicht

Mönch Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2

World of Warcraft: Midnight - Mönch Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Mönch Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Mönch Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Mönch Tier Set aus Season 2
Zurück zur Übersicht

Paladin Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2

World of Warcraft: Midnight - Paladin Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Paladin Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Paladin Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Paladin Tier Set aus Season 2
Zurück zur Übersicht

Priester Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2

World of Warcraft: Midnight - Priester Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Priester Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Priester Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Priester Tier Set aus Season 2
Zurück zur Übersicht

Rufer Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2

World of Warcraft: Midnight - Rufer Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Rufer Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Rufer Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Rufer Tier Set aus Season 2
Zurück zur Übersicht

Schamane Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2

World of Warcraft: Midnight - Schamane Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Schamane Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Schamane Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Schamane Tier Set aus Season 2
Zurück zur Übersicht

Schurke Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2

World of Warcraft: Midnight - Schurke Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Schurke Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Schurke Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Schurke Tier Set aus Season 2
Zurück zur Übersicht

Todesritter Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 2

World of Warcraft: Midnight - Todesritter Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Todesritter Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Todesritter Tier Set aus Season 2 World of Warcraft: Midnight - Todesritter Tier Set aus Season 2

Quelle: Wowhead

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