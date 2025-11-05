Verwirrender Jeton des Kartells: Nächster Kauf jetzt verfügbar

Der sechste Verwirrender Jeton des Kartells ist seit den wöchentlichen Wartungsarbeten in World of Warcraft: The War Within verfügbar. Spieler können damit gezielt Ausrüstung bei ausgewählten Händlern in Dornogal erwerben.

Der Verwirrender Jeton des Kartells ist ein zentraler Bestandteil von The War Within Season 3 und ermöglichen es, hochwertige Raid- oder Dungeon-Gegenstände gezielt freizuschalten. Der Fortschritt erfolgt über fest definierte Quests mit einem integrierten Aufholsystem.

So bekommst du die Verwirrenden Jetons des Kartells

Den ersten Fortschritt ermöglichen dir zwei wiederkehrende Quests, die aufeinander aufbauen. Der Einstieg erfolgt mit der einmaligen Quest Turboschub: Der Handel muss laufen, die dir direkt drei Jetons sichert.

Anschließend kannst du die wöchentliche Quest Turboschub: Ewiges Wachstum abschließen. Diese belohnt dich mit jeweils einem weiteren Jeton – bis zu sechs Mal insgesamt in Season 3. Durch das integrierte Aufholsystem kannst du die Quest mehrfach nachholen, solange du noch nicht das globale Maximum erreicht hast. So bleibst du auch bei verspätetem Einstieg konkurrenzfähig.

Händlerstandorte und Voraussetzungen für Käufe

Die Verwirrenden Jetons des Kartells kannst du bei Schmierer So'kir und Schmierer So'tho einlösen. Beide NPCs befinden sich in Dornogal, direkt bei der Großen Schatzkammer auf den Koordinaten /way 52.3, 45.9.

Um mythische Raid-Ausrüstung kaufen zu können, musst du den zugehörigen Boss mindestens einmal auf Mythisch besiegt haben. Nur dann wird der entsprechende Gegenstand freigeschaltet. Für mythische Dungeon-Ausrüstung gilt: Du musst den jeweiligen Dungeon auf Stufe +12 innerhalb des Zeitlimits abschließen. Erst dann kannst du das passende Ausrüstungsteil aus Season 3 erwerben.

