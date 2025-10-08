Legion Remix in World of Warcraft – Gear farmen, upgraden und verwerten

Im Legion Remix von World of Warcraft erwartet dich ein überarbeitetes Gearing-System mit neuen Mechaniken zur Itemskalierung, Ausrüstungsbeschaffung und Verwertung. Statt klassischer Upgrade-Systeme setzt der Modus auf dynamisch skalierende Epic-Gegenstände, tägliche Belohnungen und Artefaktverstärkungen über Schmuck. Durch gezieltes Farmen und clevere Nutzung von Ressourcen wie Partikeln der zerbrochenen Zeit erreichst du ein maximales Itemlevel von 740.

Gear farmen in Legion Remix

Im Legion Remix erhältst du Ausrüstung aus vielen verschiedenen Quellen. Du kannst Gegenstände durch das Besiegen von Gegnern erbeuten – von gewöhnlichen Mobs bis hin zu Raidbossen. Weitere Möglichkeiten sind Schatztruhen, darunter die Truhe mit ewigen Schätzen, die du für das Abschließen von Quests bekommst, sowie Dungeons und Raids der Legion-Erweiterung.

Die Qualität der Ausrüstung beeinflusst das mögliche Itemlevel. Ungewöhnliche (Uncommon) Items reichen bis Itemlevel 571, seltene (Rare) Items bis 578. Die meisten epischen (Epic) Items haben ein maximales Itemlevel von 584 – können aber unter bestimmten Bedingungen deutlich darüber hinaus skalieren.

Epic-Gear und Itemlevel-Skalierung

Epische Ausrüstung im Legion Remix folgt einem besonderen Skalierungssystem. Statt klassischer Aufwertungen wird das Itemlevel automatisch an deine aktuelle Ausrüstung angepasst. Neue epische Gegenstände liegen dabei in der Regel 5 bis 6 Itemlevel über deinem Durchschnitt, aufgerundet auf den nächsthöheren Wert.

Bestimmte Quellen ermöglichen es, Epic-Gear bis Itemlevel 740 zu erhalten. Dazu zählen die Truhe mit ewiger Macht aus täglichen Quests und Dungeonwarteschlangen, sämtliche Legion-Raids, die Kombination von zehn Partikeln der zerbrochenen Zeit sowie die Endtruhen aus Mythic+-Dungeons. Diese Quellen stellen den zentralen Weg dar, um die höchste Ausrüstungsstufe zu erreichen.

Partikel der zerbrochenen Zeit

Sobald dein Charakter Stufe 80 erreicht hat, kannst du Partikel der zerbrochenen Zeit sammeln. Durch das Kombinieren von zehn dieser Partikel entsteht ein garantierter Ausrüstungsgegenstand auf deinem höchsten aktuellen Itemlevel, bis maximal Itemlevel 740. Diese Methode bietet eine planbare Möglichkeit, gezielt Fortschritte beim Gearing zu machen.

Du erhältst Partikel der zerbrochenen Zeit aus unterschiedlichen Inhalten in der offenen Welt, in Dungeons und Raids. Die Menge variiert je nach Quelle:

1–2 aus Truhe mit ewigen Schätzen und ähnlichen Questbelohnungen

0–1 von ermächtigte Kreaturen im Heroischen Weltmodus

0–2 von seltenen Gegnern im Heroischen Weltmodus

0–1 pro Normal-Dungeon-Boss

0–2 pro Heroic-Dungeon-Boss

2 pro Mythic-Dungeon-Boss

1–2 pro Mythic+-Abschluss (beliebiger Schlüsselstein)

2 pro Normal-Raid-Boss

3 pro Heroic-Raid-Boss

4 pro Mythic-Raid-Boss

Mythic+-Belohnungen im Vergleich

Mythic+-Belohnungen in Legion Remix liefern skalierendes Gear, das bis zu Itemlevel 740 reichen kann. Im Gegensatz zur allgemeinen Skalierung hängt das Itemlevel aus Mythic+ nicht von deinem aktuellen Gear-Level ab, sondern ist an die abgeschlossene Schlüsselstufe gebunden. Bei jedem Abschluss erhält jeder Spieler in der Gruppe ein Ausrüstungsteil.

Die ungefähren Itemlevel, die mit verschiedenen Schlüsselstufen ausgegeben werden, orientieren sich an festen Stufen. Die bisher beobachteten Werte sind:

Key-Stufe Itemlevel +2 586 +5 594 +8 601 +11 609 +14 616 +17 624 +20 631 +23 639 +26 646 +29 654 +32 661 +35 669 +38 675 +40 681

Keine Gear-Upgrades und Bronze-Nutzung

Einmal erhaltene Ausrüstung lässt sich im Legion Remix nicht aufwerten. Jedes Item besitzt ein festgelegtes Itemlevel beim Drop, das nicht mehr verändert werden kann. Gear-Skalierung findet nur beim Beutemoment statt und orientiert sich dabei an deiner aktuellen durchschnittlichen Ausrüstungsstufe.

Bronze, die Ingame-Währung im Remix-Modus, dient ausschließlich dem Kauf von kosmetischen Gegenständen. Du kannst damit keine Werte verbessern oder Items verstärken. Wenn du gezielt deine Itemlevel erhöhen möchtest, musst du neue passende Gegenstände erspielen – etwa durch Raids, Mythic+ oder Partikel der zerbrochenen Zeit.

Sekundärwerte und Slotsystem

Rüstungen im Legion Remix unterscheiden sich deutlich von denen im Pandaria-Remix. Jeder Ausrüstungsslot liefert eine festgelegte Sekundärwert-Zuweisung, die als prozentuale Angabe statt Zahlenwert erscheint. Die neun klassischen Rüstungsslots (Helm, Schulter, Umhang, Brust, Armschienen, Handschuhe, Gürtel, Hose, Stiefel) sind wie folgt belegt:

Helm, Schulter, Umhang: Meisterschaft

Meisterschaft Brust, Armschienen, Handschuhe: Kritische Trefferchance

Kritische Trefferchance Gürtel, Hose, Stiefel: Tempo

Der Sekundärwert Vielseitigkeit ist nicht auf Ausrüstungsteilen verfügbar. Stattdessen erhältst du ihn ausschließlich über deine Artefaktwaffe, und zwar über das finale Talent Grenzenlos.

Schmuckstücke und Artefakt-Talente

Im Legion Remix benötigst du keine Erfolge mehr, um an Ringe, Halsketten oder Schmuckstücke zu kommen. Sobald dein erster Charakter Stufe 20 erreicht, beginnen diese Gegenstände zu droppen. Für weitere Charaktere stehen sie bereits ab Level 1 zur Verfügung.

Schmuckstücke enthalten keine Sekundärwerte, sondern gewähren stattdessen zusätzliche Ränge für bestimmte Talente deiner Artefaktwaffe. Diese Talente sind unabhängig von deiner Spezialisierung aktiv. So lassen sich auch Kombinationen aus unterschiedlichen Talentbäumen nutzen, ohne auf Gruppensynergien angewiesen zu sein.

Die Anzahl der zusätzlichen Ränge hängt von der Qualität des Gegenstands ab:

Ungewöhnlich: +1 Rang

Selten: +2 Ränge

Episch: +3 Ränge

Die Anzahl gleichzeitig aktiver Talente ist begrenzt. Da Ringe „Einzigartig angelegt“ sind, kannst du maximal vier Artefakt-Talente über Schmuckstücke aktivieren – entweder vier verschiedene oder ein Talent mit bis zu drei zusätzlichen Rängen.

Tägliche Quest für Epic-Schmuck

Wenn du mit einem Charakter Stufe 80 erreichst, schaltest du eine besondere tägliche Quest frei. Im Infinite Bazaar findest du den NPC mit der ID 241189, der dir Quest 92855 anbietet. Diese gewährt dir täglich ein episches Schmuckstück mit einem Itemlevel, das sich an deinem höchsten derzeit getragenen Item orientiert.

Die Quest hilft dabei, gezielt Schmuckstücke mit bestimmten Artefakt-Talenten zu sammeln und reduziert so die Abhängigkeit vom Zufall. Diese tägliche Belohnung ist besonders nützlich, wenn du spezifische Kombinationen für dein Build suchst oder auf mehrere Ränge eines bestimmten Talents spekulierst.

Liste der möglichen Artefakt-Talente aus Schmuck

Bestimmte Artefakt-Talente können über Schmuckstücke aktiviert oder verstärkt werden. Jedes Talent ist in genau zwei von drei verfügbaren Slots (Halskette, Ringe, Schmuckstücke) auffindbar. So kannst du gezielt Kombinationen erstellen oder bestimmte Talente mehrfach verstärken.

Items verwerten: Auflösungssand und Schmiede

Während deiner Abenteuer im Legion Remix sammelst du viele Ausrüstungsstücke, die du nicht verwenden wirst. Mit der neuen Fähigkeit Auflösungssand kannst du diese Gegenstände in Bronze und unendliche Macht für deine Artefaktwaffe umwandeln.

Der Auflösungssand beschwört ein interaktives Objekt, mit dem du überflüssige Items direkt verwerten kannst. Zusätzlich findest du im Infinite Bazaar die Unendliche Schmiede, an der du Ausrüstungsteile ebenfalls zerlegen kannst. Beide Methoden liefern identische Ressourcen und helfen dir dabei, ungenutztes Gear sinnvoll einzusetzen.

Quelle: Wowhead

