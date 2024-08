WoW: The War Within – Alles über Wissenspunkte für Berufe

Wer in World of Warcraft: The War Within in Hauptberufen aktiv ist, der kommt um die Wissenspunkte für Berufsspezialisierungen kaum rum. Wie bereits in der Erweiterung zuvor gilt es so viele Wissenpunkte, wie möglich zu sammeln, um effizienter seinen Handwerks- oder Sammelberuf ausüben zu können.

Wissenspunkte farmen

Das Farmen von Wissenpunkten für Berufe zählt zu einen der wichtigen Aufgaben der Handwerker und Sammler. Hier unterscheiden wir in Wissenspunkte, die man regelmäßig durch wiederkehrende Tätigkeiten erlangt und jenen, die man nur einmalig sammeln kann. Die Herangehensweise zum Sammeln von Wissenspunkten ist nicht immer für alle Berufe gleich, weswegen wir versuchen bei den diversen Bereichen zu verdeutlichen, für welche Berufe sich der Farm eignet.

Einmalige Wissenspunkte sammeln

Erstmaliges Herstellen oder Sammeln

Wie auch in der vergangenen Erweiterung gewährt das erstmalige Herstellen durch ein neu erlerntes Rezept oder das erstmalige Einsammeln eines Handwerksmaterials.

Handwerksberuf

Wenn ihr zum ersten Mal einen Gegenstand eures Berufs herstellt, erhaltet ihr einen Wissenspunkt. Divers zu produzieren lohnt sich, um alle möglichen Wissenspunkte zu sammeln. Weiters empfiehlt es sich auf der Suche nach neuen Rezepten zu sein, damit wir stetig Wissenspunkte durch Erstherstellungen sammeln können.

Sammelberuf

Einen Wissenspunkt und Händchen fürs Kunsthandwerk gibt es für das erstmalige Einsammeln von Kräutern oder Erzen bzw. Vorkommen. Dasselbe gilt auch für die modifizierten Kräuter und Erzvorkommen.

Kürschnerei

Durch das Kürschnern von Gegnern gibt es leider keine Wissenspunkte.

Händler des Handwerkerkonsortiums

Im Austausch gegen Händchen fürs Kunsthandwerk können wir für Handwerksberufe bis zu 30 Wissenspunkte und für Sammelberufe bis zu 45 Wissenspunkte beim Rüstmeister des Handwerkerkonsortiums erstehen. Den Händler Lyrendal finden wir an den Koordinaten /way #2339 59.82, 56.40 in Dornogal.

Ruhmstufen

Für das Erreichen von Ruhmstufen schalten wir bei den Händlern gewisser Ruhmfraktionen Items frei, die uns einmalig 10 Wissenspunkte gewähren. Für 1625 Resonanzkristalle gibt es die Items bei folgenden Ruhmrüstmeistern:

Auditor Balwurz vom Rat von Dornogal ab Ruhmstufe 12

Koordinaten: /way #2339 39.10 24.18

Wachshändler Squick vom Konvent der Tiefen ab Ruhmstufe 12

Koordinaten: /way #2214 47.4 32.8

Auralia Stahlstoß von den Arathi von Heilsturz ab Ruhmstufe 14

Koordinaten: /way #2215 41.2 53.0

Händler in der Stadt der Fäden

Wenn wir die Kampagne bis zu Azj-Kahet und die Stadt der Fäden durchgespielt haben, können wir für 565 Kej einmalige 10 Wissenspunkte für unseren Beruf erwerben.

Einmalige Schätze

In jedem Gebiet von Khaz'Algar liegen zwei Schätze für jeden Beruf verborgen. Die Schätze bringen je 3 Wissenspunkte und für Handwerksberufe noch 15 Händchen fürs Kunsthandwerk. In Summe können wir uns hier also für unseren Beruf bis zu 24 Wissenpunkte und 120 Händchen aus 4 Gebieten holen.

Wiederkehrende Quellen für Wissenspunkte

Kommen wir nun den Wissenspunkten, die wir wiederholt sammeln können. Dabei farmen wir die Wissenspunkte durch wöchentliche Aufgaben, wiederkehrende Schätze und Quests sowie monatliche Ereignisse. Auch hier gibt es Unterschiede für das Ausüben von Sammler- oder Handwerksberufen.

Berufsquests

Die Berufsquests sind eine wichtige Grundlage für wöchentliche Wissenspunkte. Für Handwerksberufe exklusive Verzauberkunst gibt es hier eine Questreihe für wöchentliche Handwerksaufträge, während es für Sammelberufe und Verzauberer die wöchentliche Quest beim Berufsausbilder gibt. Hier sollten wir von Anfang an möglichst konsequent dahinterstehen, um durch die wöchentliche Rotation viele Wissenspunkte zu sammeln.

Handwerksberuf (außer Verzauberkunst)

Die Berufsquests für Handwerksberufe starten in der Handwerksenklave von Dornogal bei der Beschaffungsbeauftragten Roldira die kurze Questreihe Handwerk laut Auftrag. Die Beschaffungsbeauftragte finden wir bei den Koordinaten /way #2339 58.31 55.96. Die Questreihe führt uns zu Kala Lehmhuf, die gleich neben Roldira steht und uns fortan die wöchentliche Quest für Handwerksaufträge bietet, durch die wir 2 Wissenspunkte pro Woche erwirtschaften können.

Sammelberuf

Von Woche zu Woche gibt es eine Quest für Sammelberufe und Verzauberkunst, die uns zu zusätzlichen Wissenspunkten verhilft. Diese Quests erhalten wir bei unserem Berufslehrer, der uns immer um die Beschaffung von verschiedenen Materialien bittet. Dafür gibt es 3 Wissenspunkte.

Weitere wöchentliche Aktivitäten für Handwerksberufe

Neben der wöchentlichen Quest für Handwerksaufträge gibt es weitere Tätigkeiten, durch die wir als Handwerker wöchentlich zu Wissenspunkten gelangen können.

NPC-Handwerksaufträge

Durch das in The War Within neue System für NPC-Handwerksaufträge, gibt es an unserem Berufstisch immer etwas zu tun. Unter den Handwerksaufträgen im Reiter Kunde finden sich regelmäßig Aufträge, die uns bei Erfüllung mit Wissenspunkten versorgen. Die Aufträge haben unterschiedliche Laufzeiten und bringen ungefähr 10 Wissenspunkte pro Woche, die auf mehrere Aufträge verteilt sind. Nach folgenden Belohnungen solltet ihr Ausschau halten:

Verzauberkunst stellt auch hier wieder eine Ausnahme dar, da wir dort keine NPC-Aufträge erhalten. Stattdessen haben wir die Chance beim Entzaubern Flüchtige arkane Manifestation bis zu 5-mal und Strahlender tellurischer Kristall 1-mal pro Woche zu erhalten.

Wöchentliche Truhen

In jedem Gebiet von Khaz'Algar können jede Woche zwei Schatztruhen gefunden werden, die in Summe ungefähr 2-4 Wissenspunkte für Herstellberufe verschaffen. Folgende Items gilt es aufzuspüren:

Weitere wöchentliche Aktivitäten für Sammelberufe

Auch Sammler finden regelmäßig Beschäftigung bei der Jagd nach Wissenspunkte. Hier erhalten wir mehr Punkte für unsere Spezialisierungen durch stetiges Ausüben unseres Berufes.

Grenzenloses Wissen durch Farmen

Bei Kräuterkunde, Bergbau und Kürschnerei können wir durchs Farmen Gegenstände finden, die uns 1 Wissen bringen. Diese Gegenstände werden selten gefunden, unterliegen aber dafür keinem wöchentlichen Limit.

Weiters gibt es Items, die uns bis zu einem gewissen Wochenlimit Wissenspunkte liefern. Im Berufstagebuch finden wir den Anhang 1 - Grenzenloses Wissen, der Auskunft darüber gibt, wieviele Gegenstände, wir diese Woche schon entdeckt haben. Nach folgenden Items sollten wir beim Farmen Ausschau halten:

Dunkelmondjahrmarkt (ab 1. Sonntag des Monats eine Woche lang)

Einmal pro Monat findet am 1. Sonntag des Monats für eine Woche lang der Dunkelmondjahrmarkt statt. Dort können wir für jeden unserer Berufe eine Quest erledigen, die uns mit Wissenspunkten belohnt.

