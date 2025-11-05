Maximales Ewiges Wissen: Alle Quellen in WoW Legion Remix
Mit dem Start von Phase 3 in Legion Remix lässt sich nun das Maximum von 36 Ewiges Wissen erreichen. Durch sechs neue Quellen steigt das Wissenslimit deutlich an – und mit ihm der Ertrag an Ewiger Macht. Wer alle verfügbaren Inhalte nutzt, profitiert von einer deutlich höheren Effizienz beim Farmen von Macht.
Neue Quellen für Ewiges Wissen in Phase 3
Mit der Freischaltung der Inhalte rund um das Grabmal des Sargeras kommen sechs neue Quellen für Ewiges Wissen hinzu. Diese ermöglichen es, den bisherigen Maximalwert von 32 auf insgesamt 36 Wissensstufen zu erhöhen. Dadurch erhalten Spieler einen direkten Zugang zu mehr Macht aus allen Quellen.
- Einbruch in das Grabmal
- Verteidigung der Verheerten Inseln I
- Verteidigung der Verheerten Inseln II
- Heroisch: Die Kathedrale der Ewigen Nacht
- Grabmal des Sargeras
- Weltbosse der Verheerten Küste
Vorteile durch maximales Ewiges Wissen
Wer die 36. Stufe des Ewigen Wissens erreicht, schöpft das volle Potenzial der Legion Remix-Inhalte aus. Alle Quellen liefern dann +150 % Ewige Macht – ein signifikanter Anstieg gegenüber den +137,5 %, die bei Stufe 32 gewährt werden.
Ein praktisches Beispiel: Wenn du 100 Fragmentiertes Andenken an Epochenherausforderungen einlöst, erhältst du auf Stufe 36 exakt 125.000 Ewige Macht.
Ewiges Wissen über Stufe 36 hinaus
Hast du die maximale Stufe von 36 erreicht, kannst du weiterhin Ewiges Wissen sammeln. Statt weiterer Wissensvorteile erhältst du dafür Bronze als Belohnung. Wie viel genau ausgezahlt wird, ist bislang nicht bekannt, da dieser Mechanismus im Vorfeld nicht getestet wurde.
Übersicht: Ewige Macht je nach Wissensstufe
Mit jeder Stufe des Ewigen Wissens erhöht sich die Menge an Ewiger Macht, die du aus verschiedenen Quellen erhältst. Die folgende Tabelle zeigt dir den exakten Macht-Wert für jede Stufe von 1 bis 36:
|Wissen
|Macht
|Wissen
|Macht
|Wissen
|Macht
|Wissen
|Macht
|1
|52.500
|10
|75.000
|19
|97.500
|28
|112.500
|2
|55.000
|11
|77.500
|20
|100.000
|29
|114.062
|3
|57.500
|12
|80.000
|21
|101.562
|30
|115.625
|4
|60.000
|13
|82.500
|22
|103.125
|31
|117.187
|5
|62.500
|14
|85.000
|23
|104.687
|32
|118.750
|6
|65.000
|15
|87.500
|24
|106.250
|33
|120.312
|7
|67.500
|16
|90.000
|25
|107.812
|34
|121.875
|8
|70.000
|17
|92.500
|26
|109.375
|35
|123.437
|9
|72.500
|18
|95.000
|27
|110.937
|36
|125.000
Quelle: Wowhead
