Maximales Ewiges Wissen: Alle Quellen in WoW Legion Remix

Mit dem Start von Phase 3 in Legion Remix lässt sich nun das Maximum von 36 Ewiges Wissen erreichen. Durch sechs neue Quellen steigt das Wissenslimit deutlich an – und mit ihm der Ertrag an Ewiger Macht. Wer alle verfügbaren Inhalte nutzt, profitiert von einer deutlich höheren Effizienz beim Farmen von Macht.

Neue Quellen für Ewiges Wissen in Phase 3

Mit der Freischaltung der Inhalte rund um das Grabmal des Sargeras kommen sechs neue Quellen für Ewiges Wissen hinzu. Diese ermöglichen es, den bisherigen Maximalwert von 32 auf insgesamt 36 Wissensstufen zu erhöhen. Dadurch erhalten Spieler einen direkten Zugang zu mehr Macht aus allen Quellen.

Vorteile durch maximales Ewiges Wissen

Wer die 36. Stufe des Ewigen Wissens erreicht, schöpft das volle Potenzial der Legion Remix-Inhalte aus. Alle Quellen liefern dann +150 % Ewige Macht – ein signifikanter Anstieg gegenüber den +137,5 %, die bei Stufe 32 gewährt werden.

Ein praktisches Beispiel: Wenn du 100 Fragmentiertes Andenken an Epochenherausforderungen einlöst, erhältst du auf Stufe 36 exakt 125.000 Ewige Macht.

Ewiges Wissen über Stufe 36 hinaus

Hast du die maximale Stufe von 36 erreicht, kannst du weiterhin Ewiges Wissen sammeln. Statt weiterer Wissensvorteile erhältst du dafür Bronze als Belohnung. Wie viel genau ausgezahlt wird, ist bislang nicht bekannt, da dieser Mechanismus im Vorfeld nicht getestet wurde.

Übersicht: Ewige Macht je nach Wissensstufe

Mit jeder Stufe des Ewigen Wissens erhöht sich die Menge an Ewiger Macht, die du aus verschiedenen Quellen erhältst. Die folgende Tabelle zeigt dir den exakten Macht-Wert für jede Stufe von 1 bis 36:

Wissen Macht Wissen Macht Wissen Macht Wissen Macht 1 52.500 10 75.000 19 97.500 28 112.500 2 55.000 11 77.500 20 100.000 29 114.062 3 57.500 12 80.000 21 101.562 30 115.625 4 60.000 13 82.500 22 103.125 31 117.187 5 62.500 14 85.000 23 104.687 32 118.750 6 65.000 15 87.500 24 106.250 33 120.312 7 67.500 16 90.000 25 107.812 34 121.875 8 70.000 17 92.500 26 109.375 35 123.437 9 72.500 18 95.000 27 110.937 36 125.000

Quelle: Wowhead

