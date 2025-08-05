WoW Patch 11.2: Guide zur Ökologischen Erhaltung auf K'aresh

Die Ökologische Erhaltung ist eine brandneue Weltaktivität in WoW Patch 11.2, bei der du gemeinsam mit Ve'nari und einem Expertenteam eine ätherische Öko-Kuppel betreibst. Dein Ziel ist es, Tiere aus ganz Azeroth zu sammeln, in die Kuppel auf K'aresh zu bringen und dort für optimale Lebensbedingungen zu sorgen. Jede Woche warten neue Aufgaben und lohnende Belohnungen auf dich und deine Kriegsmeute, während du aktiv an der Gestaltung eines stabilen Ökosystems mitwirkst. In diesem Guide erfährst du präzise, wie du die Ökologische Erhaltung freischaltest, welche Aktivitäten dich erwarten und welche Belohnungen du erhalten kannst.

Ökologische Erhaltung freischalten

Um die Ökologische Erhaltung in Patch 11.2 freizuschalten, musst du zunächst Kapitel 4 der K'aresh-Questkampagne abschließen. Anschließend erhältst du beim NPC Om'talad nahe dem Gasthaus in Tazavesh die erste Quest namens „Die Oase“. Diese Quest startet eine kurze Reihe von Einführungsschritten, durch die du deinen Platz in der Öko-Kuppel einnimmst und auf die kommenden Aktivitäten vorbereitet wirst.

Tiere für die Öko-Kuppel sammeln

Nachdem du die Einführung der Ökologischen Erhaltung abgeschlossen hast, erhältst du von Ve'nari die Quest „Nach Sturmsang“. Deine erste Aufgabe ist es, Honigbienen einzufangen und in die Öko-Kuppel auf K'aresh zu bringen. Zusätzlich wirst du bei dieser Quest Botanikerin Alaenra als Expertin rekrutieren, die dir fortan zur Seite steht. Im Laufe der Wochen wirst du weitere spannende Tierarten für dein wachsendes Ökosystem sammeln:

Honigbienen

Thorntails

Rochen

Schlangen

Schieferrücken

Lapbugs

K'arrocs

Wöchentliche Aktivitäten und Quests

Sobald die ersten Tiere in deiner Öko-Kuppel angekommen sind, steht dir die wöchentliche Weltquest „Ökologische Erhaltung“ zur Verfügung. Um diese abzuschließen, erledigst du verschiedene Aktivitäten innerhalb der Öko-Kuppel. Dazu gehören unter anderem wiederholbare Aufgaben deiner Experten, durch die du jeweils 300 Rufpunkte beim Bund von K'aresh sammelst. Zusätzlich kannst du Pflanzen bewässern, den Boden ebnen, Daten von Drohnen sammeln oder Anima aus dem Weltereignis Verschlingerangriff abgeben.

Belohnungen der Ökologischen Erhaltung

Wenn du die wöchentliche Weltquest abschließt, erhältst du als Belohnung die Zuckende Kiste des Gipfels. Diese Kiste kann unterschiedliche wertvolle Gegenstände enthalten, darunter Veteranenausrüstung, Geschnitztes Astralwappen, Restaurierter Kastenschlüssel, Resonanzkristalle sowie Tapferkeitssteine. Zusätzlich hast du die Chance auf einzigartige kosmetische Gegenstände wie Haustiere oder das besondere Bodenreittier Neugieriger Schieferrücken.

Neugieriger Schieferrücken

Dieser neugierige Schieferrücken hat es irgendwie geschafft, in einer Kiste steckenzubleiben. Wie er es da überhaupt reingeschafft hat, ist noch nicht geklärt.

Alle Erfolge im Überblick

Schließe die folgenden Geschichtsstränge auf K'aresh ab:

Fleißige Bienchen

Freilaufgehege

Ausgefuchst

Kleine Schoßkäfer

Sonnige Rochentage

Nesingwarys Notwendigkeiten

Rocerklub

Ein Geschlängel aus Schlangen

Stelle sicher, dass folgende Kreaturen vollständig in die Öko-Kuppel integriert sind:

Honigbienen

Schieferrücken

Ausgefuchst

Kleine Schoßkäfer

Sonnige Rochentage

Rocerklub

Ein Geschlängel aus Schlangen

Schließe jeweils eine tägliche Quest zu jeder der folgenden Tierarten ab:

Honigbienen

Schieferrücken

Ausgefuchst

Kleine Schoßkäfer

Sonnige Rochentage

Rocerklub

Ein Geschlängel aus Schlangen

Gewinne beide Rennen im Herausforderungsmodus in der Oase:

Besiege den Schieferrückenalpha in einem Herausforderungsrennen

Besiege den rasenden Nekrorochen in einem Herausforderungsrennen

Rekrutiere folgende Experten für deine Öko-Kuppel auf K'aresh:

Ein Botaniker

Wildtierexperte

Duftexperte

Sammelerfolg: Schließe alle oben genannten Erfolge ab.

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.