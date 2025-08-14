Legion Remix in WoW – Alles zu Events & Loot

Legion Remix ist ein zeitlich begrenztes, rasantes WoW-Ereignis, das dich die gesamte World of Warcraft: Legion-Erweiterung in einem neuen Tempo erleben lässt. Mit einem eigens erstellten Zeitläufercharakter spielst du von Stufe 10 bis 80, sammelst mächtige Ausrüstung und kosmetische Belohnungen und stellst dich epischen Herausforderungen. Neue Systeme, besondere Spielmodi und exklusive Belohnungen sorgen für Abwechslung und Wiederspielwert.

Schaltet ein, wenn Community Manager Bethany Hudson mit Content Designer Josh Aaron Miller und Lead Game Producer Ray Bartos über das rasante saisonale Ereignis voller dämonischem Spaß spricht: Legion Remix.

Was ist Legion Remix?

Legion Remix ist ein zeitlich begrenztes saisonales Ereignis, bei dem Spieler einen Zeitläufer erstellen und mit einer der ursprünglichen 12 Klassen von Legion die gesamte Erweiterung mit beschleunigtem Tempo und einigen weitreichenden Gameplay-Anpassungen von Stufe 10–80 durchspielen können. Dabei steigern Spieler ihre Macht, stellen sich epischen Herausforderungen und verdienen Berge von kosmetischen Gegenständen wie Haustiere, Reittiere und Transmogrifikationsvorlagen.

Das komplette Paket

Klassenordenshalle der Druiden

Spieler können an allen zwölf Dungeons, einem Megadungeon, fünf Schlachtzügen, allen Kampagnenquests von Legion, örtlichen Geschichten, Weltquests, Klassenordenshallenkampagnen und Artefakt-Questreihen sowie an Angriffen der Legion, Invasionspunkten, Ausbildung der Verdorrten und mehr teilnehmen!

Der ewige Drachenschwarm wird alle wöchentlichen Zyklen, den Ruferhalt und die Missionen der Klassenordenshallen beschleunigen, sodass ihr euch einfach ins Geschehen stürzen und Spaß haben könnt.

Unsere bisherige Remix-Geschichte

Eternus vom ewigen Drachenschwarm

In Mists of Pandaria Remix wollte Eternus vom ewigen Drachenschwarm mehr über die Vergangenheit herausfinden. Jetzt, da die Weltenseelen-Saga™ sich zuspitzt, stellt sie Nachforschungen über einige der Ereignisse an, die zu den jetzigen Geschehnissen geführt haben, um besser zu verstehen, was Azeroth wirklich vor der Legion gerettet hat.

Was gibt es Neues in Legion Remix?

Wir haben einige neue Gameplay-Systeme hinzugefügt, um die Essenz der ursprünglichen Spielerfahrung von Legion einzufangen. Unser Ziel ist es, Gelegenheiten für Herausforderungen und Strategie zu schaffen, die Spieler schlussendlich mit epischer Macht dominieren werden.

Remix-Artefaktwaffen

Statt des Umhangs und des Edelsteinsystems von Mists of Pandaria Remix konzentrieren wir uns diesmal ganz auf Artefakte. Alle Artefaktwaffen teilen sich einen mächtigen Aufwertungsbaum, und ihr könnt einen Aufwertungspfad davon wählen – Natur, Dämonisch, Arkan, Sturm oder Heilig.

Eure Entscheidung ist nicht endgültig und ihr könnt jederzeit wechseln, was jetzt dank unserer neuen Schnellzuweisung noch einfacher ist: Mit Strg + Linksklick könnt ihr eure verbleibenden ewige Macht ausgeben, um Boni auf dem Pfad zum ausgewählten Punkt freizuschalten. Mit Strg + Rechtsklick wird alle ausgegebene ewige Macht bis zum ausgewählten Punkt zurückerstattet.

Auf euren Reisen werdet ihr auch Schmuck finden, mit dem ihr den Boni eines beliebigen Pfades Ränge hinzufügen könnt, wodurch ihr Ränge von anderen Pfaden erhalten oder euren gewählten Pfad über sein natürliches Limit hinaus verstärken könnt. Ihr könnt nach Belieben kombinieren, um eure Artefaktwaffe an eure Vorlieben anzupassen.

Weltstufe Heroisch

Wir haben uns von Diablo inspirieren lassen und führen die Weltstufe Heroisch als neue Möglichkeit ein, Inhalte in der offenen Welt zu erleben. Eternus führt Experimente durch, um die Champions von Azeroth auf die schlimmsten Eventualitäten vorzubereiten. Sie ermächtigt Kreaturen und verleiht ihnen mehr Gesundheit, mehr Schaden und manchmal Stärkungseffekte, die an Affixe erinnern. Dadurch steigen sowohl der Schwierigkeitsgrad als auch die Belohnungen beträchtlich. Eure Gegner mögen zwar zäher sein, aber wenn ihr es schafft, sie zu bezwingen, winkt euch tolle Beute.

Zeitverzerrte Obelisken

Überall in Legion Remix könnt ihr zeitverzerrte Obelisken finden, die eure Macht erhöhen. Sie gewähren euch temporäre Stärkungseffekte, während ihr die Welt erkundet.

Anachronistische Schlüsselsteindungeons

Für Spieler, die Mythisch+ lieben, haben wir ein paar zusätzliche Anpassungen vorgenommen und anachronistische Schlüsselsteindungeons erschaffen. Wir bringen die meisten Affixe der ursprünglichen Veröffentlichung von Legion zurück und führen vier neue Affixe speziell für Legion Remix ein, die wir „Eternus' Prüfungen“ nennen.

Ewige Forschung

Jeden Tag können Spieler neue Forschungsaufträge auswählen, die sie angehen wollen, wie zum Beispiel Dämonen töten, einen Dungeon abschließen, beim Himmelsreiten Bronzekugeln sammeln und mehr. Es gibt mehr als 100 verfügbare Quests und ihr könnt die Möglichkeit freischalten, mehrere davon gleichzeitig in Angriff zu nehmen. Ihr habt also jede Menge Optionen!

Ihr müsst nicht jeden Tag vorbeischauen, denn ihr könnt Quests für bis zu sechs Tage ansammeln und zu einem beliebigen Zeitpunkt abschließen. Ihr seid also immer am Ball, egal ob ihr Legion Remix täglich spielt oder nur am Wochenende Zeit habt.

Mehr und mehr (und mehr) Beute!

Reittier: Violette Zauberschwinge

Kein Remix-Ereignis wäre komplett ohne Berge von Beute.

Zu den Belohnungen gehören unter anderem:

Teufelsdurchdrungene Klassenreittiere

Elegante, elfische, von Azshara inspirierte Robentransmogrifikationen

Mannoroths Schildtransmogrifikation

Varians teufelsverderbte Schwerter

Außerdem erwarten euch jede Menge nie zuvor veröffentlichte Reittiere, Transmogrifikationssets und mehr.

Sichel des Zerrütters

Zu den Belohnungen aus der ursprünglichen Erweiterung gehören seltene Schlachtzugstransmogs wie Xavius’ Schulterstücke und die Sichel des Zerrütters (in der Originalvariante, in Rot und in einem neuen Teufelsgrün). Außerdem umfassen diese Belohnungen seltene Reittiere wie den Llothienstreuner, den Gefesselten Ur'zul und die Violette Zauberschwinge. Darüber hinaus können Spieler neue Titel wie „Chronogelehrte/r“, „Der/Die Höllische“ und „des ewigen Chaos“ freischalten.

Der Preis der Beute

Bronze kehrt als Währung zurück, mit der Spieler ausschließlich kosmetische Gegenstände kaufen können. Statt eure Ausrüstung mit Bronze aufzuwerten, können Aufwertungen aus allen Inhalten erbeutet werden. Schwerere Inhalte gewähren eine höhere Chance auf Aufwertungen.

Mehr Charakterplätze und vorzeitige Charakterumwandlung

Außerdem fügen wir allen World of Warcraft-Accounts fünf neue Charakterplätze hinzu, damit ihr noch mehr Charaktere erstellen könnt. Darüber hinaus müsst ihr nicht auf das Ende von Legion Remix warten, um eure Charaktere umzuwandeln und in The War Within zu spielen.

Das Übertragen eures Charakters entfernt alle Remix-spezifischen Gegenstände und Fähigkeiten, löscht alle Quests in eurem Questlog und gewährt euch Ausrüstung und Gold entsprechend eurer Stufe. Alle Gegenstände aus Legion, die ihr gesammelt habt (einschließlich ungeöffnete kosmetische Gegenstände), werden eurem Charakter per Post zugeschickt.

Das ist eine Reise ohne Rückkehr, also solltet ihr euch ganz sicher sein, bevor ihr die Zeitlinie wechselt.

Legion Remix: Phase um Phase

Wir haben uns von den Veröffentlichungsphasen von World of Warcraft Classic inspirieren lassen und werden Legion Remix alle zwei Wochen neue Phasen von Legion-Inhalten hinzufügen. Den Anfang machen die Inhalte, die bei der ursprünglichen Veröffentlichung von Legion verfügbar waren, und den krönenden Abschuss bilden Argus und Antorus. Jede Phase bringt neue Inhalte mit und erhöht die maximale Stufe, die Spielercharaktere erreichen können.

Wir wollen sicherstellen, dass wir ein gutes Tempo angeben, sodass Spieler die Geschichte erleben und die Inhalte genießen können, ohne sich gleich gehetzt zu fühlen. Jede Veröffentlichung von Inhalten soll die Nostalgie von Legion wecken, also verpassen wir jeder davon eine besondere Note. Zum Beispiel haben wir auf Argus ein Mini-Spiel eingebaut, bei dem ihr euch in einen Wyrmzungendämon verwandelt und dann Bronzekugeln einsammelt. Mit jeder gesammelten Kugel erhaltet ihr einen zusätzlichen Geschwindigkeitsschub – zumindest, bis die Zeit abläuft.

Die Veröffentlichung der Inhalte wird trotzdem in kurzen Abständen erfolgen. Wenn ihr also lieber warten wollt, bis alle Inhalte von Legion Remix verfügbar sind, um euch dann richtig auszutoben, habt ihr immer noch jede Menge Zeit bis zum Ende des Ereignisses.

Hier ein Überblick über die Phasen, die euch erwarten:

Himmel in Flammen: Schwingt euch mit den ursprünglichen Inhalten von Legion und dem Smaragdgrünen Alptraum über den Verheerten Inseln in die Lüfte.

Schwingt euch mit den ursprünglichen Inhalten von Legion und dem Smaragdgrünen Alptraum über den Verheerten Inseln in die Lüfte. Aufstieg der Nachtsüchtigen: Führt die Geschichte der Nachtsüchtigen mit der Kampagne des Aufstands und neuen Weltquests auf den Verheerten Inseln fort. Stürzt euch erneut in Rückkehr nach Karazhan, den Megadungeon von Legion, und stellt euch den Schlachtzügen der Nachtfestung und der Prüfung der Tapferkeit.

Führt die Geschichte der Nachtsüchtigen mit der Kampagne des Aufstands und neuen Weltquests auf den Verheerten Inseln fort. Stürzt euch erneut in Rückkehr nach Karazhan, den Megadungeon von Legion, und stellt euch den Schlachtzügen der Nachtfestung und der Prüfung der Tapferkeit. Legionsrichter: Fasst an der Verheerten Küste Fuß, stellt euch den Angriffen der Legion und kämpft euch durch die Kathedrale der Ewigen Nacht und das Grabmal des Sargeras.

Fasst an der Verheerten Küste Fuß, stellt euch den Angriffen der Legion und kämpft euch durch die Kathedrale der Ewigen Nacht und das Grabmal des Sargeras. Ewiges Argus: Bereist drei tödliche Zonen und erlebt die Argus-Kampagne erneut. Stellt euch dem Sitz des Triumvirats und Antorus, dem Brennenden Thron.

Bereist drei tödliche Zonen und erlebt die Argus-Kampagne erneut. Stellt euch dem Sitz des Triumvirats und Antorus, dem Brennenden Thron. Echos der Ewigen: Als die Zeitlinie von Legion Remix beginnt, in sich zusammenzufallen, ist es Zeit, sich zu verabschieden und das Chaos zu begrüßen.

Als krönender Abschluss eurer Spielerfahrung in Legion Remix könnt ihr euch von allen Mitgliedern des ewigen Drachenschwarms, euren Freunden und Verbündeten auf euren Reisen, verabschieden und euch dem Chaos hingeben, wenn die Zeitlinie zusammenbricht.

Erlebt das Inhaltsupdate 11.2.5 auf dem PTR

Für begrenzte Zeit können Spieler einen Teil von Legion Remix auf dem PTR für 11.2.5 erleben. Dieser Inhaltspatch enthält auch einige zusätzliche Verbesserungen für den Abklingzeitmanager, darunter ein neuer Rahmen, der das Umsortieren sowie das Aus- und Einblenden von Zaubern und Stärkungseffekten erlaubt. Kurz nach der Veröffentlichung des Inhaltsupdates 11.2.5 kehrt außerdem der Turboboost für Saison 3 zurück.