WoW Patch 11.2: Ultimativer Gearing- und Lootguide für Season 3

Mit Patch 11.2: Geister von Karesh startet die Season 3 von The War Within. Dieser Guide hilft dir dabei, deinen Charakter schnell und optimal auszurüsten – für einen stressfreien und erfolgreichen Einstieg.

Reshiiwickel: Der neue legendäre Umhang

Der neue Artefakt-Umhang steht im Zentrum deiner Ausrüstung. Sein Itemlevel steigt wöchentlich – besonders stark: Du kannst ihn individuell anpassen. Nutze unseren Guide zum Reshiiwickel, um ihn schnell zu erhalten und optimal einzustellen.

Einige Gegenstände besitzen eine wertvolle Symbiose mit dem Umhang. Besonders wichtig sind:

Ein Ring mit bis zu 50 % Kosmischem Schadensschutz deutlich mehr Defensive.

deutlich mehr Defensive. Die neuen Schuhe, die die Proc-Rate des Umhangs von 2 auf 3x pro Minute erhöhen.

Die Schuhe bekommst du übrigens exklusiv vom Seelenjäger in der Manaschmiede Omega. Den Kill solltest du also in deine Weekly-Routine einplanen! Der Ring Band der Zerschmetterten Seele droppt beim Endboss des Raids und ist für viele Klassen wieder Pflichtprogramm.

Unendliche Verstärkungsrune

Mit Patch 11.2 erhältst du erstmals eine endlose Astrale Verstärkungsrune.. Außerdem gibt es zusätzlich die neue Seelengesättigte Verstärkungsrune, die du dir direkt im Raid erspielst. Weitere Details zu beiden Runen erhältst du in unserem Guide zu den Verstärkungsrunen.

Woher kommt welches Itemlevel?

Mythisch Plus (Mythic+)

Diese Tabelle zeigt dir die exakten Itemlevel, die du je nach Schlüsselstein-Level in Dungeons erhältst:

Schlüsselstein-Level Beute im Dungeon Dungeon-Update Große Schatzkammer Schatzkammer-Update Mythisch+ 2 684 Champion 2/8 694 Hero 1/6 Mythisch+ 3 684 Champion 2/8 694 Hero 1/6 Mythisch+ 4 688 Champion 3/8 697 Hero 2/6 Mythisch+ 5 691 Champion 4/8 697 Hero 2/6 Mythisch+ 6 694 Hero 1/6 701 Hero 3/6 Mythisch+ 7 694 Hero 1/6 704 Hero 4/6 Mythisch+ 8 697 Hero 2/6 704 Hero 4/6 Mythisch+ 9 697 Hero 2/6 704 Hero 4/6 Mythisch+ 10 701 Hero 3/6 707 Myth 1/6 Mythisch+ 11 701 Hero 3/6 707 Myth 1/6 Mythisch+ 12 701 Hero 3/6 707 Myth 1/6

Raid: Manaschmiede Omega

Hier siehst du übersichtlich, welche Itemlevel im Raid je nach Schwierigkeitsgrad auf dich warten:

Bosse LFR Normal Heroisch Mythisch Boss 1–3 671 684 697 710 Boss 4–6 675 688 701 714 Boss 7–8 678 691 704 717

Tier-Sets von Season 3 in The War Within

Das neue Tierset spielt in Season 3 eine zentrale Rolle. Ob du regelmäßig raiden gehst oder den Katalysator nutzt: Verliere das Set nicht aus den Augen. Hier findest du alle Informationen und Boni für deine Klasse.

Woher kommen welche Wappen?

Zum Aufwerten deiner Ausrüstung benötigst du verschiedene Wappen. Woher du diese erhältst, erfährst du ausführlich in unserem Guide zu allen Quellen von Gear und Wappen. Hier die schnelle Übersicht:

Vergoldete Wappen Mythischer Raid Mythic+ ab Stufe 7 Tiefen ab Stufe 11

Runenverzierte Wappen Heroischer Raid Mythic+ Stufen 2–6 Tiefen Stufen 8–11

Geschnitzte Wappen Normaler Raid M0-Dungeons Tiefen Stufen 6–7 Wöchentliche Weltevents

Verwitterte Wappen LFR-Raid HC-Dungeons Tiefen Stufen 1–5 Wiederholbare Open-World-Events



Dein Gearing-Plan Woche für Woche

Woche 1 – Der perfekte Start (ab 6. August)

In der ersten Woche sind Raid und Mythic+ noch geschlossen. Nutze diese Zeit optimal, um ideal in die neue Season 3 zu starten.

Deine To-dos in Woche 1:

Dunkelmondjahrmarkt besuchen für den Rufbuff.

Neue Kampagne abschließen und legendären Umhang freischalten.

Folgequest erledigen, um den Umhang auf Itemlevel 697 zu bringen.

zu bringen. Funken-Quest abschließen, den Funken der Omen aber noch nicht nutzen.

Tiefen auf Stufe 8 bringen für Hero-Track-Gear.

bringen für Hero-Track-Gear. Den neuen Weltboss Reshanor töten für mögliche iLvl 688 Items .

. Alle M0-Dungeons laufen, um Gear auf iLvl 681 zu sichern.

laufen, um Gear auf iLvl 681 zu sichern. Zwei Dungeons mehrfach laufen, um die Große Schatzkammer zu füllen.

zu füllen. Optional: Rufgrind in Karesh bis Ruhmstufe 18 beim Bund von K'aresh für Astrale Verstärkungsrune..

Extra-Tipp: Besorge dir frühzeitig Kreischender Quarz. Damit sicherst du dir für nächste Woche garantiert ein Hero-Item aus den Tiefen.

Woche 2 – Der offizielle Start (ab 13. August)

Ab dieser Woche öffnet die Manaschmiede Omega, und Mythic+ wird aktiviert. Jetzt beginnt die Jagd nach besserem Gear und wichtigen Wappen.

Öffne deine Große Schatzkammer.

Hol dir die neue Reshiiwickel-Quest und erledige sie direkt.

und erledige sie direkt. Laufe +10-Keys , um dir 701er Gear zu sichern.

, um dir zu sichern. Spiele Tazavesh Hardmode (Loot-Level entspricht +10-Keys).

(Loot-Level entspricht +10-Keys). Nutze 1. Funke + 60 Goldene Wappen, um ein 720er Item herzustellen – aber nur, wenn es wirklich BiS ist.

herzustellen – aber nur, wenn es wirklich BiS ist. Cleare den Raid soweit möglich (Normal, Heroisch oder Mythic).

Nutze Kreischender Quarz, um eine Tiefe auf Stufe 8 zu laufen.

Wiederhole Tiefen, falls dein BiS-Trinket dort droppen kann.

Wappen-Verbrauch Woche 2:

6x 701 → 704: 90 Runenverzierte Wappen

1x 710 → 717: 30 Goldene Wappen

Optional Hero-Trinket (704 → 710): 30 Goldene Wappen

Woche 3 – Jetzt geht’s richtig los! (ab 20. August)

Dein Gear erhält jetzt einen großen Boost – inklusive erstem Mythischen Item.

Öffne deine Große Schatzkammer (idealerweise 707er Mythic-Track Item ).

). Erledige die neue Umhang-Aufwertung.

Töte den neuen Weltboss in K'aresh für extra Loot.

Laufe +10–12 Keys zur Vault-Füllung und für Wappen.

zur Vault-Füllung und für Wappen. Nutze den 2. Funken + kleinere Wappen für ein 704er Item .

. Farme Tiefen, falls du noch Trinkets brauchst.

Raide weiter, idealerweise auf Mythisch.

Upgrade-Fokus für Woche 3:

Alle Items von 701 → 704: Runenverzierte Wappen

1 Item von 717 → 723: 30 Goldene Wappen

1 Item von 707 → 720: 60 Goldene Wappen

Damit hast du 180/180 Goldene Wappen verbraucht und liegst optimal im Plan.

Ab Woche 4 – Der konstante Power-Loop

Jetzt geht es darum, deine wöchentliche Routine gezielt fortzuführen und deine Ausrüstung kontinuierlich zu verbessern.

Öffne deine Große Schatzkammer.

Schließe die wöchentliche Umhang-Quest ab.

Laufe regelmäßig +10-Keys zur vollständigen Vault-Füllung.

zur vollständigen Vault-Füllung. Farme Tiefen nur noch gezielt bei Bedarf.

Cleare den Raid auf Heroisch und Mythisch soweit wie möglich.

Setze deine Goldenen Wappen gezielt und effizient ein – nur auf langlebige Items!

Wichtig ab jetzt: Halte deine Routine konstant, und du bist nicht nur schnell, sondern langfristig erfolgreich. Viel Erfolg in Season 3 von The War Within!

