World of Warcraft: Der Tag der Toten 2025 hat begonnen!

Heute hat in World of Warcraft das bunte Weltereignis Tag der Toten 2025 begonnen. Du kannst bis zum 3. November auf den Friedhöfen der großen Hauptstädte teilnehmen und das Andenken an Verstorbene feiern.

Wenn du dich auf festliche Kostüme, Tänze und skurrile Begegnungen mit Geistern freust, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um dich ins Spiel einzuloggen.

Startdatum: 1. November 2025

1. November 2025 Ende: 3. November 2025

3. November 2025 Neues im Jahr 2025: Transmog-Masken

Transmog-Masken Event-Orte: Friedhöfe der Hauptstädte

Friedhöfe der Hauptstädte Händler-NPC: Chapman mit exklusiven Items

Chapman mit exklusiven Items Erfolge: z. B. „Des toten Manns Party“, „Calavera“, „Vientos!“

z. B. „Des toten Manns Party“, „Calavera“, „Vientos!“ Haustier: Makabre Marionette

Makabre Marionette Kostüme: Teilnehmerkostüme mit Spezialfähigkeiten

Tag der Toten 2025: Neue Transmog-Masken

Neu in diesem Jar sind einige Masken, die vom Event-Händler Chapman an den städtischen Friedhöfen zum Kauf angeboten werden.

Es gibt zwar viele Gegenstände, die ihr ausschließlich während der Feiertage erhalten könnt, aber andere passen ebenfalls perfekt zu diesem Ereignis und können das ganze Jahr über in Azeroth gesammelt werden können:

Spielzeuge:

Tanz der Toten - Drust-Archäologie

Beschwört eine geisterhafte tanzende Hexe.

Beschwört eine geisterhafte tanzende Hexe. Totenglocke - Verkäufer: Rüstmeister Alkorn

Ruft die Seelen verstorbener Sturmsangsoldaten innerhalb von 10 Metern herbei und führt sie der Glocke zu.

Ruft die Seelen verstorbener Sturmsangsoldaten innerhalb von 10 Metern herbei und führt sie der Glocke zu. Kalythas Spukmedaillon - Verkäufer: Tex Vortaspul

Ladet den Geist von Kalytha ein, von Euch Besitz zu ergreifen.

Ladet den Geist von Kalytha ein, von Euch Besitz zu ergreifen. Geisterhafte Erscheinung - Beute: Schreckliche Erscheinung

Nehmt eine geisterhafte Erscheinung an.

Darum geht's beim Tag der Toten

Beim Tag der Toten versammeln sich Spieler auf den Friedhöfen der Hauptstädte. Dort warten zwei spezielle NPCs auf dich: Chapman verkauft dir Event-Gegenstände, während Catrina mit dir tanzt – was dir den Erfolg „Des toten Manns Party“ einbringt.

Die zentrale Quest „Die dankbaren Toten“ führt dich durch das Event: Du sammelst Zutaten, bereitest Totenspeise zu und überreichst sie einem Geister-NPC. Als Belohnung bekommst du die Makabre Marionette – ein Skelett-Haustier mit einzigartigem Stil.

Mehr Infos im Guide

Wenn du wissen willst, wo du die Quests findest, welche Items sich lohnen oder wie du alle Erfolge freischaltest, findest du die Details im Guide zum Tag der Toten.

