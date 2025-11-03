WoW Legion Remix: Eine heroische Armee bilden leicht gemacht

Eine heroische Armee bilden gehört zu den herausfordernderen Erfolgen im Legion Remix von World of Warcraft. Die Schwierigkeit liegt vor allem darin, dass deine Verdorrten nicht mit der heroischen Weltstufe skalieren. Ohne sorgfältige Planung endet der Versuch oft in einem Misserfolg.

Um den Erfolg zu erhalten, musst du im Szenario Ausbildung der Verdorrtenarmee mindestens 200 Punkte erreichen. Ein vollständiger Abschluss oder das Erreichen der Maximalpunktzahl ist nicht erforderlich, was dir Spielraum für gezielte Strategien gibt.

Voraussetzungen für den Erfolg

Damit du den Erfolg Eine heroische Armee bilden abschließen kannst, muss die Weltquest „Ausbildung der Verdorrtenarmee“ in Suramar verfügbar sein. Diese Quest wird freigeschaltet, nachdem du die Einführungsphase der Zone abgeschlossen hast.

Das Szenario ist einer Instanz ähnlich aufgebaut und findet täglich statt. Du trittst dabei mit einer Gruppe von Verdorrten an, die für einen späteren Angriff auf Suramar ausgebildet werden sollen. Es handelt sich um eine eigene Aktivität im Rahmen von Legion Remix, mit leicht angepassten Bedingungen im Vergleich zum Live-Server.

Strategien zur erfolgreichen Punktejagd

Route anpassen und Risiken vermeiden

Du brauchst nicht die volle Punktzahl, sondern nur gezielte 200 Punkte, daher lohnt es sich, eine Route zu wählen, die tödliche Gegner und große, offene Bereiche meidet. Vermeide Bereiche, in denen deine Verdorrten leicht zusätzlichen Aggro bekommen und ausgedünnt werden.

Zeit nutzen – kein Zeitlimit vorhanden

Es gibt kein Zeitlimit, also nimm dir die Zeit, Gegner vorsichtig herauszuziehen und in sicherer Reihenfolge zu bekämpfen. Die häufigste Fehlerquelle ist, dass alle deine Verdorrten durch zusätzliches Aggro sterben; langsam und kontrolliert vorgehen erhöht die Erfolgschancen deutlich.

Feinde priorisieren: Instabiles Gespenst zuerst

Besonders gefährlich sind Instabile Gespenster, da ihre AoE-Fähigkeiten Arkane Munition und Instabile Explosion deine Armee stark dezimieren können. Konzentriere dich darauf, diese Gegner schnell zu eliminieren oder ihre Zauber zu unterbrechen und zu betäuben.

Mit mehr Verdorrten ins Szenario starten

Je mehr Uraltes Mana du vor dem Szenario spendest, desto größer ist deine Armee zu Beginn. Für je 100 Mana erhältst du einen zusätzlichen Verdorrten. Mit der maximalen Spende von 2000 Mana startest du also mit insgesamt 20 Einheiten statt der üblichen vier.

Um diese Obergrenze zu erreichen, musst du alle Schatz-Upgrades im Gebiet freigeschaltet haben. Ohne diese Aufwertungen bleibt deine maximale Spende auf 1500 Mana begrenzt, was dich auf 15 Verdorrte limitiert.

Maximierung der Manakapazität

Um beim Start der Verdorrtenarmee möglichst viel Uraltes Mana spenden zu können, musst du deine maximale Manakapazität auf 2000 erhöhen. Nach Abschluss der Hauptkampagne in Suramar liegt dein Limit standardmäßig bei 1500.

Die restlichen 500 Mana erhältst du durch das Einsammeln von fünf besonderen Schätzen in Suramar. Jeder dieser Gegenstände erhöht dein Limit um 100:

Kontrolle über deine Armee

Die Verdorrten lassen sich nur eingeschränkt steuern. Deine einzige Möglichkeit ist das Setzen ihrer Haltung über den Sonderaktionsknopf. Es ist entscheidend, niemals den Modus „Aggressiv (Chaos!)“ zu aktivieren, da dies dazu führt, dass deine Einheiten unkontrolliert angreifen und zusätzliche Gegner anlocken.

Vermeide unbedingt Situationen, in denen deine Armee unbeabsichtigt Aggro zieht. Die richtige Haltung ist ein zentraler Faktor, um Verluste zu vermeiden und das Ziel von 200 Punkten effizient zu erreichen.

Gear verbessern für leichtere Durchläufe

Je weiter du deinen Charakter verbesserst, desto einfacher wird es, den Erfolg „Eine heroische Armee bilden“ abzuschließen. Ziel sollte ein Itemlevel von 740 sein, da du damit deutlich schneller durch Gegnergruppen kommst und deine Verdorrten weniger belastet werden.

Auch die Steigerung deiner Unendlichen Macht zahlt sich aus. Fähigkeiten wie Verdrehter Kreuzzug helfen dir, ganze Räume auf einmal zu beseitigen. Nutze diesen Vorteil, um schwächere Gegner zu fokussieren, bis du die benötigten 200 Punkte erreicht hast. Danach kannst du das Szenario problemlos verlassen.

Alternative: Normale Version nutzen (Optional)

Falls du auf der heroischen Weltstufe noch Schwierigkeiten hast, kannst du das Szenario auch einige Tage auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spielen. Dort sammelst du Upgrades, die deine Verdorrten verbessern – zum Beispiel mehr Schaden oder mehr Überlebensfähigkeit.

Allerdings ist dieser Weg nicht besonders effizient. Der Effekt der Verbesserungen fällt auf heroischer Weltstufe kaum ins Gewicht, und der Zeitaufwand ist deutlich höher als beim gezielten Hochrüsten von Ausrüstung und Artefakt.

Quelle: Wowhead

