WoW: The War Within – Alle Guides und Anleitungen auf einen Blick

Allgemeines

In der neuen Erweiterung World of Warcraft: The War Within gibt es unzählige Abenteuer, freischaltbare Inhalte, Erfolge und Sammelgegenstände. Oft benötigt es die Koordinaten für einen versteckten Gegenstand, einen Tipp für eine Quest oder eine Anleitung, um etwas im Spiel farmen zu können. Wir helfen euch so gut es geht aus!

Auf dieser Übersichtsseite verlinken wir euch all die Artikel, Guides und Anleitungen, die wir zu The War Within erarbeitet haben. Wir werden diese Seite stetig erweitern und mit Informationen zu aktuellen Inhalten versorgen.

Khaz Algar

Khaz Algar ist der neue Kontinent von WoW: The War Within und drei seiner vier Zonen liegen unter der Erdoberfläche. Bereits während der Levelkampagne lernen wir alle Zonen des Kontinents kennen und können dort von Beginn an Himmelsreiten.

Fraktionen

In The War Within gibt es vier große Ruhmfraktionen, denen wir im Laufe der Levelkampagne begegnen und die eng mit der Geschichte der neuen Erweiterung verbunden sind. Bei ihnen sammeln wir Ruhmpunkte und schreiten dabei mit unserer Ruhmstufe voran. Weiters gibt es einige klassische Ruf-Fraktionen und Päkte.

Klassen

Neben allgemeinen Tipps zu den Klassen, der Ausrüstung und Farm-Guides findet ihr hier Anleitungen zu allen Spezialisierungen und Klassen für The War Within.

Berufe

Kaum ein MMORPG kommt ohne Berufe aus. Auch in WoW: The War Within spielen Berufe, wie in den Erweiterungen zuvor, eine große Rolle. Sie versorgen uns mit hilfreichen Gegenständen, Ausrüstung, den ein oder anderen Sammelgegenstand und bieten eine Möglichkeit Gold zu verdienen.

Dungeons & Raids

The War Within kommt mit acht neuen Dungeons, neuen Schlachtzügen und Weltbossen. Hier findet ihr Anleitungen, wie diese Dungeons, Raids und Weltbosse funktionieren.

Tiefen

Mit World of Warcraft: The War Within kommt ein neuer Endgame-Inhalt ins Spiel, der sich Tiefen (engl. Delves) nennt. Die Tiefen sind eine alternative zu den gängigen Endgame-Inhalten, wie Mythisch+ Dungeons und Raids, und können alleine oder als Gruppe mit unserem NPC-Begleiter absolviert werden. Der Begleiter ändert sich voraussichtlich jede Saison.

Reittiere

Für viele Spieler ist das Sammeln von Reittieren eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen im Spiel, weshalb sie sich auch über die Vielzahl an neuen Reittieren in The War Within freuen könnten. Nachfolgend zeigen wir euch unsere Sammlung an Guides zu manchen Reittieren und wie man sie bekommt.

Auch diesen Bereich werden wir gerne laufend erweitern, sobald es neue Informationen zu manchen Mounts gibt. Schaut also gerne in einigen Tagen wieder vorbei, um keinen Reittier-Guide zu verpassen! Eine Übersicht aller neuen Reittiere aus TWW findet ihr hier:

Haustiere

Schon seit mehreren Erweiterungen sind Haustiere mehr als nur kämpfende Tierchen. Sie sind treue Begleiter, Sammlerstücke und gewähren manchmal nützliche oder kosmetische Effekte. Mit World of Warcraft: The War Within kommen wieder viele neue Pets ins Spiel, die wir sammeln können.

Dieser Bereich wird laufend erweitert, wenn es neue Informationen und Erkenntnisse zur Beschaffung aller Haustiere gibt. Mehr Details zu allen neuen Kampfhaustieren sowie ihren Fähigkeiten könnt ihr unserer allgemeinen Übersicht entnehmen:

Erfolge

Erfolge sind ein wichtiger Bestandteil von World of Warcraft, da sie uns mit Titeln, Belohnungen und Erfolgspunkten für besondere Leistungen belohnen. In The War Within gibt es wieder unzählige neue Erfolge, die nicht immer leicht zu absolvieren sind. In unseren Erfolgs-Guides zeigen wir euch wie.

Währungen

In jeder WoW-Erweiterung gibt es spezielle Währungen, die uns zum Kauf von unterschiedlichen Dingen dienen. Meist sind das Ausrüstung, Verbrauchsgegenstände, kosmetische Vorlagen oder Sammelgegenstände. Auch in The War Within gibt es wieder die ein oder andere Währung, die gefarmt werden will. Wir zeigen euch wie:

Seltene Gegener & Schätze

Khaz Algar, der neue Kontinent von The War Within, ist voller geheimnissvoller Gegner und versteckten Schätzen. Sie aufzuspüren lohnt sich auf jeden Fall, da wir neben einigen interessanten Sammelgegenständen, Handwerksmaterialien, Ausrüstung und mehr, auch so einiges an Ruf für die neuen Fraktionen bekommen. Wir zeigen euch, wo ihr alles finden könnt und aktualisieren die dementsprechenden Guides laufend:

Season 1 von The War Within

Im Laufe einer Erweiterung durchschreiten wir mehrere Saisonen, in denen wir Ranking sammeln und saisonbedingte Fortschritte sammeln, um Belohnungen, Titel oder sonstige Sammelgegenstände freizuschalten. Nachfolgend zeigen wir Guides zur 1. Saison von The War Within.

Verpasst jetzt keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folgt uns auf Facebook, Twitter oder abonniert unseren RSS-Feed.