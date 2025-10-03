World of Warcraft Patch 11.2.5 – Patchnotes zu Legion Remix

Mit dem neuen Patch 11.2.5 für World of Warcraft erwartet dich eine Fülle an Inhalten und Anpassungen. In Legion Remix spielst du die Erweiterung von Stufe 10–80 mit Turbo-Tempo, sammelst massenhaft Belohnungen und erlebst epische Herausforderungen. Gleichzeitig bringt Saison 3 von The War Within verbesserte Aufwertungen, neue Quests und starke Ausrüstung für deine Kriegsmeute. Auch die Benutzeroberfläche erhält ein großes Update mit dem neuen Abklingzeitmanager und weiteren Komfortfunktionen.

Macht euch in Legion Remix auf eine fantastisch frenetische Zeit gefasst, wenn ihr wieder auf den ewigen Drachenschwarm stoßt, neue Charaktere hochlevelt und eurer Sammlung eine Vielzahl an Gegenständen hinzufügt. Wir geben in Saison 3 von The War Within mit mehr Belohnungen und Verbesserungen Vollgas, um euch beim Aufrüsten eurer Kriegsmeute mit dem Turboboost zu helfen, und bringen euch mit Updates zum Abklingzeitmanager weitere Anpassungsmöglichkeiten.

INHALTSVERZEICHNIS

LEGION REMIX

Legion Remix ist ein zeitlich begrenztes saisonales Ereignis, bei dem Spieler einen Zeitläufer erstellen und mit einer der ursprünglichen 12 Klassen von Legion die gesamte Erweiterung mit beschleunigtem Tempo und einigen weitreichenden Gameplay-Anpassungen von Stufe 10–80 durchspielen können. Dabei steigern Spieler ihre Macht, stellen sich epischen Herausforderungen und verdienen Berge von Sammelgegenständen wie Haustiere, Reittiere und Transmogrifikationsvorlagen.

Legion Remix ist ohne den Kauf einer World of Warcraft-Erweiterung verfügbar, erfordert allerdings ein Abonnement oder Spielzeit, um über Stufe 20 hinaus voranzuschreiten. Spieler von Classic können mitmachen, indem sie den Client des modernen World of Warcraft installieren. Probeaccounts können kostenlos bis Stufe 20 spielen, bevor sie ein Abonnement benötigen. [MEHR ERFAHREN]

Um eure Reise als Zeitläufer lohnenswerter zu gestalten, erhaltet ihr jetzt bei allen bedeutenden Aktivitäten mehr Bronze:

Von Bronzevorräten erhaltene Bronze wurde beträchtlich erhöht.

Alle Quests der ewigen Forschung haben jetzt einen Bonus von 1.000 Bronze.

Abgesandtenquests gewähren jetzt 4.000 Bronze.

Spezialaufträge gewähren jetzt 4.000 Bronze.

Weltquests gewähren jetzt 200 Bronze.

DER TURBOBOOST KEHRT ZURÜCK

Wir geben in Saison 3 von The War Within mit mehr Belohnungen und Verbesserungen Vollgas, um euch beim Aufrüsten eurer Kriegsmeute mit dem Turboboost zu helfen.

Direkt zur Veröffentlichung von 11.2.5:

Heroische und mythische Aufwertungswege werden um 2 Aufwertungen erhöht (von 6 auf 8) und hergestellte Gegenstände können mithilfe einer Verstärkungsmatrix neu gefertigt werden, um sie stärker zu machen. [MEHR ERFAHREN]

Kurz nach der Veröffentlichung von 11.2.5:

Ab der Woche vom 22. Oktober wird die Deckelung für Wappen aufgehoben und Tapferkeitssteine werden für den Rest der Saison kriegsmeutengebunden. Außerdem wird die Beuterate für Ausrüstung in Mythisch+, die bis zum Anlegen kriegsmeutengebunden ist, verdoppelt. Astrale Leerensplitter können in Dungeons auf Mythisch+, Manaschmiede Omega, Tiefen und gewertetem PvP verdient werden, um den Katalysator zu befeuern.

Es werden zwei neue Quests verfügbar, bei denen Spielercharaktere 4 Schlachtzugsbosse auf normalem oder höheren Schwierigkeitsgrad besiegen oder 4 Dungeons auf Mythisch+ abschließen müssen. Durch Abschluss der einmaligen Quest Turboboost: Der Handel muss laufen erhalten Spieler 3 verwirrende Jetons des Kartells und durch Abschließen der wöchentlichen Quest Turboboost: Ewiges Wachstum 1 verwirrenden Jeton des Kartells. Spieler können pro Charakter bis zu 9 verwirrende Jetons des Kartells erhalten.

Schmierer So'kir und Schmierer So'tho besuchen Dornogal, um euch im Tausch für verwirrende Jetons des Kartells mächtige Waffen, Schmuckstücke und Gegenstände mit speziellen Effekten aus Dungeons von Saison 3 und Manaschmiede Omega anzubieten, nachdem ihr euch als würdig erwiesen habt.

Zusätzlich erhalten Tiefen eine Stärkung:

Der Fortschritt für die Reise des Tiefenforschers und die Anzahl der Wappen, die nach Abschluss einer Tiefe erhalten werden, werden erhöht.

Die Anzahl der wöchentlich erhaltenen Tapferkeitssteine und Wappen von der Beute des Tiefenforschers werden erhöht.

Die Beute des Tiefenforschers ist eine zusätzliche wöchentliche Quelle für Begleitererfahrung.

Die Stufen 9 und höher können kriegsmeutengebundene Ausrüstung (Champion 1/8) als Beute ergeben.

Unbesudelte Manakristalle können mit restaurierten Kastenschlüsseln aus großzügigen Kästen in großzügigen Tiefen der Stufe 9 oder höher erhaltet werden, nachdem ihr Stufe 3 der Reise des Tiefenforschers abgeschlossen habt. Diese Manakristalle können bei Zah'ran gegen Schmuckstücke des heroischen Aufwertungswegs eingetauscht werden.

GEGENSTÄNDE

Der Schaden und die Statuseffekte der folgenden Fähigkeiten des D.I.S.C.-Gürtels wurden um 20 % verringert: Geladene Blitze Aufgeladener Kristall Kritische Kette Elektrische Ladung Funkenexplosion Statische Aufladung

Das Mal des Zwielichtschwurs kann jetzt gelöscht werden.

BENUTZEROBERFLÄCHE UND ZUGÄNGLICHKEIT