Spiel:
World of Warcraft
Addon:
The War Within
Version:
Patch 11.2.5
WoWNewsarchivNovember 2025World of Warcraft: Brutosaurier-Reittier mit Auktionshaus könnte zurückkommen

World of Warcraft: Brutosaurier-Reittier mit Auktionshaus könnte zurückkommen

Geschrieben von Telias am 04.11.2025 um 08:46

Ein neues Datamining-Ergebnis deutet darauf hin, dass ein Brutosaurier-Reittier möglicherweise bald zurück in den Ingame-Shop von World of Warcraft kommt. Dabei ist unklar, um welche der beiden bisherigen Versionen es sich handelt – doch Hinweise sprechen eine deutliche Sprache. Zur Erinnerung: Diese Reittiere bieten dir ein exklusives Feature – ein integriertes Auktionshaus.

Welche Varianten des Brutosauriers gibt es?

Aktuell existieren zwei Varianten des Brutosaurier-Mounts. Die ursprüngliche Version, Zügel des mächtigen Karawanenbrutosaurus, war während der Erweiterung Battle for Azeroth für satte 5.000.000 Gold erhältlich. Dieses Reittier wurde jedoch mit dem Start von Shadowlands aus dem Spiel entfernt. Seither ist es nur noch äußerst selten über das Schwarzmarkt-Auktionshaus verfügbar.

World of Warcraft Reittier: Mächtiger Karawanenbrutosaurus

Deutlich wahrscheinlicher ist die Rückkehr des er zweiten Version: Zügel des goldgeschmückten Händlerbrutosaurus. Dieses Reittier wurde zum 20. Geburtstag von WoW im Ingame-Shop angeboten – zum stolzen Preis von 90 US-Dollar. Trotz der öffentlichen Kritik an dem hohen Preis und der exklusiven Funktionalität war das Reittier extrem beliebt und soll über drei Monate hinweg rund 15 Millionen US-Dollar Umsatz generiert haben.

World of Warcraft Reittier: Goldgeschmückter Händlerbrutosaurus

Was spricht für ein Comeback?

Die Beschreibung des Datamining-Fundes spricht von einem „Comeback“, was darauf hindeutet, dass keine neue Variante des Mounts erscheint. Eine Rückkehr des ursprünglichen Auktionshaus-Brutosauriers ist unwahrscheinlich, da dieser ursprünglich nur für Ingame-Gold erhältlich war. Vieles deutet deshalb auf eine Rückkehr des Händlerbrutosaurus mit Postfach-Funktion hin – vermutlich erneut zum Preis von 90 US-Dollar.

Möglicher Veröffentlichungstermin

Der Zeitpunkt der Rückkehr könnte mit dem 21. Geburtstag von World of Warcraft zusammenfallen, der noch in diesem Monat stattfindet. Ein offizielles Statement von Blizzard gibt es bislang nicht.

Quelle: Wowhead

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2025 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.