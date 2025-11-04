World of Warcraft: Brutosaurier-Reittier mit Auktionshaus könnte zurückkommen

Ein neues Datamining-Ergebnis deutet darauf hin, dass ein Brutosaurier-Reittier möglicherweise bald zurück in den Ingame-Shop von World of Warcraft kommt. Dabei ist unklar, um welche der beiden bisherigen Versionen es sich handelt – doch Hinweise sprechen eine deutliche Sprache. Zur Erinnerung: Diese Reittiere bieten dir ein exklusives Feature – ein integriertes Auktionshaus.

Welche Varianten des Brutosauriers gibt es?

Aktuell existieren zwei Varianten des Brutosaurier-Mounts. Die ursprüngliche Version, Zügel des mächtigen Karawanenbrutosaurus, war während der Erweiterung Battle for Azeroth für satte 5.000.000 Gold erhältlich. Dieses Reittier wurde jedoch mit dem Start von Shadowlands aus dem Spiel entfernt. Seither ist es nur noch äußerst selten über das Schwarzmarkt-Auktionshaus verfügbar.

Deutlich wahrscheinlicher ist die Rückkehr des er zweiten Version: Zügel des goldgeschmückten Händlerbrutosaurus. Dieses Reittier wurde zum 20. Geburtstag von WoW im Ingame-Shop angeboten – zum stolzen Preis von 90 US-Dollar. Trotz der öffentlichen Kritik an dem hohen Preis und der exklusiven Funktionalität war das Reittier extrem beliebt und soll über drei Monate hinweg rund 15 Millionen US-Dollar Umsatz generiert haben.

Was spricht für ein Comeback?

Die Beschreibung des Datamining-Fundes spricht von einem „Comeback“, was darauf hindeutet, dass keine neue Variante des Mounts erscheint. Eine Rückkehr des ursprünglichen Auktionshaus-Brutosauriers ist unwahrscheinlich, da dieser ursprünglich nur für Ingame-Gold erhältlich war. Vieles deutet deshalb auf eine Rückkehr des Händlerbrutosaurus mit Postfach-Funktion hin – vermutlich erneut zum Preis von 90 US-Dollar.

Möglicher Veröffentlichungstermin

Der Zeitpunkt der Rückkehr könnte mit dem 21. Geburtstag von World of Warcraft zusammenfallen, der noch in diesem Monat stattfindet. Ein offizielles Statement von Blizzard gibt es bislang nicht.

Quelle: Wowhead

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.