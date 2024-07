Die große Schatzkammer: Wöchentliche Belohnungen in The War Within

Auch in World of Warcraft: The War Within kehrt die große Schatzkammer als wöchentliches Belohnungssystem für Aktivitäten im Endgame zurück. Jeden Mittwoch werden in WoW zahlreiche Inhalte zurückgesetzt. Dabei bietet uns die große Schatzkammer die Möglichkeit, aus bis zu neun verschiedenen Gegenständen zu wählen. Die Anzahl der zur Auswahl stehenden Ausrüstungsgegenstände hängt von der Vielzahl an Inhalten ab, die wir in der vorangegangenen Woche absolviert haben.

Wo befindet sich die große Schatzkammer in The War Within? Die große Schatzkammer von The War Within befindet sich in einem in den Berg gebautem Gebäude in Dornogal. Der Eingang liegt im Zentrum der Stadt etwas südwestlich vom Stadtteil Atrium des Steinmetzes.

Belohnungen aus der großen Schatzkammer

In World of Warcraft: The War Within können wir jede Woche einen Gegenstand aus der Großen Schatzkammer auswählen und behalten. Je mehr Aktivitäten wir in Raids, Dungeons oder in der Open World abschließen, desto mehr Gegenstände stehen uns zur Auswahl. Aktive Spieler können aus bis zu neun verschiedenen Gegenstände wählen. Es gibt drei Kategorien, die jeweils drei Herausforderungen umfassen. Jede abgeschlossene Herausforderung erhöht die Anzahl der auswählbaren Gegenstände um einen.

Anmerkung: Die Anzahl an Aktivitäten, die je Herausforderung einer Kategorie abgeschlossen werden müssen, kann je nach Saison variieren. Folgende Auflistung zeigt die geplante Einteilung für Season 1 von TWW zum Stand des Pre-Patches.

Die große Schatzkammer: Schlachtzüge Besiegt 2 Schlachtzugbosse in der aktuellen Raid-Instanz Besiegt 4 Schlachtzugbosse in der aktuellen Raid-Instanz Besiegt 6 Schlachtzugbosse in der aktuellen Raid-Instanz

Die große Schatzkammer: Dungeons Schließt 1 Heroischen, Mythischen oder Zeitwanderungs-Dungeon ab Schließt 4 Heroischen, Mythischen oder Zeitwanderungs-Dungeon ab Schließt 8 Heroischen, Mythischen oder Zeitwanderungs-Dungeon ab

Die große Schatzkammer: Welt Schließt 3 Tiefen oder Welt-Aktivität ab Schließt 6 Tiefen oder Welt-Aktivität ab Schließt 12 Tiefen oder Welt-Aktivität ab



Mit The War Within wurden große Veränderungen zur wöchentlichen Schatzkammer gebracht. Die Kategorie PvP wurde mit einer Kategorie für Tiefen und Weltaktivitäten ersetzt. Die Änderung dient dazu, PvP-Spielern durch vermehrtem Eroberungspunkte-Zuwachs aus anderen Quellen wieder mehr Kontrolle über ihre Ausrüstung zu geben und weniger auf Glück aus der großen Schatzkammer angewiesen zu sein. Weiters kommt mit der Kategorie Welt eine willkommene Alternative für Schlachtzüge und Dungeons ins Spiel, die auch Spieler, die gerne allein in der Open World spielen, berücksichtigt.

Die Dungeon-Kategorie wurde um heroische und Zeitwanderungsdungeons erweitert. So erhalten auch Spieler, die sich nicht durch Mythisch+ Inhalte kämpfen wollen, ihre Belohnung zum Beginn jeder neuen Woche.

Berechnung der Item-Level

Der Schwierigkeitsgrad der absolvierten Endgame-Inhalte bestimmt, wie hoch das Item-Level der Belohnungen aus der großen Schatzkammer sein wird.

Item-Level der Gegenstände: Schlachtzüge

Bei den Schlachtzugsbelohnungen kommt es auf den gespielten Schwierigkeitsgrad der aktuellen Raid-Instanz an. Schaffen wir eine der genannten Herausforderung (3, 5, 7 Bosse bezwingen), bekommen wir einen Gegenstand vom gespielten Schwierigkeitsgrad angeboten. Als Beispiel: Wir haben 5 Bosse im heroischen Schwierigkeitsgrad geschafft, den normalen Schwierigkeitsgrad gar nicht gespielt und 7 Bosse im LFR-Modus bezwungen. Da wir die ersten beiden Herausforderungen im heroischen Schwierigkeitsgrad und die letzte im LFR-Modus geschafft haben, bekommen wir zwei heroische Gegenstände und einen LFR-Gegenstand angeboten.

Item-Level der Gegenstände: Mythische Dungeons

Bei den Dungeonbelohnungen kommt es auf die gespielten Mythisch+ Stufen bei den einzelnen Dungeons an. Es ist egal, wie viele Mythisch+ Durchläufe wir machen. Zur Berechnung werden die 10 besten Durchläufe gewertet. Es ist außerdem egal, ob wir einen Mythisch+ Dungeon innerhalb, oder außerhalb der Zeit schaffen. Wichtig ist nur, dass wir den Dungeon komplett abschließen. Der erste Gegenstand entspricht dem besten Durchlauf, der zweite dem viertbesten Durchlauf und der dritte dem zehntbesten Durchlauf. Auch hier machen wir ein Beispiel. Schauen unsere 10 besten Durchläufe wie folgt aus, stehen uns Gegenstände aus dem Mythisch+ Dungeons 10, 7 und 4 zur Auswahl.

10, 9, 8, 7, 7, 7, 6, 5, 5, 4

Schaffen wir einen weiteren +10 Durchlauf, verändert sich die Liste und wir bekommen Gegenstände aus dem Mythisch+ Dungeons 10, 8 und 5 zur Auswahl.

10, 10, 9, 8, 7, 7, 7, 6, 5, 5

Item-Level der Gegenstände: Welt

Die Herausforderungen der Welt-Kategorie können wir mit einigen Aktivitäten aus The War Within absolvieren. Eine davon sind die Die Tiefen (Delves), die wir in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen abschließen und damit das Item-Level unserer wöchentlichen Belohnungen aus der Schatzkammer beeinflussen können.

Tiefen weisen bis zu 11 unterschiedliche Schwierigkeitsstufen auf. Zu Beginn können wir Stufe 1-3 betreten. Die Stufen 4-11 können erst zum Start von Season 1 freigeschalten werden. Zum Stand des Pre-Patches von The War Within ist das Item-Level der aus der großen Schatzkammer stammenden Belohnungen auf die Stufe 8 von Tiefen begrenzt.

Tiefen Tier-Stufe Belohnung aus Schatzkammer (iLvl) 1-2 584 (Veteran 1/8) 3 587 (Veteran 2/8) 4 597 (Champion 1/8) 5 603 (Champion 3/8) 6 606 (Champion 4/8) 7 609 (Held 1/6) 8+ 616 (Held 3/6)

