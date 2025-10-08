Legion Remix in WoW – Artefaktwaffen freischalten und richtig leveln

Im Legion Remix von World of Warcraft kehren die legendären Artefaktwaffen zurück und spielen erneut eine zentrale Rolle für die Machtentfaltung deines Charakters. Als Timerunner erwartet dich ein überarbeitetes System mit neuen Mechaniken, vereinfachtem Fortschritt und spannenden Freischaltungen.

Du startest mit einer Waffe, kannst später weitere Spezialisierungen freischalten, sammelst neue Ressourcen wie Ewige Macht und passt deine Waffe mit aktiven und passiven Talenten an. Jedes Artefakt bietet dir einheitliche, aber vielseitig kombinierbare Talentbäume, die dir auch langfristig deutliche Werteboni liefern.

Artefaktwaffen im Legion Remix – die Grundlagen

Im Gegensatz zur ursprünglichen Legion-Erweiterung funktionieren die Artefaktwaffen im Remix deutlich anders. Du erhältst eine Waffe, die nicht mehr auf Spezialisierungs-spezifische Fähigkeiten beschränkt ist, sondern mit einem einheitlichen Talentbaum für alle Klassen arbeitet. Damit entfällt die Notwendigkeit, mehrere Waffen separat zu leveln.

Auch Relikte spielen keine Rolle mehr. Stattdessen bestimmst du die Stärke deiner Artefaktwaffe über Ewige Macht und Artefaktiumsand. Diese Ressourcen werden beim Spielen automatisch gesammelt und fließen direkt in deine Waffen. Das sorgt für einen klaren, fokussierten Fortschritt ohne aufwendige Verwaltung einzelner Items.

So schaltest du deine erste Artefaktwaffe frei

Wenn du dich mit einem neuen Timerunner-Charakter in Dalaran einloggst, beginnt deine Reise mit einer mehrteiligen Einführungsquestreihe, beginnend bei Moratari. Diese führt dich durch verschiedene Stationen und endet mit der Auswahl deiner ersten Artefaktwaffe. Die zentrale Fähigkeit dieser Waffe ist Remixzeit, die du sofort freischaltest.

Die Quest „Something Borrowed“ markiert dabei den Wendepunkt: Hier triffst du die Entscheidung, welche Spezialisierung du zuerst spielen möchtest. Diese Wahl ist wichtig, denn ein späterer Wechsel zu einer anderen Spezialisierung erfordert zusätzlichen Fortschritt. Weitere Artefaktwaffen für deine Klasse erhältst du später im Verlauf der Ordenshallen-Kampagne.

Einführung überspringen – das musst du wissen

Nachdem du die Einführungsquestreihe einmal abgeschlossen hast, kannst du bei neuen Timerunner-Charakteren die Einführung überspringen. Direkt beim ersten Einloggen bietet dir ein NPC in Dalaran die Option, die Prozedur zu überspringen und sofort eine Artefaktwaffe für deine aktuelle Spezialisierung zu erhalten.

Beachte, dass du bei der Nutzung dieses Features ausschließlich die Waffe deiner momentanen Spezialisierung bekommst. Für weitere Spezialisierungen musst du wie gewohnt über die Ordenshallen-Kampagne spielen, um zusätzliche Artefakte freizuschalten. Wenn du später die Spezialisierung wechselst, stehen dir die Talente und Ewige Macht erst wieder zur Verfügung, sobald du die passende Waffe besitzt.

Ewige Macht – so funktioniert die neue Artefaktenergie

In Legion Remix ersetzt Ewige Macht das ursprüngliche System zur Verbesserung der Artefaktwaffen. Statt wie früher für jede Spezialisierung separat zu farmen, sammelst du diese Ressource einmal zentral und sie gilt für alle Waffen deines Charakters. Das sorgt für eine deutliche Vereinfachung im Fortschritt.

Du erhältst Ewige Macht aus zahlreichen Quellen: besiegte Gegner, Schatztruhen, Weltquests, Dungeons, Raids, Bronze-Orbs oder durch das Zerschlagen von Ausrüstung. Je mehr Inhalte du abschließt, desto schneller steigt der Fortschritt deiner Waffe – inklusive direkter Boni auf Primärwert und Ausdauer, die dauerhaft aktiv sind.

Fragmentiertes Andenken – zentrale Quelle für Artefakt-Power

Eine besonders wertvolle Quelle für Ewige Macht ist Fragmentiertes Andenken an Epochenherausforderungen. Du erhältst es aus fast allen Arten von anspruchsvollen Inhalten – darunter Elite-Gegner, Weltbosse, Mythisch+ Kisten und Raidbosse. Die Menge hängt dabei vom Schwierigkeitsgrad ab.

Wenn du 100 Fragmente gesammelt hast, kannst du sie zu einem großen Paket Ewiger Macht kombinieren. Damit gehört diese Ressource zu den effektivsten Methoden, um die Talente deiner Artefaktwaffe schnell zu verbessern. Der Aufwand lohnt sich vor allem in höheren Mythic+ Schlüsselsteinen und Raids.

Quelle Menge an Fragmentierten Andenken Elite-Gegner (Heroischer Weltenrang) 0–1 Seltene Gegner (Heroischer Weltenrang) 1 Weltboss 1 Normale Schlachtzugsbosse 4–8 Heroische Schlachtzugsbosse 12–15 Mythische Schlachtzugsbosse 25–30 Mythisch+ Endtruhe* 8–9 (+2)

12–14 (+10)

28–30 (+20)

91–105 (+30)

132–139 (+35)

Ewiges Wissen – Accountweiter Fortschritt für Alts

Mit Ewiges Wissen erhältst du einen accountweiten Fortschrittsbonus, der das Sammeln von Ewiger Macht beschleunigt. Jeder Rang steigert die Menge an Artefaktenergie, die du aus Quellen wie Truhen, Gegnern oder Quests erhältst. So kannst du neue Timerunner-Charaktere deutlich schneller aufbauen.

Du bekommst Ewiges Wissen durch Erfolge in Quests, Zonenfortschritten, Dungeons und Raids. Insgesamt sind bis zu 36 Ränge möglich. Sobald du das Maximum erreicht hast, wird jeder weitere Fortschritt automatisch in Bronze umgewandelt – was dir wiederum beim Aufwerten von Ausrüstung hilft.

Infinite Power Erfolge

Geschichtenläufer- und Zonen-Erfolge

Quest- und Ereignis-Erfolge

Dungeon-Erfolge

Schlachtzugs-Erfolge

Leveln der Artefaktwaffen – Artefaktiumsand und Itemlevel

Im Legion Remix steigert sich die Stärke deiner Artefaktwaffe nicht mehr über Relikte, sondern über Artefaktiumsand und Artefaktiumsandhaufen. Diese Materialien erhältst du automatisch aus denselben Quellen wie Bronze – zum Beispiel durch Quests, Gegner und Belohnungstruhen.

Der Sand wird direkt auf alle Artefaktwaffen angewendet und erhöht deren Gegenstandsstufe, bis das maximale Level erreicht ist. Sobald dieses Limit erreicht wurde, erscheinen keine weiteren Artefaktiumsand-Drops mehr. Das System ist klar strukturiert und kommt ohne manuelle Aufwertung aus.

Talentbaum der Artefaktwaffen – Aufbau und Struktur

Im Legion Remix besitzt jede Artefaktwaffe denselben Talentbaum, unabhängig von Klasse oder Spezialisierung. Der Aufbau ist in drei Bereiche gegliedert: Zuerst sammelst du allgemeine passive Boni, danach wählst du eine aktive Artefaktfähigkeit mit zugehörigem Talentpfad und am Ende erwartet dich das unendlich skalierende Finale.

Die anfänglichen Traits bestehen aus drei Arkanokristallsplittern, die jeweils Primärwert, Ausdauer oder Tempo steigern. Ergänzt werden sie durch eine aktive Fähigkeit und fünf passive Talente, die den Spielstil weiter beeinflussen. Damit hast du früh im Spielverlauf Zugriff auf relevante Werte und erste Mechaniken deiner Artefaktwaffe.

Machtvoller Arkanokristallsplitter: Erhöht Hauptwert um 5%.

Verstärkter Arkanokristallsplitter: Erhöht die Ausdauer um 5%.

Zweckdienlicher Arkanokristallsplitter: Erhöht die Geschwindigkeit.

Zusätzlich zu diesen kleineren Eigenschaften gibt es sechs Haupt-Talente – eine aktive Fähigkeit und fünf passive Effekte.

Remixzeit: Schaltet die Fähigkeit frei, unendliche Macht zu sammeln, um Eure Artefaktwaffe aufzuwerten, und gewährt 'Remixzeit'.



Remixzeit:

Hebt Euer Artefakt in die Höhe und öffnet einen Riss in Eurer Zeitlinie, der Eure Fähigkeiten 3 Sek. lang 1000% schneller abklingen lässt.

Remixzeit: Hebt Euer Artefakt in die Höhe und öffnet einen Riss in Eurer Zeitlinie, der Eure Fähigkeiten 3 Sek. lang 1000% schneller abklingen lässt. Nostwins Ungeduld: Wenn Ihr Euch nicht im Kampf befindet und Euch bewegt, erhaltet Ihr alle 4 Sek. 'Zeitläufer', was Eure Geschwindigkeit (außer beim Fliegen) um 20% erhöht. Dieser Effekt ist bis zu 3-mal stapelbar.

Momentus' Beharrlichkeit: Während 'Nostwins Ungeduld' aktiv ist, ist Eure Gesundheitsregeneration um 300% erhöht.

Eternus' Ehrgeiz: Während 'Nostwins Ungeduld' aktiv ist, stellt Ihr bei Kampfbeginn 20% Eurer Klassenressource wieder her.



Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sek. auftreten.

Dieser Effekt kann einmal alle 10 Sek. auftreten. Morataris Berechnung: Während 'Nostwins Ungeduld' aktiv ist, erleidet Ihr 99% weniger Fallschaden. Fallt Ihr aus beträchtlicher Höhe, fügt Ihr Gegnern in der Nähe [(500% Angriffs-/Zaubermacht)] körperlichen Schaden zu und erhöht Euren Schaden und Eure Heilung 10 Sek. lang um 20%

Erus' Aggression: 'Nostwins Ungeduld' dauert 4.0 Sek. nach Beginn des Kampfes an und erhöht den Schaden Eures ersten Angriffs um 30%.

Spezialisierungsfähigkeiten – diese Artefakt-Fähigkeiten stehen zur Wahl

Nach den allgemeinen Traits kannst du dich für eine von fünf Artefakt-Fähigkeiten entscheiden. Jede Fähigkeit ist thematisch einzigartig und enthält einen eigenen Talentpfad mit drei passiven Haupttalenten und einem finalen Effekt. Diese Wahl bestimmt maßgeblich den Spielstil deiner Waffe im Legion Remix.

Natur-Artefaktfähigkeit: Ruf des Waldes

Ruf des Waldes: Beschwört einen Ansturm unter Waldbewohnern und lässt sie vorwärts stürmen. Jedes Mitglied des Ansturms schirmt Verbündete bis zu 5-mal mit einem Schild ab, der 10 Sek. lang anhält, [(505% Angriffs-/Zaubermacht)] Schaden absorbiert und ihr Angriffs- und Zaubertempo um 3% erhöht. Die Stampede fügt getroffenen Gegnern [(505% Angriffs-/Zaubermacht)] körperlichen Schaden zu und macht sie für 3 Sek. bewegungsunfähig.

Seelen des Krächzens: Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, einen Schwarm Geisteradler zu beschwören, die auf Gegner in der Nähe herabstürzen und bei Aufprall explodieren. Explosionen heilen Verbündete und fügen Gegnern innerhalb von 5 Metern [[2 * (368% Angriffs-/Zaubermacht)]][[(368% Angriffs-/Zaubermacht)]] Naturschaden zu.

Seelenstärke des Hochbergs: Alle 12 Sek. sammelt Ihr 5% von sämtlichem erlittenen Schaden als 'Seelenstärke' an. Nach 8 Sek. wird 'Seelenstärke' zu einer Schutzbarriere, die 4 Sek. lang Schaden in der angesammelten Höhe absorbiert. (12s Abklingzeit)

Wachende Raserei: 'Seelen des Krächzens' gewährt für 10 Sek. 'Wachende Raserei'.



Wachende Raserei:

Eure Fähigkeiten verleihen Euch und Euren beschworenen Begleitern 12 Sek. lang um 2% erhöhten Schaden und Heilung. Bis zu 15-mal stapelbar.

Wachende Raserei: Eure Fähigkeiten verleihen Euch und Euren beschworenen Begleitern 12 Sek. lang um 2% erhöhten Schaden und Heilung. Bis zu 15-mal stapelbar. Traumweben: 'Ruf des Waldes' ruft einen Traumweber herbei, der Euch und 4 Verbündete in der Nähe mit 'Traumweben' verstärkt.



Traumweben:

Eure Fähigkeiten laden sich 100% schneller auf und ihr stellt alle 1 Sek. 10% Eurer Klassenressource wieder her. Hält 10 Sek. lang an.

Chaos-Artefaktfähigkeit: Verdrehter Kreuzzug

Verdrehter Kreuzzug: Ruft für 30 Sek. einen höllischen Schreckenslord herbei, der regelmäßig 'Herrschaft des Chaos' gegen Gegner einsetzt.



Herrschaft des Chaos

Der höllische Schreckenslord ruft höllische Meteore herbei, die Gegnern innerhalb von 8 Metern 8 Sek. lang alle 1 Sek. [(379% Angriffs-/Zaubermacht)] Chaosschaden zufügen.

Herrschaft des Chaos Der höllische Schreckenslord ruft höllische Meteore herbei, die Gegnern innerhalb von 8 Metern 8 Sek. lang alle 1 Sek. [(379% Angriffs-/Zaubermacht)] Chaosschaden zufügen. Berührung der Bosheit: Eure Schaden verursachenden Zauber und Fähigkeiten sowie die Eurer Diener belegen Gegner regelmäßig mit 'Teufelsberührt'. Der durch 'Verdrehter Kreuzzug' beschworene höllische Schreckenslord trifft mit 'Teufelsberührt' belegte Gegner immer kritisch.



Teufelsberührt

Alle 4 Sek. explodiert das Ziel und fügt Gegnern in der Nähe 3 % des in den letzten 4 Sek. erlittenen Schadens zu.

Fügt Zielen über 5 Ziele hinaus verringerten Schaden zu.

Teufelsberührt Alle 4 Sek. explodiert das Ziel und fügt Gegnern in der Nähe 3 % des in den letzten 4 Sek. erlittenen Schadens zu. Fügt Zielen über 5 Ziele hinaus verringerten Schaden zu. Ich bin meine Narben!: Angreifer erleiden im Verlauf von 10 Sek. [((14% Angriffs-/Zaubermacht)) * 10 / 2] Chaosschaden durch Euer teufelsvernarbtes Fleisch.



Schaden gegen mit 'Teufelsberührt' belegte Gegner wird verdoppelt.



Dieser Effekt ist bis zu 5-mal stapelbar.

Schaden gegen mit 'Teufelsberührt' belegte Gegner wird verdoppelt. Dieser Effekt ist bis zu 5-mal stapelbar. Ruf der Legion: Wenn Euer höllischer Schreckenslord in den Nether zurückkehrt, verstärkt er Eure kritischen Treffer. Sie erzeugen 30 Sek. lang Stapel von 'Ruf der Legion'. Bei 5 Stapeln wird 'Ruf der Legion' verbraucht, um einen unterworfenen Dämon aus dem Wirbelnden Nether zu beschwören, der Euch 10 Sek. lang im Kampf unterstützt. Mehrere Beschwörungen können sich überlappen.

Teufelsstachel: Nachdem Ihr 'Verdrehter Kreuzzug' verwendet, wird der Zauber zu 'Teufelsstachel'.



Teufelsstachel

Opfert Euren höllischen Schreckenslord gewaltsam auf einem Teufelsstachel und fügt Gegnern innerhalb von 30 Metern [(5213% Angriffs-/Zaubermacht)] Chaosschaden zu. Getroffene Gegner werden 'Teufelsberührt'.

Arkan-Artefaktfähigkeit: Narans Immerscheibe

Narans Immerscheibe: Wirft eine Scheibe arkaner Energie, die einen Bogen beschreibt, bevor sie zu Euch zurückkehrt.



'Narans Immerscheibe' fügt allen Gegnern in ihrem Weg [(1930% Angriffs-/Zaubermacht)] Arkanschaden zu.



Fangt das Projektil ab, um es bis zu 2-mal erneut werfen zu können, wobei sich der Schaden mit jedem Wurf in Folge um 30% erhöht.

'Narans Immerscheibe' fügt allen Gegnern in ihrem Weg [(1930% Angriffs-/Zaubermacht)] Arkanschaden zu. Fangt das Projektil ab, um es bis zu 2-mal erneut werfen zu können, wobei sich der Schaden mit jedem Wurf in Folge um 30% erhöht. Instabile Magie: Eure kritischen Treffer haben eine Chance, einen Magieschub auszulösen und Gegnern innerhalb von 6 Metern um Euer Ziel [(342% Angriffs-/Zaubermacht)] Arkanschaden zuzufügen.



'Narans Immerscheibe' erzielt jetzt immer einen kritischen Treffer bei mit 'Teufelsberührt' belegten Gegnern.

'Narans Immerscheibe' erzielt jetzt immer einen kritischen Treffer bei mit 'Teufelsberührt' belegten Gegnern. Arkane Aegis: Ihr kanalisiert bei Rückwärtsbewegung 'Arkane Aegis', absorbiert bis zu [(2100% Angriffs-/Zaubermacht)] Schaden und verringert Eure Bewegungsgeschwindigkeit um 80%. Wenn Ihr 'Arkane Aegis' nicht kanalisiert, regeneriert sie sich um 5% pro Sekunde. Wird die 'Arkane Aegis' zerschlagen, ist sie 30 Sek. lang unbenutzbar.

Arkaner Zauberschutz: Nachdem Ihr im Kampf 4 Sek. lang stillgestanden habt, kanalisiert Ihr einen arkanen Zauberschutz, der [(1050% Angriffs-/Zaubermacht)] Schaden absorbiert, bis Ihr Euch bewegt. Die Dauer, bis 'Arkaner Zauberschutz' aktiviert wird, ist halbiert, während 'Narans Immerscheibe' aktiv ist.

Temporalgegenschlag: Wenn Ihr Schaden absorbiert, fügt Ihr dem Angreifer [(31% Angriffs-/Zaubermacht)] Arkanschaden zu und verringert sein Angriffstempo 3 Sek. lang um 20%.

Arkane Inspiration: Wenn Ihr 'Narans Immerscheibe' fangt und erneut werft, erhaltet Ihr und bis zu 4 Verbündete in der Nähe einen Absorptionsschild. Wenn Ihr 'Narans Immerscheibe' 3-mal hintereinander fangt, erhaltet Ihr 'Narans Segen' und Euer Tempo wird 10 Sek. lang um 30% erhöht.

Sturm-Artefaktfähigkeit: Sturmzorn

Sturmzorn: Entfesselt einen schrecklichen Sturm, der Gegnern innerhalb von 8 Metern im Verlauf von 9 Sek. [((386% Angriffs-/Zaubermacht)) * 9 / 1.5] Naturschaden zufügt.



Jeder getroffene Gegner verleiht Euch 'Aufziehender Sturm', was den Schaden von 'Sturmzorn' um 5% erhöht.

Jeder getroffene Gegner verleiht Euch 'Aufziehender Sturm', was den Schaden von 'Sturmzorn' um 5% erhöht. Schrecken aus der Tiefe: Eure Fähigkeiten ziehen regelmäßig ein Ungetüm aus der Tiefe an, das Euren Gegner sucht und [(440% Angriffs-/Zaubermacht)] Naturschaden verursacht, der gleichmäßig auf alle Gegner in der Nähe des Ziels aufgeteilt wird.



Wenn der 'Schrecken aus der Tiefe' einen Gegner mit 'Teufelsberührt' trifft, verursacht er 'Tiefensogschmettern' und fügt allen Gegnern in der Nähe [(440% Angriffs-/Zaubermacht)] Naturschaden zu.

Wenn der 'Schrecken aus der Tiefe' einen Gegner mit 'Teufelsberührt' trifft, verursacht er 'Tiefensogschmettern' und fügt allen Gegnern in der Nähe [(440% Angriffs-/Zaubermacht)] Naturschaden zu. Sturmrufer: Ihr könnt Zauber aus der Bewegung heraus wirken.



Bewegung erzeugt 6 Sek. lang elektrische Energie um Euch herum, die regelmäßig Blitzschläge beschwört, die Gegnern in der Nähe [(130% Angriffs-/Zaubermacht)] Schaden zufügen.

Bewegung erzeugt 6 Sek. lang elektrische Energie um Euch herum, die regelmäßig Blitzschläge beschwört, die Gegnern in der Nähe [(130% Angriffs-/Zaubermacht)] Schaden zufügen. Aufziehender Sturm: Ihr könnt Zauber aus der Bewegung heraus wirken.



Während Ihr im Kampf stillsteht, erzeugt Ihr alle 3 Sek. einen Stapel von 'Aufziehender Sturm', bis zu 10 Stapel.



Wenn Ihr Euch bewegt, verursacht der aufziehende Sturm [(60% Angriffs-/Zaubermacht)] Schaden pro Stapel, der auf Gegner in der Nähe aufgeteilt wird.

Während Ihr im Kampf stillsteht, erzeugt Ihr alle 3 Sek. einen Stapel von 'Aufziehender Sturm', bis zu 10 Stapel. Wenn Ihr Euch bewegt, verursacht der aufziehende Sturm [(60% Angriffs-/Zaubermacht)] Schaden pro Stapel, der auf Gegner in der Nähe aufgeteilt wird. Vom Donner gerührt: Erhöht für jeden Stapel von 'Aufziehender Sturm' das Tempo um 3.0% und die Bewegungsgeschwindigkeit um 5%. Wenn 'Sturmzorn' endet, bleiben diese Effekte für 15 Sek. bestehen.

Aufgewühltes Wasser: Während 'Sturmzorn' aktiv ist, erscheint alle 2 Sek. eine Kugel aufgewühltes Wasser in der Nähe. Sammelt Ihr diese Kugel ein, verlängert sich 'Sturmzorn' um 1.5 Sek.

Licht-Artefaktfähigkeit: Richturteil des Verteidigers

Richturteil des Verteidigers: Werdet 15 Sek. lang 'Lichtgeschmiedet' und ruft einen Strahl heiligen Lichts herbei, der Ziele verfolgt, 10 Sek. lang alle 0,5 Sek. Gegnern innerhalb des Effektbereichs bis zu [(200% Angriffs-/Zaubermacht)] Heiligschaden zufügt und verbündete Ziele um [(141% Angriffs-/Zaubermacht)] Gesundheit heilt. Verursachter Schaden und hervorgerufene Heilung bei Zielen über 5 Ziele hinaus verringert.



Lichtgeschmiedet

Ermächtigt die anderen Lichtboni Eures Artefakts.

Lichtgeschmiedet Ermächtigt die anderen Lichtboni Eures Artefakts. Lichträcher: Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, heiliges Licht zu manifestieren, das einen verwundeten Verbündeten in der Nähe um [(242% Angriffs-/Zaubermacht)] heilt und Gegnern im Umkreis von 6 Metern um diesen Verbündeten [(200% Angriffs-/Zaubermacht)] Heiligschaden zufügt.



Heilung und Schaden sind während 'Lichtgeschmiedet' verdoppelt.

Heilung und Schaden sind während 'Lichtgeschmiedet' verdoppelt. Flug der Val'kyr: Eure Fähigkeit 'Richturteil des Verteidigers' segnet bis zu 5 Verbündete in der Nähe, wodurch sie 8 Sek. lang von Val'kyr beschützt werden.



Die Val'kyr fangen tödliche Angriffe ab und heilen das Ziel stattdessen vollständig. Dieser Effekt kann nur einmal alle 8 Min. auf demselben Ziel ausgelöst werden.

Die Val'kyr fangen tödliche Angriffe ab und heilen das Ziel stattdessen vollständig. Dieser Effekt kann nur einmal alle 8 Min. auf demselben Ziel ausgelöst werden. Xe'ras Umarmung: Xe'ra wacht über Euch. Wenn Eure Gesundheit unter 40% fällt, empfangt Ihr ihre Umarmung und werdet 'Lichtgeschmiedet', wodurch der erlittene Schaden 8 Sek. lang um 80% verringert wird. Kann nur einmal alle 1.5 Min. auftreten.



Lichtgeschmiedet

Ermächtigt die anderen Lichtboni Eures Artefakts.

Lichtgeschmiedet Ermächtigt die anderen Lichtboni Eures Artefakts. Himmlische Befehle: Nach dem Wirken von 'Richturteil des Verteidigers' wird die Fähigkeit zu 'Ins Getümmel'.



Ins Getümmel



Stürmt voller Tatkraft vorwärts, streckt alle Gegner auf Eurem Weg nieder und fügt ihnen [(168% Angriffs-/Zaubermacht)] Heiligschaden zu.



Wird nach dem Wirken zu 'Lichtgebundene Passage'.



Lichtgebundene Passage

Das Betreten einer Säule heiligen Lichts fügt Gegnern innerhalb von 6 Metern bis zu [(168% Angriffs-/Zaubermacht)] Heiligschaden zu und heilt Verbündete in diesem Bereich um [(168% Angriffs-/Zaubermacht)] Gesundheit. Ihr werdet dabei 20 Meter zurückteleportiert, oder bis Ihr auf ein Objekt trefft.



Während 'Lichtgeschmiedet' erhaltet Ihr außerdem 'Echo des Lichts'.



Echo des Lichts

Ihr strahlt heiliges Licht aus, das sich alle 3 Sek. zu Partikeln verbindet. Der Kontakt mit einem Partikel fügt Gegnern in der Nähe [(168% Angriffs-/Zaubermacht)] Heiligschaden zu oder stellt bei Verbündeten innerhalb von 60 Metern [(168% Angriffs-/Zaubermacht)] Gesundheit wieder her.

Grenzenlos – das unendliche Endgame-Talent

Wenn du den kompletten Talentpfad deiner gewählten Artefaktfähigkeit abgeschlossen hast, wird das finale Trait Grenzenlos freigeschaltet. Dieses Talent ist unbegrenzt skalierbar und bietet dir mit jedem Rang einen zusätzlichen Bonus auf Primärwert, Ausdauer und Vielseitigkeit.

Ein Punkt in Grenzenlos kostet 50.000 Ewige Macht. Du kannst bis zu Rang 999 investieren, was dir langfristig einen stetigen Machtzuwachs in allen Bereichen deiner Artefaktwaffe sichert. Das System ist ideal für Spieler, die Legion Remix intensiv spielen und kontinuierlich Fortschritt erzielen wollen.

Grenzenlos: Erweckt das unendliche Potenzial Eures Artefakts. Jeder Rang gewährt 1% Vielseitigkeit und erhöht Eure Hauptwert und Ausdauer.

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.