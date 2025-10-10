WoW Patch 11.2.5: Patchnotes zu allen Hotfixes

Patch 11.2.5 für World of Warcraft wurde am 8. Oktober 2025 veröffentlicht. Wie so oft haben sich auch diesmal kleinere Fehler eingeschlichen, die nachträglich mit gezielten Hotfixes korrigiert werden. Diese kurzfristigen Updates betreffen nicht nur Fehlerbehebungen, sondern bringen auch Anpassungen am Balancing. Hier findest du eine Übersicht aller aktuellen Änderungen durch die offiziellen Hotfixes im Rahmen von Legion Remix.

October 9, 2025 Legion Remix Fixed an issue where Infinite Knowledge could appear in your inventory as an unusable item.

Resolved an issue preventing players from proceeding through “Break the Bonds” from the Warrior Order Hall.

Shamans starting “Blessed Blade of the Windseeker” now have an Infinitely Mysterious Portal to Silithus next to Advisor Sevel in the Heart of Azeroth.

Fixed an issue where Visions of the Past did not persist through death.

Improved visual performance for Vindicator's Judgement in group play.

Improved visual performance for Twisted Crusade in group play.

Improved visual performance for Naran's Everdisc in group play.

Improved visual performance for Tempest Wrath in group play.

Remix Time now correctly reduces the cooldown of Shadow Crash.

Fixed an issue where Illusion: Felshatter could not be learned in some cases.

Pets and mounts exclusive to Legion Remix are now indicated as such on their tooltips.

Resolved an issue preventing multiple mages from being able to progress the quest "Impending Dooooooom!"

Call of the Forest Improved visual performance for Call of the Forest in group play. Reduced total number of stampedes generated by Call of the Forest. Increased damage and healing dealt by each stampede generated by Call of the Forest.

Quests Fixed an issue preventing non-Remix characters from using the Lightforged Beacon to complete "The Lightforged". 7. Oktober 2025 Klassen Todesritter Frost Sämtlicher Fähigkeitsschaden wurde um 3 % verringert. Gilt nicht für PvP-Situationen.

Jäger Tierherrschaft Dunkler Waldläufer: Der Schaden von 'Schwarzer Pfeil' wurde um 8 % verringert. Gilt nicht für PvP-Situationen. Dunkle Waldläufergeneralin: Der Schaden von 'Düsterpulver' wurde um 8 % verringert. Gilt nicht für PvP-Situationen. Treffsicherheit Dunkler Waldläufer: Der Schaden von 'Schwarzer Pfeil' wurde um 6 % verringert. Gilt nicht für PvP-Situationen. Dunkle Waldläufergeneralin: Der Schaden von 'Düsterpulver' wurde um 6 % verringert. Gilt nicht für PvP-Situationen.

Magier Arkan Sämtlicher verursachter Schaden wurde um 3 % verringert. Gilt nicht für PvP-Situationen.

Priester Disziplin Die Heilung von 'Abbitte' wurde um 15 % erhöht. Die Heilung von 'Abbitte' außerhalb von Schlachtzügen ist jetzt um 75 % erhöht (vorher 100 %).

Schurke Schicksalsgebunden: Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Schadensbonus der Schicksalsgebundenen Münze (Kopf) um 8 % niedriger war als der angezeigte Wert.

Dungeons und Schlachtzüge Biokuppel Al'dani Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Effekt von 'Bindender Wurfspeer' nicht wie vorgesehen gestapelt wurde.

Manaschmiede Omega Nexuskönig Salhadaar (alle Änderungen gelten für den Schwierigkeitsgrad 'Mythisch') 'Befehl: Belagern' aktiviert jetzt 8 Fraktalbilder (vorher 9). Die Zeit zwischen den einzelnen Aktivierungen wurde auf 1,57 Sekunden erhöht (vorher 1,375 Sekunden). Der Magieschaden von 'Erobern' wurde um 10 % verringert. Der Magieschaden von 'Bezwingen' wurde um 10 % verringert. Der Schaden von 'Eidbrecher' wurde um 20 % verringert. Der Schaden von 'Köpfen' wurde um 10 % verringert. Der Nahkampfschaden von 'Die Königliche Leerenschwinge' wurde um 10 % verringert. Der Schaden von 'Galaktisches Schmettern' wurde um 10 % verringert. Der Schaden von 'Sternenzerschmettert' wurde um 10 % verringert. Dimensius der alles Verschlingende (alle Änderungen gelten für den Schwierigkeitsgrad 'Mythisch') Der Schaden von 'Massives Schmettern' auf den Schlachtzug wurde um 20 % verringert. Der Schaden von 'Zerbrochener Raum' auf den Schlachtzug wurde um 20 % verringert. Die Gesundheit von 'Lebendige Masse' wurde um 10 % verringert. Die Zauberzeit von 'Unbegrenzte Möglichkeiten' wurde auf 10 Sek. erhöht (vorher 8 Sek.). 'Umbraltor' gewährt für 11 Sek. 'Aufsteigendes Reshii' (vorher 10 Sek.) Die Gesundheit von Artoshion und Pargoth wurde um 5 % verringert. Der Nahkampfschaden von Artoshion und Pargoth wurde um 15 % verringert. Die Gesundheit der Leerenwache wurde um 10 % verringert. Die Gesundheit des Nullbinders wurde um 20 % verringert. Die Zauberzeit von 'Nullbindung' wurde auf 5 Sekunden erhöht (vorher 4 Sekunden). Sternensplitter erkennen nun großzügiger Spielercharaktere, die sich in geringerer Höhe unter ihnen befinden. Der Schaden von 'Kosmische Strahlung' in Phase 3 wurde um 10 % verringert.

PvP Todesritter Blut Die Effektivität des Schadensbonus des Todesbringerklassensets (11.2) auf 'Runenwaffe verstärken' beträgt im PvP jetzt 33 %. Die Effektivität der verringerten Abklingzeit durch 'Unstillbare Klinge' beträgt im PvP jetzt 40 %.

Druide Wiederherstellung Die Heilung von 'Reaktives Harz' wurde um 80 % erhöht. Es wurde ein Fehler behoben, durch den 'Verjüngung' und 'Nachwachsen' vom Effekt 'Seele des Waldes' profitiert haben, wenn sie durch den 11.1-Setbonus (4 Teile) gewirkt wurden. Es wurde ein Fehler behoben, durch den 'Wildes Wachstum' die Initialheilung von 'Nachwachsen' ausgelöst hat, wenn 'Schnelligkeit der Natur' aktiv war.

Jäger Tierherrschaft Leittier: Der Schaden von 'Gieriger Sprung' durch den Ruf des Jägermeisters wurde im PvP um 30 % verringert. Treffsicherheit 'Schnellfeuer' verursacht im PvP jetzt 10 % mehr Schaden. 'Gezielter Schuss' verursacht im PvP jetzt 10 % weniger Schaden. 'Schwarzer Pfeil' verursacht im PvP jetzt 15 % weniger Schaden.

Magier Arkan Leydrinkiner wiederholt jetzt seinen Schaden im PvP-Kampf mit 35 % Wirksamkeit (vorher 70 %).

Mönch Nebelwirker Die Heilung von 'Einhüllender Nebel' ist im PvP jetzt um 15 % erhöht. Die Heilung von ‚Beruhigender Nebel‘ ist im PvP jetzt um 15 % erhöht.

Paladin Vergeltung Der Schaden von 'Morgenlicht' wurde im PvP um 15 % verringert. Der Schaden von 'Avatar der Sonne' wurde im PvP um 15 % verringert. 'Heilende Hände' verringert jetzt die Abklingzeit von 'Handauflegung' um ein Maximum von 30 % (vorher 60 %). Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Setbonus (2 Teile) 'Herold der Sonne' (11.2) im PvP nicht wie vorgesehen um 33 % verringert wurde.

Schamane Verstärkung Der Schaden von 'Sturmschlag' wurde im PvP um 45 % erhöht. Gilt nicht für 'Windschlag'. Der Schaden von 'Blitzschlag' wurde im PvP um 20 % erhöht. Die Effektivität des Schadens von 'Blitzschlag', 'Kettenblitzschlag' und 'Sturmgewitter' durch Thorims Beschwörung beträgt im PvP jetzt 50 % (vorher 70 %). Der Einsatz von 'Schicksalswinde' erhöht jetzt die Auslösungschance von 'Windzorn' im PvP um 100 % (vorher 200 %). Der Einsatz von 'Wildgeist' erhöht jetzt den verursachten körperlichen und Elementarschaden im PvP um 5 % (vorher 10 %).

Mists of Pandaria Classic Spielercharaktere können jetzt die Ausrüstung aufwerten, die sie von den Fraktionen Herrschaftsoffensive und Operation Schildwall erhalten haben.

Der Schwächungseffekt durch 'Machterfüllende Flammen' bleibt nicht mehr auf Spielercharakteren bestehen, wenn sie sich nicht in einem aktiven Bereich der Machterfüllenden Flammen befinden.

Spielercharaktere können jetzt sich jetzt an Kräftemessen in der Arena der Tol'vir und am Tigergipfel beteiligen.

Quelle: Blizzard

