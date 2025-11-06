Heimtaler in World of Warcraft: neue virtuelle Währung für Housing und Deko

Mit der Erweiterung Midnight kommt in World of Warcraft eine neue Währung ins Spiel: die Heimtaler. Sie dienen dem Kauf von Behausungsgegenständen und werden direkt mit Echtgeld erworben. Die Einführung ist Teil eines umfassenden Systems rund um das Housing in WoW, das sowohl für Sammler als auch kreative Spieler spannende Möglichkeiten eröffnet.

Hallo allerseits! Wir möchten uns einen Moment Zeit nehmen, um mit euch über einige unserer Grundgedanken in Bezug auf den Shop, die Heimtaler und unsere Pläne für den Erwerb von Behausungsgegenständen zu sprechen.

Bevor wir weiter ins Detail gehen, wollen wir zuerst einmal definieren, was Heimtaler sind. Heimtaler sind eine neue virtuelle Währung für World of Warcraft, die mit der Midnight-Erweiterung hinzugefügt wird. Sie werden mit Echtgeld über euer Battle.net-Guthaben gekauft und dienen dazu, Behausungsgegenstände sowohl im Battle.net-Shop als auch im Shop im Spiel zu erwerben.

Philosophie und Leitprinzipien

Unsere oberste Priorität ist, dass die Erfahrung mit den Behausungen Spaß macht und spielerfreundlich ist. Etwas, woran sich Spieler aller Art erfreuen können. Darum folgen hier einige unserer Leitprinzipien:

Die meisten Behausungsgegenstände kann man im Spiel erspielen, und das wird auch weiterhin so bleiben. Nur ein kleiner Bruchteil ist im Shop erhältlich. Ein guter Vergleich wäre die Anzahl der Reittiere: Mehr als tausend davon kann man sich im Spiel verdienen, während nur einige Dutzend im Shop erhältlich sind.

Behausungsgegenstände, die an die zentralen Fantasien des Volks oder der Klasse eines Spielercharakters gebunden sind oder bereits in Azeroth existieren, werden nicht im Shop verkauft. Thematisch wichtige Dekorationen, die Spieler kennen und lieben, werden ebenfalls nicht im Shop erscheinen.

Alle Behausungsgegenstände im Shop werden einzeln erhältlich sein. Auch wenn wir manchmal zeitlich begrenzte Angebote für Bundles mit mehreren Gegenständen anbieten, müsst ihr nicht sofort Geld ausgeben, um etwas zu bekommen, das euch gefällt.

Die Kosten im Shop sind klar definiert. Die Verhältnisse von Heimtaler zu Echtgeld sind festgelegt und auf den ersten Blick verständlich. Ihr solltet eine Summe erwerben können, die für die gewünschten Käufe sinnvoll ist.

Ebenso sind die Kosten der Gegenstände so gestaltet, dass sie spielerfreundlich zu den angebotenen Heimtaler-Summen passen. Der Kauf der gewünschten Heimtaler-Summe ermöglicht es euch, die gewünschten Gegenstände zu erwerben. Ihr müsst nicht darüber nachdenken, welche Pakete zur Vermeidung von Restbeträgen kombiniert werden müssen.

Die Benutzeroberfläche des Shops ist einfach und leicht verständlich.

Heimtaler sollen sich reibungslos in die bestehende Battle.net-Ökonomie einfügen. Das bedeutet nicht nur, dass sie im Spiel, im Web oder im Launcher gekauft werden können, sondern auch, dass sie mit dem normalen Ablauf der WoW-Marke kompatibel sind. So könnt ihr im Spiel Gold verdienen und dieses schließlich mithilfe der WoW-Marke nutzen, um Heimtaler zu erwerben.

Heimtaler sind für die Behausungen gedacht. Derzeit haben wir keine Pläne, sie für den Handelsposten, Reittiere, Transmogs oder Haustiere zu verwenden.

Warum eine virtuelle Währung?

Das war eines der ersten Themen, über das die Community diskutiert hat. Warum sollte man sich die Mühe machen, wenn es bereits ein Battle.net-Guthaben gibt? Man muss bedenken, dass bei Transaktionen mit Echtgeld ein bewussterer und vorsichtigerer Prozess umgesetzt werden muss, um beiden Parteien angemessene finanzielle Sicherheit zu bieten. Dies kann ein ineffizienter, unpraktischer und oft mühsamer Prozess sein, wenn ein Spieler mehrere Gegenstände kaufen möchte.

Kleinere Behausungsgegenstände im Shop sind oft kostengünstig, und Spieler möchten möglicherweise mehrere Exemplare kaufen, um ein Set zu vervollständigen. Zum Beispiel möchtet ihr vielleicht ein vollständiges Set an Stühlen, um sie um einen Esstisch zu platzieren, mehrere Gedecke für eure eingeladenen Gäste oder viele Kerzen, um den Raum vollständig zu dekorieren. Die Verwendung einer Währung im Spiel kann den Prozess, viele dieser kostengünstigen Gegenstände zu erwerben, deutlich effizienter machen.

Behausungskatalog

Vielleicht habt ihr bereits Hinweise darauf in der Alpha oder auf dem öffentlichen Testrealm (PTR) gesehen, aber wir fügen der Benutzeroberfläche der Behausungen einen Behausungskatalog hinzu. Dieser ermöglicht es Spielern, alle möglichen Dekorationen für Behausungen (zum Verdienen, Erwerben, Sonderaktionen usw.) anzuzeigen. Er erlaubt es euch nicht nur, die Dekoration in der Benutzeroberfläche anzusehen, sondern auch eine temporäre Version in eurer Behausung zu platzieren, um zu sehen, wie sie hineinpasst, bevor ihr entscheidet, ob ihr sie euch im Spiel verdienen oder im Shop kaufen möchtet.

Zum Schluss

Wir haben es schon gesagt und sagen es noch einmal: Wir würden uns über euer Feedback freuen. Wir können es kaum erwarten, euch in den kommenden Wochen und Monaten mehr über die Zukunft der Behausungen zu erzählen.