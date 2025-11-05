BlizzCon 2026: Frühbucher-Pässe, Highlights & exklusive Zusatzerlebnisse

Die BlizzCon 2026 lädt dich erneut ein, tief in die Welten von World of Warcraft, Diablo, Overwatch & Co. einzutauchen. Vom 12. bis 13. September 2026 kannst du vor Ort in Anaheim dabei sein – mit neuen Features, exklusiven Inhalten und zwei optionalen Zusatzerlebnissen. Wer früh bucht, spart bares Geld und sichert sich beste Chancen auf limitierte Tickets.

Zum Auftakt bietet Blizzard eine stark begrenzte Frühbucherphase an. Parallel dazu gibt es exklusive Sondertickets wie die Benefizgala oder den Dunkelmond-Jahrmarkt-Feierabend. Damit bekommst du noch mehr BlizzCon für dein Geld – aber nur solange der Vorrat reicht.

Die BlizzCon ist mehr als nur eine Veranstaltung: Sie ist eine Art Heimkehr. Sie stellt eine Gelegenheit dar, die Geschichten, die wir geschrieben haben, die Welten, die wir gemeinsam erschaffen, und die Freundschaften und Verbindungen zu feiern, die dieses Zusammentreffen unvergesslich machen. Ganz gleich, ob euch euer Weg zum ersten Mal zur BlizzCon führt oder ihr euch auf ein lang ersehntes Wiedersehen mit Freunden und anderen Community-Mitgliedern freut – dieses Jahr habt ihr mehr Zeit denn je, um euer Erlebnis zu planen und individuell zu gestalten. Wir freuen uns schon sehr darauf, euch nicht einfach nur zu einem Event, sondern zu einem unglaublichen Erlebnis begrüßen zu dürfen. Nur für begrenzte Zeit sind BlizzCon 2026-Pässe zu einem speziellen Frühbucherpreis erhältlich – der perfekte Zeitpunkt, sich einen Platz zu sichern.

BlizzCon-Pässe

Pässe zum Frühbucherpreis sind ab Freitag, dem 7. November 2025, um 18:00 Uhr MEZ bis Sonntag, dem 10. November 2025, um 08:59 Uhr MEZ zum Preis von jeweils 249,99 USD erhältlich, solange der Vorrat reicht. Der Preis von 249,99 USD ist ein Pauschalpreis, d. h. alle Steuern und Gebühren sind darin enthalten. Außerdem erhöhen wir die höchstmögliche Anzahl an Pässen, die pro Account erstanden werden können, von zwei auf vier Stück.

Wenn ihr den Verkauf zum Frühbucherpreis verpasst habt, beginnt der Verkauf zum Standardpreis, der 289,99 USD pro Pass beträgt, am Dienstag, dem 18. November 2025, um 18:00 Uhr MEZ (solange der Vorrat reicht).

Der BlizzCon-Pass bietet am Samstag und Sonntag, dem 12. und 13. September 2026, während der Öffnungszeiten uneingeschränkten Zugang zur BlizzCon, einschließlich aller Hallen und der Arena. Außerdem bekommen die Passinhaber Extras* im Spiel und exklusive BlizzCon-Andenken.

BlizzCon-Pässe können auf Tixr erstanden werden. Wenn ihr noch keinen Tixr-Account habt, solltet ihr unbedingt noch vor dem Ansturm auf die Frühbucherpreise einen erstellen. Verpasst die BlizzCon 2026 nicht – kauft eure Pässe so früh wie möglich, um euch den besten Preis zu sichern, solange der Vorrat reicht!

Zusatzerlebnisse

Benefizgala der BlizzCon

Auch 2026 findet wieder die Benefizgala der BlizzCon statt, ein exklusives Event mit Blizzard-Entwicklern, Künstlern und Community-Vertretern. Dieses Jahr freuen wir uns riesig, mit Make-A-Wish® zusammenzuarbeiten, die von der Benefizgala der BlizzCon profitieren wird. Schaut auf www.wish.org vorbei, um mehr über Make-A-Wish und ihre Mission zu erfahren, Kindern mit schweren Krankheiten Wünsche zu erfüllen, die ihr Leben verändern.

Neben dem Eintritt zu diesem exklusiven Event beinhaltet der Kauf einer Eintrittskarte zum Zusatzerlebnis „Benefizgala der BlizzCon“ auch Zugang zum reservierte Sitzbereich während der Eröffnungszeremonie der BlizzCon, eine signierte Blizzard-Illustration und eine Sammlerurkunde.

Die Eintrittskarten für das Zusatzerlebnis „Benefizgala der BlizzCon“ sind für einen Pauschalpreis von 499,99 USD erhältlich (solange der Vorrat reicht). Blizzard spendet 100 % des Kaufpreises der Eintrittskarten zur Benefizgala der BlizzCon an Make-A-Wish, abzüglich etwaiger Rückbuchungen oder Rückerstattungen. Zum Kauf einer Eintrittskarte zu einem Zusatzerlebnis ist der Kauf eines BlizzCon-Passes erforderlich. Alle Verkäufe von Eintrittskarten für das Zusatzerlebnis „Benefizgala der BlizzCon“ sind endgültig und können daher nicht weiterverkauft werden. Es ist jedoch möglich, einen Pass an einen anderen Besucher zu übertragen. Die Anzahl der Eintrittskarten für Zusatzerlebnisse ist äußerst begrenzt und wird voraussichtlich bereits während des Frühbucherzeitraums schnell ausverkauft sein.

Dunkelmond-Jahrmarkt-Feierabend

Der Dunkelmond-Jahrmarkt schlägt ihre Zelte auf der BlizzCon 2026 auf und verzaubert erneut die zweite Etage der Nordhalle. Zwar erhalten alle Besucher während der Öffnungszeiten Zugang zum Dunkelmond-Jahrmarkt, jedoch bietet das Zusatzerlebnis „Dunkelmond-Jahrmarkt-Feierabend“ ein nächtliches Highlight für alle, die ihr Erlebnis noch etwas verlängern möchten. Dieses optionale Zusatzerlebnis bietet euch am Samstagabend, dem 12. September, exklusiven Zugang zu einer dreistündigen Veranstaltung, die sowohl den Dunkelmond-Jahrmarkt als auch den BlizzCon Store umfasst. Außerdem sind 20 Jahrmarkt-Token und eine Sammlerurkunde enthalten.

Die Eintrittskarten für das Zusatzerlebnis „Dunkelmond-Jahrmarkt-Feierabend“ sind für einen Pauschalpreis von 89,99 USD erhältlich (solange der Vorrat reicht). Zum Kauf einer Eintrittskarte zu einem Zusatzerlebnis ist der Kauf eines BlizzCon-Passes erforderlich. Alle Verkäufe von Eintrittskarten für das Zusatzerlebnis „Dunkelmond-Jahrmarkt-Feierabend“ sind endgültig und können daher nicht weiterverkauft werden. Es ist jedoch möglich, einen Pass an einen anderen Besucher zu übertragen. Die Eintrittskarten für Zusatzerlebnisse sind nur in äußerst begrenzter Zahl verfügbar und werden voraussichtlich bereites während des Frühbucherzeitraums schnell ausverkauft sein.

Was erwartet euch?

Den Auftakt des Wochenendes bildet unsere Eröffnungszeremonie mit wichtigen Ankündigungen. Die Sitzplätze für die Hauptbühne , die wieder in Halle D zu finden ist, unterliegen der Verfügbarkeit. Das Geschehen kann jedoch auch von den zahlreichen Sitzplätzen, die im gesamten Convention Center verteilt sind, verfolgt werden. Besucher mit Eintrittskarten für das Zusatzerlebnis „Benefizgala der BlizzCon“ erhalten bei der Eröffnungszeremonie Zugang zu einem reservierten Sitzplatzbereich.

mit wichtigen Ankündigungen. Die Sitzplätze für die , die wieder in Halle D zu finden ist, unterliegen der Verfügbarkeit. Das Geschehen kann jedoch auch von den zahlreichen Sitzplätzen, die im gesamten Convention Center verteilt sind, verfolgt werden. Besucher mit Eintrittskarten für das Zusatzerlebnis „Benefizgala der BlizzCon“ erhalten bei der Eröffnungszeremonie Zugang zu einem reservierten Sitzplatzbereich. Besucht die Messe und probiert World of Warcraft, Diablo IV, Overwatch 2, Hearthstone und Diablo Immortal selbst aus .

World of Warcraft, Diablo IV, Overwatch 2, Hearthstone und Diablo Immortal . Blizzard Arcade ist zurück! Hier trifft Vergangenheit auf Gegenwart – spielt mit euren Freunden und anderen Besuchern Heroes of the Storm, StarCraft und andere Titel.

ist zurück! Hier trifft Vergangenheit auf Gegenwart – spielt mit euren Freunden und anderen Besuchern Heroes of the Storm, StarCraft und andere Titel. Wenn ihr einen Blick hinter die Kulissen werfen wollt, schaut euch die Entwickler-Panels und andere Vorträge auf verschiedenen Bühnen im Convention Center an, darunter die neue Classic-Bühne in der Blizzard Arcade.

und andere Vorträge auf im Convention Center an, darunter die neue in der Blizzard Arcade. Ihr könnt die BlizzCon jetzt aus der Perspektive von Entwicklern aus unseren Communities erleben, die die Energie, Überraschungen und Geschichten der Veranstaltung sowohl auf dem Messegelände als auch in unserem neu gestalteten Medienzentrum einfangen.

aus unseren Communities erleben, die die Energie, Überraschungen und Geschichten der Veranstaltung sowohl auf dem Messegelände als auch in unserem neu gestalteten Medienzentrum einfangen. Feiert mit uns und vielen unglaublich talentierten Künstlern aus der Blizzard-Community die Community Night und nehmt an unseren beliebten Cosplay-Wettbewerben teil.

und nehmt an unseren beliebten Cosplay-Wettbewerben teil. Die besten Esports -Events wie der Overwatch World Cup, die World of Warcraft Arena World Championship, das World of Warcraft Mythic Dungeon International, die Hearthstone Masters Tour World Championship und der erste Blizzard Classic Cup warten auf euch.

-Events wie der Overwatch World Cup, die World of Warcraft Arena World Championship, das World of Warcraft Mythic Dungeon International, die Hearthstone Masters Tour World Championship und der erste Blizzard Classic Cup warten auf euch. Holt euch im BlizzCon Store neue Fanartikel und Souvenirs. Zusätzlich zu unserem Online-Bestellsystem und Abholung im Laden für Vorbestellungen wurde der BlizzCon Store zu einem neuen begehbaren Einzelhandelserlebnis umgestaltet, in dem ihr die verfügbaren Artikel wie in einem traditionellen Geschäft ansehen und mit ihnen interagieren könnt. Ab 2026 werden wir auch zusätzliche Verkaufsstände für ausgewählte Fanartikel auf der Messe anbieten.

neue Fanartikel und Souvenirs. Zusätzlich zu unserem Online-Bestellsystem und Abholung im Laden für Vorbestellungen wurde der BlizzCon Store zu einem neuen begehbaren Einzelhandelserlebnis umgestaltet, in dem ihr die verfügbaren Artikel wie in einem traditionellen Geschäft ansehen und mit ihnen interagieren könnt. Ab 2026 werden wir auch zusätzliche Verkaufsstände für ausgewählte Fanartikel auf der Messe anbieten. Seid beim Dunkelmond-Jahrmarkt dabei, der auch dieses Jahr wieder auf die zweite Etage der Nordhalle zurückkehrt, um geheimnisvolle Gegenstände, Anstecknadeln in limitierter Auflage, Plüschtiere und mehr zu ergattern oder mit anderen Sammlern zu tauschen. Holt das Beste aus diesem bezaubernden Event heraus, indem ihr euch Eintrittskarten zum Zusatzerlebnis „Dunkelmond-Jahrmarkt-Feierabend“ (89,99 USD) kauft.

dabei, der auch dieses Jahr wieder auf die zweite Etage der Nordhalle zurückkehrt, um geheimnisvolle Gegenstände, Anstecknadeln in limitierter Auflage, Plüschtiere und mehr zu ergattern oder mit anderen Sammlern zu tauschen. Holt das Beste aus diesem bezaubernden Event heraus, indem ihr euch Eintrittskarten zum Zusatzerlebnis „Dunkelmond-Jahrmarkt-Feierabend“ (89,99 USD) kauft. Trefft euch mit eurer Gilde oder alten und neuen Freunden im Hearthstone-Gasthaus . Entspannt euch mit euren Freunden, verfolgt ein Esports-Match oder besucht eine Podiumsdiskussion auf der neuen Content-Bühne des Gasthauses.

. Entspannt euch mit euren Freunden, verfolgt ein Esports-Match oder besucht eine Podiumsdiskussion auf der des Gasthauses. Im Inclusion Nexus habt ihr die Möglichkeit, Blizzard-Mitarbeiter und Mitglieder unserer Communitys zu treffen.

habt ihr die Möglichkeit, Blizzard-Mitarbeiter und Mitglieder unserer Communitys zu treffen. MRRGLRLGLR! Mrggl mrrgl mrgmrlgl Marsch der Murlocs !

! Ihr seid an einer Karriere im Bereich Gaming interessiert? Meldet euch bei den Blizzard-Rekrutierungteams, um euer Portfolio und euren Lebenslauf individuell begutachten zu lassen, an spannenden Podiumsdiskussionen teilzunehmen und exklusive Networking-Möglichkeiten zu nutzen.

Community Night

Die Community Night ist eine echte BlizzCon-Tradition! Wir warten schon gespannt darauf, eure meisterliche Handfertigkeit, eure kolossalen Kreationen, epischen Effekte und dynamischen Duo-Looks zu sehen – und unter allen Kategoriesiegern winkt der begehrte Preis für das beste Werk der Show!

Ausführliche Informationen zu den Wettbewerben der Community Night, einschließlich der Preise, werden bald bekanntgegeben. Achtet auch auf Ankündigungen in unseren Social-Media-Kanälen.

Unterkunft

Bucht euren Hotelaufenthalt über das BlizzCon-Hotelportal, um von den ermäßigten Preisen und der bevorzugten Verfügbarkeit in Hotels in der Nähe des Anaheim Convention Center zu profitieren. Wir empfehlen euch dringend, frühzeitig zu buchen, um euch euren Hotelaufenthalt zu sichern, bevor die Zimmer ausverkauft sind!

Verhaltensrichtlinien und Nulltoleranzstrategie

Auf der BlizzCon sind alle Teil einer einzigen riesigen Blizzard-Community. Daher bitten wir alle Besucher, sich anderen gegenüber höflich und respektvoll zu verhalten. Für die BlizzCon gilt eine Nulltoleranzstrategie für jegliche Formen der Belästigung.

Unsere vollständigen Veranstaltungsrichtlinien findet ihr hier.

Barrierefreiheit

Es ist unser Ziel, allen Besuchern der BlizzCon ein einmaliges Erlebnis zu bieten. Wir bemühen uns, allen Besuchern einen möglichst barrierefreien Zugang zu allen Aktivitäten zu ermöglichen und ihre individuellen Bedürfnisse bestmöglich zu berücksichtigen. Dazu gehören auch Unterkünfte für Begleitpersonen, amerikanische Zeichensprache und/oder ständige Untertitel aller Auftritte auf der Hauptbühne und der Classic-Bühne, Unterbringungsmöglichkeiten für Assistenztiere, Rückzugsräume und Vorrangplätze. Wir bitten darum, alle Anfragen bezüglich Barrierefreiheit bis zum 10. Juli 2026 über blizzcon@blizzard.com bei uns einzureichen, damit wir individuellen Bedürfnissen gerecht werden können. Wir werden spontanen Anfragen vor Ort so gut wie möglich nachkommen. Bitte beachtet aber, dass die verfügbaren Ressourcen zu diesem Zeitpunkt unter Umständen begrenzt sind. Weiterführende Informationen zum verfügbaren Service findet ihr auf BlizzCon.com.

Weitere Details

Weitere Informationen zu BlizzCon-Pässen findet ihr auf Tixr oder BlizzCon.com. Bestimmte Inhalte der BlizzCon richten sich nur an Erwachsene und sind nicht für Minderjährige geeignet. Kinder unter sieben Jahren haben keinen Zutritt und Minderjährige unter 18 Jahren dürfen das Gelände nur in Begleitung eines Erwachsenen betreten.

Pressevertreter und Content Creators können das Pressepass-Formular ausfüllen, um einen Pressepass zu beantragen.

Bitte denkt daran, dass alle BlizzCon-Pässe, Eintrittskarten für das Zusatzerlebnis „Benefizgala der BlizzCon“ sowie für den Dunkelmond-Jahrmarkt-Feierabend nur einmal auf einen anderen Account übertragen werden können. Danach ist das nicht mehr möglich. Die Übertragung eines BlizzCon-Passes ist endgültig, sobald der Empfänger ihn angenommen hat. Der Pass wird dann von eurem Tixr-Account entfernt und kann nicht mehr zurückgefordert werden.

Wenn ihr einen BlizzCon-Pass gekauft habt und sich anschließend eure Pläne ändern, könnt ihr diesen ab dem 1. Dezember 2025 auf dem öffentlichen Wiederverkaufsmarkt für BlizzCon-Pässe über Tixr anbieten.** Bitte beachtet jedoch, dass ein Weiterverkauf der Pässe für die Zusatzerlebnisse „Benefizgala der BlizzCon“ und „Dunkelmond-Jahrmarkt-Feierabend“ nicht möglich ist.

Für alle, die nicht persönlich an der Veranstaltung teilnehmen könnt, werden die Eröffnungszeremonie und die wichtigsten Diskussionsrunden kostenlos per Live-Stream übertragen. Details dazu, wie unser virtuelles Publikum die BlizzCon-Extras im Spiel bekommen kann, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Der Countdown für die BlizzCon 2026 läuft!

In den kommenden Monaten werden wir weitere Einzelheiten zum Event bekanntgeben. Besucht BlizzCon.com und meldet euch für den Erhalt von Neuigkeiten zur BlizzCon an, um auf dem Laufenden zu bleiben. Folgt uns in den sozialen Netzwerken auf X, Instagram und Facebook.

Wir sehen uns bei der BlizzCon!