WoW Damage Meter in Midnight: Blizzard vs. Details!
Blizzards Damage Meter in WoW Midnight zeigt klare Schwächen. Welche Funktionen fehlen und warum Details! weiter relevant bleibt.
- Blizzard's Damage Meter – Neue Funktionen im Midnight Pre-Patch
- Addon-Alternative: Details! im Midnight-Umfeld
- Ausblick – Wie geht es mit dem Blizzard-Damage-Meter weiter?
Mit dem Pre-Patch von World of Warcraft: Midnight bringt Blizzard ein eigenes Damage Meter ins Spiel. Ziel ist es, die bisher dominante Nutzung von Addons wie Details! oder Skada zurückzudrängen und eine native Lösung direkt im Interface zu bieten. Gleichzeitig wurden die zugänglichen Log-Daten für Addons eingeschränkt.
Blizzard's Damage Meter – Neue Funktionen im Midnight Pre-Patch
Zielsetzung und Hintergrund
Blizzard verfolgt mit dem Midnight-Update das Ziel, Wettbewerbsvorteile durch Addons zu beseitigen und alle relevanten Funktionen direkt im Spiel bereitzustellen. Blizzard Damage Meter ist dabei ein zentrales Element. Parallel dazu wurde der Zugriff auf Kampfdaten für Addons stark limitiert, um gleiche Bedingungen zwischen Interface und Addons zu schaffen.
Enthaltene Funktionen
- Durchsatzmetriken wie Schaden und Heilung pro Sekunde
- Segmentierung nach einzelnen Kämpfen oder kompletten Encountern
- Übersicht über Tode inklusive Schadensereignissen
- Grundlegende Möglichkeiten zur optischen Anpassung
Fehlende Funktionen und Einschränkungen
- Kein Kampftimer integriert
- Wichtige Metriken fehlen, darunter Overhealing, Buff-Uptime und Ressourcenerzeugung
- Keine differenzierte Darstellung von Schaden an spezifischen Gegnern
- Haustiere werden nur am Ende der Aufschlüsselung angezeigt
- Zauber werden nicht automatisch zusammengeführt
- Keine Möglichkeit, Daten im Chat auszugeben
- Segmente werden bei Ladebildschirm oder Instanzwechsel zurückgesetzt
- Nur begrenzte Individualisierung: keine Schriftartwahl, keine Spezialisierungs-Icons
- Navigation erfolgt über einfache Klicks statt Dropdown-Menüs
- Unvollständige Todesanalysen: defensive Cooldowns, externe Fähigkeiten und Heilungen fehlen
Addon-Alternative: Details! im Midnight-Umfeld
Verfügbare Funktionen unter den neuen Einschränkungen
Obwohl die Funktionalität von Addons eingeschränkt wurde, bleibt Details! weiterhin nutzbar. Die verfügbaren Metriken sind zwar reduziert, aber die Oberfläche ist weiterhin stark anpassbar und vertraut. Besonders für Spieler, die mehr Informationen als das Basis-UI liefert, bleibt Details! eine relevante Option. Es kann über Curseforge heruntergeladen werden.
Ausblick – Wie geht es mit dem Blizzard-Damage-Meter weiter?
In der aktuellen Beta-Version von Midnight wurde das Damage Meter um neue Funktionen ergänzt. Blizzard arbeitet aktiv an der Weiterentwicklung und reagiert laut Quelle auf Spielerfeedback. Künftige Updates könnten Funktionserweiterungen oder gelockerte Datenrestriktionen bringen.
Quelle: WowheadZurück zur Übersicht
Kommentare: