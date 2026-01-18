WoW Damage Meter in Midnight: Blizzard vs. Details!

Blizzards Damage Meter in WoW Midnight zeigt klare Schwächen. Welche Funktionen fehlen und warum Details! weiter relevant bleibt.

Mit dem Pre-Patch von World of Warcraft: Midnight bringt Blizzard ein eigenes Damage Meter ins Spiel. Ziel ist es, die bisher dominante Nutzung von Addons wie Details! oder Skada zurückzudrängen und eine native Lösung direkt im Interface zu bieten. Gleichzeitig wurden die zugänglichen Log-Daten für Addons eingeschränkt.

Blizzard's Damage Meter – Neue Funktionen im Midnight Pre-Patch

Zielsetzung und Hintergrund

Blizzard verfolgt mit dem Midnight-Update das Ziel, Wettbewerbsvorteile durch Addons zu beseitigen und alle relevanten Funktionen direkt im Spiel bereitzustellen. Blizzard Damage Meter ist dabei ein zentrales Element. Parallel dazu wurde der Zugriff auf Kampfdaten für Addons stark limitiert, um gleiche Bedingungen zwischen Interface und Addons zu schaffen.

Enthaltene Funktionen

Durchsatzmetriken wie Schaden und Heilung pro Sekunde

wie Schaden und Heilung pro Sekunde Segmentierung nach einzelnen Kämpfen oder kompletten Encountern

Übersicht über Tode inklusive Schadensereignissen

Grundlegende Möglichkeiten zur optischen Anpassung

Fehlende Funktionen und Einschränkungen

Kein Kampftimer integriert

Wichtige Metriken fehlen , darunter Overhealing, Buff-Uptime und Ressourcenerzeugung

, darunter Overhealing, Buff-Uptime und Ressourcenerzeugung Keine differenzierte Darstellung von Schaden an spezifischen Gegnern

Haustiere werden nur am Ende der Aufschlüsselung angezeigt

Zauber werden nicht automatisch zusammengeführt

Keine Möglichkeit, Daten im Chat auszugeben

Segmente werden bei Ladebildschirm oder Instanzwechsel zurückgesetzt

Nur begrenzte Individualisierung : keine Schriftartwahl, keine Spezialisierungs-Icons

: keine Schriftartwahl, keine Spezialisierungs-Icons Navigation erfolgt über einfache Klicks statt Dropdown-Menüs

Unvollständige Todesanalysen: defensive Cooldowns, externe Fähigkeiten und Heilungen fehlen

Addon-Alternative: Details! im Midnight-Umfeld

Verfügbare Funktionen unter den neuen Einschränkungen

Obwohl die Funktionalität von Addons eingeschränkt wurde, bleibt Details! weiterhin nutzbar. Die verfügbaren Metriken sind zwar reduziert, aber die Oberfläche ist weiterhin stark anpassbar und vertraut. Besonders für Spieler, die mehr Informationen als das Basis-UI liefert, bleibt Details! eine relevante Option. Es kann über Curseforge heruntergeladen werden.

Ausblick – Wie geht es mit dem Blizzard-Damage-Meter weiter?

In der aktuellen Beta-Version von Midnight wurde das Damage Meter um neue Funktionen ergänzt. Blizzard arbeitet aktiv an der Weiterentwicklung und reagiert laut Quelle auf Spielerfeedback. Künftige Updates könnten Funktionserweiterungen oder gelockerte Datenrestriktionen bringen.

Quelle: Wowhead

