World of Warcraft: Statisches Fliegen in Midnight ohne Pfadfinder-Erfolg verfügbar

Blizzard hebt per Hotfix die Pfadfinder-Pflicht auf: Statisches Fliegen ist in Midnight und The War Within sofort verfügbar, sobald du Himmelsreiten kannst.

Blizzard hat per Hotfix eine bedeutende Änderung an der Flugmechanik in World of Warcraft vorgenommen. Ab sofort kannst du das Statische Fliegen in den Zonen von Midnight und The War Within nutzen, ohne zuvor den entsprechenden Pfadfinder-Erfolg abschließen zu müssen. Diese Anpassung macht das Reisen in den neuesten Erweiterungsgebieten deutlich flexibler und zugänglicher für alle Spieler.

Seid gegrüßt, Reisende von Azeroth!

Wir freuen uns, euch mitzuteilen, dass mit einem Hotfix, der ab sofort live ist, das Statische Fliegen in den Zonen von Midnight und The War Within nicht mehr durch die Pfadfinder-Erfolge dieser Erweiterungen freigeschaltet werden muss. Jeder Spielercharakter, der das Himmelsreiten nutzen kann, kann nun auch das Statische Fliegen verwenden, ohne dass eine zusätzliche Freischaltung erforderlich ist.

Warum war überhaupt eine Freischaltung erforderlich?

Das Questen in Azeroth hatte schon immer eine … komplizierte Beziehung zum Fliegen. Es gibt unzählige Fälle, in denen die Fähigkeit zu fliegen eine Herausforderung trivialisiert oder das Tempo eines Erlebnisses ruiniert. Ein Beispiel in Form einer gezielten Tötungsquest:

Ohne Flugfähigkeit kämpfen sich Spieler durch eine feindliche Festung, schalten Wachen aus, halten Ausschau nach Patrouillen und verhalten sich allgemein heroisch, bis sie schließlich ihr Ziel erreichen. Die Erfahrung stellt verschiedene Fähigkeiten auf die Probe, bietet einen zufriedenstellenden Aufbau sowie Abschluss und entspricht dem Status des Spielers als Held.

Mit Flugfähigkeit umgeht der Spieler jegliches Risiko, landet direkt auf dem Kopf seines Ziels, tötet es ohne jegliche Konsequenzen und fliegt dann davon. Ja, die Quest wird viel effizienter abgeschlossen, aber die Abkürzung verringert die Herausforderung, entfernt Gameplay-Elemente und beraubt dich eines Großteils des Spielerlebnisses.

Trotzdem lieben Spieler ihre Reittiere, lieben es, effizient zu sein, und genießen es, die Welt von oben zu sehen, weshalb das Fliegen beibehalten wurde. Verschiedene Erweiterungen sind unterschiedlich mit den Regelwerken umgegangen, aber wir haben im Allgemeinen nach einem Kompromiss gesucht: Beim ersten Mal durch das Spiel sind deine Flugfähigkeiten begrenzt, und nachdem du den Großteil der Welt erkundet hast, sind sie weniger eingeschränkt.

In der Erweiterung Dragonflight haben wir das Himmelsreiten eingeführt. Das Himmelsreiten (damals noch Drachenreiten genannt) wurde sehr früh in der Erweiterung freigeschaltet, wobei man mit einem restriktiven Elan-System haushalten (erinnerst du dich noch an das Warten auf die Regeneration von Elan?) und einen komplexen Talentbaum freischalten musste. Das Statische Fliegen blieb so lange eingeschränkt, bis Spieler einen Pfadfinder-Erfolg abschlossen, der mit Patch 10.2 hinzugefügt wurde. Das war das Paradigma, dem wir bis jetzt gefolgt sind: Himmelsreiten während des Levelns, Statisches Fliegen ist später verfügbar.

Warum jetzt die Änderung?

Als das Himmelsreiten eingeführt wurde, war es nur auf den Dracheninseln verfügbar. Es wurde für erfahrene Spieler ab Stufe 60 entwickelt – daher das komplexe Elan-System und der Talentbaum. Da wir das Himmelsreiten seither zu einer universelleren Art der Fortbewegung in Azeroth angepasst haben (verfügbar in allen flugfähigen Zonen ab Stufe 10!), ist es nicht mehr angemessen, es als reines Endgame-Feature zu betrachten. Stattdessen wurde es so umgestaltet, dass es für neue Spieler zugänglich ist – mit Aufladungen statt Elan und weniger Möglichkeiten für Fehltritte, die zu Wartezeiten ohne Flugfähigkeit führen. Es funktioniert einfach.

Mit diesen Änderungen hat sich der Unterschied zwischen Himmelsreiten und Statischem Fliegen so stark verringert, dass es beim Leveln nicht mehr wirklich sinnvoll ist, zwischen beiden Flugstilen zu unterscheiden.

Was passiert als Nächstes?

Wie oben erwähnt, schalten wir das Statische Fliegen in allen Zonen von Midnight und The War Within per Hotfix frei.

In Zukunft werden wir weiterhin beobachten, wie die Fähigkeit zu fliegen deine Spielerlebnisse beeinflusst. Seit der Veröffentlichung von Midnight haben wir einige großartige Diskussionen darüber verfolgt, wie sich Midnight auf einem Bodenreittier „anders anfühlt“, und wir stimmen dem zu. Es macht Spaß, Quests in einem weniger hektischen Tempo zu erleben, als es durch das Fliegen ermöglicht wird, und es ist belohnend, sich mit der Welt auf Bodenhöhe auseinanderzusetzen. Obwohl wir keine Pläne haben, den Zugang zum Fliegen in Zukunft nennenswert einzuschränken, werden wir diese Diskussionen bei der weiteren Entwicklung von WoW im Hinterkopf behalten. Wie immer: Lasst uns eure Gedanken und Ideen wissen! Dein Feedback formt wirklich mit, was das Spiel in Zukunft wird.

In der Zwischenzeit: Sattelt auf (in welcher Form auch immer du es bevorzugst)!