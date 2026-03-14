Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivMärz 2026Massive Preissenkung für WoW Housing-Dekorationen: Leerenlichtmergel-Kosten drastisch reduziert

Massive Preissenkung für WoW Housing-Dekorationen: Leerenlichtmergel-Kosten drastisch reduziert

Geschrieben von Telias am 14.03.2026 um 10:15

In WoW Midnight wurden die Kosten für Housing-Dekorationen stark gesenkt. Neue Preisstufen und Rabatte von bis zu 93 % erleichtern das Sammeln.

Inhaltsverzeichnis
  1. Einheitliche Preisgestaltung für Einrichtungsgegenstände
  2. Wichtige Einschränkungen beim Rabatt

Für Sammler in World of Warcraft gibt es signifikante Erleichterungen beim Erwerb von Einrichtungsgegenständen. Die Kosten für Housing-Dekorationen in der aktuellen Erweiterung Midnight wurden massiv reduziert. Wie Principal Designer Jesse Kurlancheek bestätigte, sind diese Änderungen bereits live und betreffen vor allem die Währung Leerenlichtmergel. Viele Gegenstände wurden dabei um 80 % im Preis gesenkt, während die Kosten für besonders teure Objekte sogar um bis zu 93 % fielen.

Behausungsdekorationen in World of Warcraft

Einheitliche Preisgestaltung für Einrichtungsgegenstände

Ziel der Anpassung war es laut auf X Kurlancheek, die Preise nicht nur zu senken, sondern auch konsistenter zu gestalten. Damit du deine Housing-Bereiche einfacher gestalten kannst, wurden die Kosten für Dekorationen in drei klare Kategorien unterteilt:

  • Kleine Gegenstände: 150 Leerenlichtmergel (ideal für Objekte, die in großer Stückzahl benötigt werden).
  • Mittlere Gegenstände: 250 Leerenlichtmergel.
  • Große Gegenstände: 500 Leerenlichtmergel (dies umfasst auch bedeutende Dekorationen wie das „Mighty Ebon Banner“).


Zurück zur Übersicht

Wichtige Einschränkungen beim Rabatt

Trotz der massiven Senkungen im Housing-Bereich bleiben andere Waren von diesen Preisänderungen unberührt. Der Fokus der Reduzierung liegt ausschließlich auf dekorativen Objekten. Für folgende Kategorien gelten weiterhin die ursprünglichen Preise:

  • Ausrüstung und kosmetische Items (Cosmetics)
  • Reittiere (Mounts)
  • Berufsrezepte

Ein direkter Vergleich verdeutlicht dies: Während du für sämtliche Arkantine-Dekorationen bei Thekla Hyp nun deutlich weniger Leerenlichtmergel ausgeben musst, behalten die Waren von Magovu – darunter Rezepte und das angebotene Mount – ihre ursprüngliche Bepreisung bei.

Zurück zur Übersicht

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2026 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.