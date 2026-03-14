Massive Preissenkung für WoW Housing-Dekorationen: Leerenlichtmergel-Kosten drastisch reduziert

In WoW Midnight wurden die Kosten für Housing-Dekorationen stark gesenkt. Neue Preisstufen und Rabatte von bis zu 93 % erleichtern das Sammeln.

Für Sammler in World of Warcraft gibt es signifikante Erleichterungen beim Erwerb von Einrichtungsgegenständen. Die Kosten für Housing-Dekorationen in der aktuellen Erweiterung Midnight wurden massiv reduziert. Wie Principal Designer Jesse Kurlancheek bestätigte, sind diese Änderungen bereits live und betreffen vor allem die Währung Leerenlichtmergel. Viele Gegenstände wurden dabei um 80 % im Preis gesenkt, während die Kosten für besonders teure Objekte sogar um bis zu 93 % fielen.

Einheitliche Preisgestaltung für Einrichtungsgegenstände

Ziel der Anpassung war es laut auf X Kurlancheek, die Preise nicht nur zu senken, sondern auch konsistenter zu gestalten. Damit du deine Housing-Bereiche einfacher gestalten kannst, wurden die Kosten für Dekorationen in drei klare Kategorien unterteilt:

Kleine Gegenstände: 150 Leerenlichtmergel (ideal für Objekte, die in großer Stückzahl benötigt werden).

150 Leerenlichtmergel (ideal für Objekte, die in großer Stückzahl benötigt werden). Mittlere Gegenstände: 250 Leerenlichtmergel.

250 Leerenlichtmergel. Große Gegenstände: 500 Leerenlichtmergel (dies umfasst auch bedeutende Dekorationen wie das „Mighty Ebon Banner“).

Wichtige Einschränkungen beim Rabatt

Trotz der massiven Senkungen im Housing-Bereich bleiben andere Waren von diesen Preisänderungen unberührt. Der Fokus der Reduzierung liegt ausschließlich auf dekorativen Objekten. Für folgende Kategorien gelten weiterhin die ursprünglichen Preise:

Ausrüstung und kosmetische Items (Cosmetics)

Reittiere (Mounts)

Berufsrezepte

Ein direkter Vergleich verdeutlicht dies: Während du für sämtliche Arkantine-Dekorationen bei Thekla Hyp nun deutlich weniger Leerenlichtmergel ausgeben musst, behalten die Waren von Magovu – darunter Rezepte und das angebotene Mount – ihre ursprüngliche Bepreisung bei.

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