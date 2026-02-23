Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivFebruar 2026Ruhm des Schlachtzüglers von Midnight: So wird der Schattenhafte Plager dein Reittier

Ruhm des Schlachtzüglers von Midnight: So wird der Schattenhafte Plager dein Reittier

Geschrieben von Telias am 23.02.2026 um 16:25

In WoW Midnight wartet der Schattenhafte Plager auf dich. Du erhältst das Reittier durch den Meta-Erfolg für die Raids Traumriss und die Leerenspitze.

Inhaltsverzeichnis
  1. Ruhm des Schlachtzüglers von Midnight Erfolge

In World of Warcraft: Midnight wartet mit dem Schattenhafter Plager ein besonders finsteres Reittier auf dich. Diese wildesten Plager des Leerensturms sind oft von der Leere verdorben und an Xal'ataths Willen gebunden. Um dieses beeindruckende Mount deiner Sammlung hinzuzufügen, musst du dein Können in den aktuellen Gruppeninhalten unter Beweis stellen.

Schattenhafte Plager - Reittier-Belohnung für den Erfolg Ruhm des Schlachtzüglers von Midnight

Du erhältst den Schattenhaften Plager als Belohnung für den umfassenden Erfolg Ruhm des Schlachtzüglers von Midnight. Hierbei handelt es sich um einen Meta-Erfolg, der sich aus insgesamt 10 einzelnen Erfolgen zusammensetzt. Diese Aufgaben musst du in den drei Schlachtzügen von WoW Midnight bewältigen: dem Traumriss, der Leerenspitze und dem Marsch auf Quel'Danas. Nur wenn du alle Herausforderungen in diesen Schlachtzügen meisterst, wird das an die Leere gebundene Wesen zu deinem treuen Begleiter.

Ruhm des Schlachtzüglers von Midnight Erfolge

Zurück zur Übersicht

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2026 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.