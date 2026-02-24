WoW Midnight: Klassenanpassungen und Zeitplan für Saison 1

Blizzard überarbeitet viele Spezialisierungen in WoW Midnight. Der Zeitplan sieht ab dem 18. März regelmäßige Klassenanpassungen für Saison 1 vor.

Bereite dich auf den Start von Midnight in World of Warcraft vor! Mit der neuen Erweiterung erwarten dich tiefgreifende Änderungen an deiner Spielerfahrung. Während du deinen Charakter auf die neue Maximalstufe 90 bringst, schaltest du zusätzliche Talentpunkte und die mächtigen Spitzentalente frei. Blizzard nutzt für die kommenden Klassenanpassungen sowohl interne Metriken als auch dein Feedback, um die Balance der Spezialisierungen stetig zu verbessern.

Diese Klassenanpassungen treten jeweils nach den wöchentlichen Serverneustarts in Kraft. Das Ziel ist eine faire Performance in den Schlachtzügen und Dungeons, wobei Blizzard besonders während der ersten Mythisch-Wochen vorsichtig agiert, um deinen Spielfortschritt nicht durch zu starke Eingriffe zu stören.

Mit der Erweiterung Midnight erhalten Spieler Zugang zu den neuen Spitzentalenten sowie zu zusätzlichen Talentpunkten, während sie sich auf Stufe 90 hocharbeiten. Ähnlich wie bei den Klassenänderungen in The War Within werden wir weiterhin die Klassenleistung sowie aufkommende Problemfelder beobachten und prüfen, wo wir im Rahmen größerer Inhaltsupdates Anpassungen vornehmen können. In Midnight wurden viele Spezialisierungen umfassend überarbeitet, um unsere Designziele für die Erweiterung zu erfüllen. Während der Umfang und die vollständige Liste der Klassenupdates noch in Arbeit sind, berücksichtigen wir für die Planung unserer nächsten Schritte sowohl interne Metriken als auch das Feedback der Community. Unser nächster geplanter Durchlauf von Anpassungen ist zum Start von Saison 1 von Midnight am 18. März vorgesehen. Ein weiterer Durchlauf der Anpassungen folgt unmittelbar danach auf Grundlage der Daten aus der Woche, in der die Schwierigkeitsgrade 'Heroisch' verfügbar sind. Diese Änderungen gehen mit der Veröffentlichung des Schlachtzugs auf den Schwierigkeitsgraden 'Mythisch' und von 'Mythisch+' am 25. März live. Über diese Termine hinaus planen wir weitere Anpassungen auf Grundlage der Daten aus den ersten Wochen des Schwierigkeitsgrades 'Mythisch' in Saison 1 sowie dem Marsch auf Quel'Danas, der in der Woche vom 1. April verfügbar ist. Bei diesen beiden Durchläufen gehen wir bewusst vorsichtig mit dem Umfang der Anpassungen um, bis die jeweiligen Endbosse auf dem Schwierigkeitsgrad 'Mythisch' besiegt wurden, um den Fortschritt nicht übermäßig zu stören. Nach diesen wichtigen Terminen planen wir mehrere weitere Überprüfungsdurchläufe in monatlichen Abständen. Sobald Spieler höhere Gegenstandsstufen erreichen und besser optimierte Ausrüstungssets erhalten, wird sich der Durchsatz einiger Spezialisierungen im Vergleich zu anderen nach oben oder unten verschieben. Wir halten es daher für wichtig, den aktuellen Stand der Klassenbalance im weiteren Verlauf aufmerksam zu beobachten. Unten haben wir euch die geplanten Termine für die Anpassungen zusammengestellt. Bitte beachtet, dass dies keine vollständige Liste für Saison 1 ist, sondern nur die unmittelbar anstehenden Anpassungen enthält. Alle Änderungen treten in jeder Region nach dem wöchentlichen Serverneustart in Kraft. 18. März : Veröffentlichung von Saison 1 von Midnight

: Marsch auf Quel'Danas live 8. April: Weltweite Veröffentlichung nach Marsch auf Quel'Danas Bitte beachtet, dass sich diese Termine bei Bedarf ändern können. Besonders störende Fehler oder erforderliche Feinabstimmung beheben wir bei Bedarf per Hotfix. Die genannten Termine beziehen sich ausschließlich auf unsere derzeit geplanten Anpassungen. Vielen Dank für euer fortlaufendes Feedback und wir freuen uns auf euch in Midnight!

