Alchemie von Midnight: Levelguide von 1 bis 100

Geschrieben von Telias am 25.02.2026 um 18:40

Alchemie von Midnight schnell und kosteneffizient von 1 bis 100 leveln: Rezepte, Einkaufsliste und Erstherstellungs-Boni.

Inhaltsverzeichnis
  1. Alchemie Trainer und Standorte in Silbermond
  2. Effizienz durch Volksboni
  3. Einkaufsliste für Stufe 1 bis 50
  4. Alchemie Level-Guide: Stufe 1 bis 20
  5. Camberons Kessel: Forschung & Erstherstellungs-Bonus (20-27)
  6. Alchemie Level-Guide: Stufe 27 bis 50
  7. Der Weg zur Meisterschaft: Stufe 50 bis 100
    1. Variante 1: Tränke
    2. Variante 2: Fläschchen

Dieser Guide zeigt dir den effizientesten Weg, um Alchemie von Midnight von Stufe 1 bis 100 zu steigern. Um Gold zu sparen, empfiehlt sich die Kombination mit Kräuterkunde, da du so alle benötigten Materialien selbst sammeln kannst. Für das Alchemie Leveln ohne Sammelberuf ist ein entsprechendes Gold-Budget für das Auktionshaus einzuplanen.

Alchemie von Midnight Levelguide von 1-100

Alchemie Trainer und Standorte in Silbermond

Um die Alchemie der Midnight-Erweiterung zu erlernen, musst du den Lehrer Camberon in Silbermond aufsuchen. Direkt neben ihm befindet sich der Versorgungs-Händler Melaris. Bei ihm kannst du notwendige Basis-Materialien wie Sonnenglasphiole und Herzholzöl direkt erwerben.



Effizienz durch Volksboni

Bestimmte Völker besitzen Vorteile beim Alchemie Leveln in World of Warcraft. Goblins erhalten durch Fortschritt durch Chemie einen Bonus von +5 auf ihre Fertigkeit. Kul Tiraner profitieren von Universalgenie mit einem Bonus von +2. Diese Boni sorgen dafür, dass Rezepte länger im orangefarbenen Bereich bleiben und somit Ressourcen gespart werden.

Einkaufsliste für Stufe 1 bis 50

Für die erste Phase des Levelns solltest du dir folgende Materialien besorgen. Die Qualität der Kräuter ist für den reinen Skill-Gewinn nicht entscheidend, weshalb die günstigste Stufe ausreicht:

Icon Item Menge
Harmonieblume 300
Rotdorn 15
Lichtpartikel 12
Argentumblatt 4
Partikel urtümlicher Energie 4
Manalilie 3


Alchemie Level-Guide: Stufe 1 bis 20

Skill-Stufen Icon Item
1-7 Heiltrank aus Silbermond 6 x Heiltrank aus Silbermond
7-20 Tränke wiederverwerten 7 x Tränke wiederverwerten aus Heiltrank aus Silbermond
Camberons Kessel: Forschung & Erstherstellungs-Bonus (20-27)

Erforsche die folgenden beiden Rezepte bei Camberons Kessel:

Stelle folgende Rezepte jeweils einmal für den Erstherstellungs-Bonus her:

Icon Item
Erfrischungsserum 1 x Erfrischungsserum
Lichtverschmolzener Manatrank 1 x Lichtverschmolzener Manatrank
Urtümlicher Stein der Weisen 1 x Urtümlicher Stein der Weisen
Transmutieren: Partikel der wilden Magie 1 x Transmutieren: Partikel der wilden Magie
Kompositflora 1 x Kompositflora
Tonikum der Erleuchtung 1 x Tonikum der Erleuchtung
Entropisches Extrakt 1 x Entropisches Extrakt

Hinweis: Deine erste Spezialisierung schaltest du mit Skill-Stufe 25 frei.

Alchemie Level-Guide: Stufe 27 bis 50

Skill-Stufen Icon Item
27-32 Entropisches Extrakt 6 x Entropisches Extrakt
32-50 Heiltrank aus Silbermond 6 x Heiltrank aus Silbermond
Der Weg zur Meisterschaft: Stufe 50 bis 100

Für die letzten 50 Stufen stehen dir in der Midnight-Erweiterung verschiedene Pfade zur Verfügung:

Variante 1: Tränke

Der günstigste Weg führt über Potenzial des Lichts, welches du durch Camberons Kessel freischaltest. Es kostet 50x Tatkraft des Alchemiefachmanns und einige weitere Rohstoffe.

Skill-Stufen Icon Item
50-100 Potenzial des Lichts 80 x Potenzial des Lichts

Variante 2: Fläschchen

Solltest du die Fläschchen-Spezialisierung gewählt haben, kannst du bis Stufe 100 Fläschchen herstellen. Fläschchen des thalassischen Widerstands schaltest du mit der Spezialisierung frei. Weitere Rezepte schaltest du bei Camberons Kessel frei.

Skill-Stufen Icon Item
50-100 Fläschchen der Magister 50 x Fläschchen der Magister
50-100 Fläschchen der Blutritter 50 x Fläschchen der Blutritter
50-100 Fläschchen der Zerschmetterten Sonne 50 x Fläschchen der Zerschmetterten Sonne
Kommentare:
