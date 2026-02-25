Alchemie von Midnight: Levelguide von 1 bis 100

Alchemie von Midnight schnell und kosteneffizient von 1 bis 100 leveln: Rezepte, Einkaufsliste und Erstherstellungs-Boni.

Dieser Guide zeigt dir den effizientesten Weg, um Alchemie von Midnight von Stufe 1 bis 100 zu steigern. Um Gold zu sparen, empfiehlt sich die Kombination mit Kräuterkunde, da du so alle benötigten Materialien selbst sammeln kannst. Für das Alchemie Leveln ohne Sammelberuf ist ein entsprechendes Gold-Budget für das Auktionshaus einzuplanen.

Alchemie Trainer und Standorte in Silbermond

Um die Alchemie der Midnight-Erweiterung zu erlernen, musst du den Lehrer Camberon in Silbermond aufsuchen. Direkt neben ihm befindet sich der Versorgungs-Händler Melaris. Bei ihm kannst du notwendige Basis-Materialien wie Sonnenglasphiole und Herzholzöl direkt erwerben.

Effizienz durch Volksboni

Bestimmte Völker besitzen Vorteile beim Alchemie Leveln in World of Warcraft. Goblins erhalten durch Fortschritt durch Chemie einen Bonus von +5 auf ihre Fertigkeit. Kul Tiraner profitieren von Universalgenie mit einem Bonus von +2. Diese Boni sorgen dafür, dass Rezepte länger im orangefarbenen Bereich bleiben und somit Ressourcen gespart werden.

Einkaufsliste für Stufe 1 bis 50

Für die erste Phase des Levelns solltest du dir folgende Materialien besorgen. Die Qualität der Kräuter ist für den reinen Skill-Gewinn nicht entscheidend, weshalb die günstigste Stufe ausreicht:

Alchemie Level-Guide: Stufe 1 bis 20

Camberons Kessel: Forschung & Erstherstellungs-Bonus (20-27)

Erforsche die folgenden beiden Rezepte bei Camberons Kessel:

Stelle folgende Rezepte jeweils einmal für den Erstherstellungs-Bonus her:

Hinweis: Deine erste Spezialisierung schaltest du mit Skill-Stufe 25 frei.

Alchemie Level-Guide: Stufe 27 bis 50

Der Weg zur Meisterschaft: Stufe 50 bis 100

Für die letzten 50 Stufen stehen dir in der Midnight-Erweiterung verschiedene Pfade zur Verfügung:

Variante 1: Tränke

Der günstigste Weg führt über Potenzial des Lichts, welches du durch Camberons Kessel freischaltest. Es kostet 50x Tatkraft des Alchemiefachmanns und einige weitere Rohstoffe.

✓ Skill-Stufen Icon Item 50-100 80 x Potenzial des Lichts 80 x Lichtpartikel

640 x Harmonieblume

240 x Azerwurz

240 x Argentumblatt

400 x Sonnenglasphiole

Variante 2: Fläschchen

Solltest du die Fläschchen-Spezialisierung gewählt haben, kannst du bis Stufe 100 Fläschchen herstellen. Fläschchen des thalassischen Widerstands schaltest du mit der Spezialisierung frei. Weitere Rezepte schaltest du bei Camberons Kessel frei.

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.