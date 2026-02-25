Alchemie von Midnight: Levelguide von 1 bis 100
Alchemie von Midnight schnell und kosteneffizient von 1 bis 100 leveln: Rezepte, Einkaufsliste und Erstherstellungs-Boni.
Inhaltsverzeichnis
- Alchemie Trainer und Standorte in Silbermond
- Effizienz durch Volksboni
- Einkaufsliste für Stufe 1 bis 50
- Alchemie Level-Guide: Stufe 1 bis 20
- Camberons Kessel: Forschung & Erstherstellungs-Bonus (20-27)
- Alchemie Level-Guide: Stufe 27 bis 50
- Der Weg zur Meisterschaft: Stufe 50 bis 100
Dieser Guide zeigt dir den effizientesten Weg, um Alchemie von Midnight von Stufe 1 bis 100 zu steigern. Um Gold zu sparen, empfiehlt sich die Kombination mit Kräuterkunde, da du so alle benötigten Materialien selbst sammeln kannst. Für das Alchemie Leveln ohne Sammelberuf ist ein entsprechendes Gold-Budget für das Auktionshaus einzuplanen.
Alchemie Trainer und Standorte in Silbermond
Um die Alchemie der Midnight-Erweiterung zu erlernen, musst du den Lehrer Camberon in Silbermond aufsuchen. Direkt neben ihm befindet sich der Versorgungs-Händler Melaris. Bei ihm kannst du notwendige Basis-Materialien wie Sonnenglasphiole und Herzholzöl direkt erwerben.
Effizienz durch Volksboni
Bestimmte Völker besitzen Vorteile beim Alchemie Leveln in World of Warcraft. Goblins erhalten durch Fortschritt durch Chemie einen Bonus von +5 auf ihre Fertigkeit. Kul Tiraner profitieren von Universalgenie mit einem Bonus von +2. Diese Boni sorgen dafür, dass Rezepte länger im orangefarbenen Bereich bleiben und somit Ressourcen gespart werden.Zurück zur Übersicht
Einkaufsliste für Stufe 1 bis 50
Für die erste Phase des Levelns solltest du dir folgende Materialien besorgen. Die Qualität der Kräuter ist für den reinen Skill-Gewinn nicht entscheidend, weshalb die günstigste Stufe ausreicht:
|✓
|Icon
|Item
|Menge
|Harmonieblume
|300
|Rotdorn
|15
|Lichtpartikel
|12
|Argentumblatt
|4
|Partikel urtümlicher Energie
|4
|Manalilie
|3
Alchemie Level-Guide: Stufe 1 bis 20
|✓
|Skill-Stufen
|Icon
|Item
|1-7
|6 x Heiltrank aus Silbermond
|7-20
|7 x Tränke wiederverwerten aus Heiltrank aus Silbermond
Camberons Kessel: Forschung & Erstherstellungs-Bonus (20-27)
Erforsche die folgenden beiden Rezepte bei Camberons Kessel:
Stelle folgende Rezepte jeweils einmal für den Erstherstellungs-Bonus her:
|✓
|Icon
|Item
|1 x Erfrischungsserum
|1 x Lichtverschmolzener Manatrank
|1 x Urtümlicher Stein der Weisen
|1 x Transmutieren: Partikel der wilden Magie
|1 x Kompositflora
|1 x Tonikum der Erleuchtung
|1 x Entropisches Extrakt
Alchemie Level-Guide: Stufe 27 bis 50
|✓
|Skill-Stufen
|Icon
|Item
|27-32
|6 x Entropisches Extrakt
|32-50
|6 x Heiltrank aus Silbermond
Der Weg zur Meisterschaft: Stufe 50 bis 100
Für die letzten 50 Stufen stehen dir in der Midnight-Erweiterung verschiedene Pfade zur Verfügung:
Variante 1: Tränke
Der günstigste Weg führt über Potenzial des Lichts, welches du durch Camberons Kessel freischaltest. Es kostet 50x Tatkraft des Alchemiefachmanns und einige weitere Rohstoffe.
|✓
|Skill-Stufen
|Icon
|Item
|50-100
|80 x Potenzial des Lichts
Variante 2: Fläschchen
Solltest du die Fläschchen-Spezialisierung gewählt haben, kannst du bis Stufe 100 Fläschchen herstellen. Fläschchen des thalassischen Widerstands schaltest du mit der Spezialisierung frei. Weitere Rezepte schaltest du bei Camberons Kessel frei.
|✓
|Skill-Stufen
|Icon
|Item
|50-100
|50 x Fläschchen der Magister
|50-100
|50 x Fläschchen der Blutritter
|50-100
|50 x Fläschchen der Zerschmetterten Sonne
Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.
