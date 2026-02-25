WoW Housing Update: Haustiere, höhere Limits und Layout-Import

Blizzard erweitert das Housing in World of Warcraft mit mehr Lagerkapazität, Layout-Import, Außenbeleuchtung und neuen Codes zum Teilen.

World of Warcraft erweitert sein Housing-System deutlich. Mit der Veröffentlichung von WoW Midnight stehen nun zahlreiche Anpassungen und neue Funktionen bevor. Dazu gehören höhere Lagerkapazitäten, Fehlerbehebungen, neue Komfortfunktionen und langfristige Erweiterungen für dein Housing.

Bereits jetzt ist klar: Housing bleibt ein dauerhaftes Feature und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Mehr Stabilität, bessere Verwaltung deiner Dekorationen und neue kreative Möglichkeiten stehen im Fokus der kommenden Updates.

Wir werfen einen Blick auf die Zukunft der Behausungen und was ihr von der Veröffentlichung von Midnight und darüber hinaus erwarten könnt. Von der Lagerkapazität für Dekorationen bis hin zu Außenbeleuchtung, Unterfangen, dem Export von Häusern und mehr.

Hallo Nachbarn!

Der Vorabzugang zu Behausungen ist jetzt seit einigen Monaten verfügbar, und wir sind begeistert von eurer Kreativität und euren Bauwerken. Als Erinnerung, Behausungen sind ein dauerhaftes Feature, das wir weiter ausbauen und überarbeiten werden. Während Midnight näher rückt, wollen wir euch erzählen, woran wir derzeit arbeiten und was euch in den kommenden Monaten erwartet.

Wir diskutieren dieses Thema weitaus früher, als wir es normalerweise bei Features tun würden, die sich noch in der Entwicklung befinden, weil wir frühzeitig und regelmäßig Feedback von euch erhalten möchten. Das bedeutet, dass sich im Lauf der Zeit so manches ändern, Prioritäten verschieben, Namen oder Aspekte von Funktionen zur Veröffentlichung anders aussehen und Dinge möglicherweise vorverlegt oder verschoben (oder sogar ganz gestrichen) werden können. Behaltet diese Tatsache im Hinterkopf, während ihr weiterlest.

Wichtige Themen

Zuerst einmal möchten wir anerkennen, dass es einige Dinge gibt, die häufig in Gesprächen der Community rund um Behausungen aufgekommen sind, und dass wir aktiv an ihnen arbeiten. Damit meinen wir Folgendes:

Maximale Lagerkapazität für Dekorationen - Inzwischen liegen uns Nutzungszahlen vor und wir wollen die maximale Lagerkapazität für Dekorationen in den kommenden Wochen um etwa 50 % erhöhen.

- Inzwischen liegen uns Nutzungszahlen vor und wir wollen die maximale Lagerkapazität für Dekorationen in den kommenden Wochen um etwa 50 % erhöhen. Lagerkapazität und Löschen von Dekorationen - Wenn ihr euch der Grenze der maximalen Lagerkapazität annähert, kann es verwirrend sein, dass einige Gegenstände nicht zur Grenze zählen, aber auch nicht gelöscht werden können, während andere wiederum dazuzählen. Bei einem Blick in die Haustruhe ist nicht klar, welcher Gegenstand dazuzählt oder nicht. Das macht es schwer, Gegenstände zu löschen, um Platz zu schaffen, und Spieler können sich am Ende ohne große Handlungsmöglichkeiten in einer Art „Soft-Lock“-Situation wiederfinden. Wir werden dieses Problem angehen, indem wir diese Gegenstände löschbar machen, während das Original gleichzeitig nicht löschbar ist, da ihr es nicht erneut erhalten könnt. Wenn ihr also einen Gegenstand durch einen Erfolg erhaltet und zu viele Kopien kauft, könnt ihr die Kopien löschen, ohne gleichzeitig den Erfolgsgegenstand zu verlieren.

- Wenn ihr euch der Grenze der maximalen Lagerkapazität annähert, kann es verwirrend sein, dass einige Gegenstände nicht zur Grenze zählen, aber auch nicht gelöscht werden können, während andere wiederum dazuzählen. Bei einem Blick in die Haustruhe ist nicht klar, welcher Gegenstand dazuzählt oder nicht. Das macht es schwer, Gegenstände zu löschen, um Platz zu schaffen, und Spieler können sich am Ende ohne große Handlungsmöglichkeiten in einer Art „Soft-Lock“-Situation wiederfinden. Wir werden dieses Problem angehen, indem wir diese Gegenstände löschbar machen, während das Original gleichzeitig nicht löschbar ist, da ihr es nicht erneut erhalten könnt. Wenn ihr also einen Gegenstand durch einen Erfolg erhaltet und zu viele Kopien kauft, könnt ihr die Kopien löschen, ohne gleichzeitig den Erfolgsgegenstand zu verlieren. Der komische Rotationsfehler - Wir sind uns eines Fehlers bewusst, durch den einige Gegenstände leicht rotieren, wenn ihr das Haus erneut betretet. Dieser Fehler wird dadurch verursacht, dass bestimmte Rotationswinkel falsch gespeichert und wieder geladen werden. Wir haben eine Lösung dafür gefunden, aber da das Problem viele grundlegende Aspekte der Dekoration betrifft, möchten wir sie zunächst einigen strengen Tests unterziehen. Wir präsentieren die Lösung, sobald wir sicher sind, dass sie sowohl sicher ist als auch das Problem behebt.

- Wir sind uns eines Fehlers bewusst, durch den einige Gegenstände leicht rotieren, wenn ihr das Haus erneut betretet. Dieser Fehler wird dadurch verursacht, dass bestimmte Rotationswinkel falsch gespeichert und wieder geladen werden. Wir haben eine Lösung dafür gefunden, aber da das Problem viele grundlegende Aspekte der Dekoration betrifft, möchten wir sie zunächst einigen strengen Tests unterziehen. Wir präsentieren die Lösung, sobald wir sicher sind, dass sie sowohl sicher ist als auch das Problem behebt. Verlust von Behausungs-EP - Es gibt vereinzelte Berichte über den Verlust von Behausungs-EP (Erfahrung) bei Updates. Wir haben hier versucht, das Problem mit zusätzlichen Protokollen einzugrenzen. Wir arbeiten daran, haben aber derzeit keine weiteren Updates für euch.

- Es gibt vereinzelte Berichte über den Verlust von Behausungs-EP (Erfahrung) bei Updates. Wir haben hier versucht, das Problem mit zusätzlichen Protokollen einzugrenzen. Wir arbeiten daran, haben aber derzeit keine weiteren Updates für euch. Limit für Außendekorationen - Zu guter Letzt wollen wir das Limit für Außendekorationen noch immer erhöhen, sammeln dahingehend aber noch weitere Daten (siehe unten).

Was euch in zukünftigen Updates erwartet

Mit einigen Dingen könnt ihr in fast jedem Update rechnen: neue Dekorationen, Fehlerbehebungen, Komfortverbesserungen und mehr. Diese Dinge werden zu allen Updates dazugehören, aber wie sieht es mit den größeren Features aus? Hier sind einige Beispiele, an denen wir gerade arbeiten, und die wir später vorstellen.

Außenbeleuchtung und Limits für Außendekorationen

In der Alpha von Midnight mussten wir die Außenbeleuchtung aufgrund von Leistungsbedenken im Client deaktivieren. Wir arbeiten derzeit an einer Möglichkeit, sie zu reaktivieren, ohne dass die Leistung darunter leidet. Derzeit geschieht dies in Form von Abstandsbeschränkungen, sodass zwei Lichtquellen im Außenbereich nicht zu nahe beieinander platziert werden können (was der Grund für den Großteil der Leistungsbeeinträchtigungen ist). Diese Einschränkungen gelten nur für den Außenbereich. Im Innenbereich könnt ihr auch weiterhin nach Belieben Lichter übereinanderstapeln.

Sobald dies implementiert ist, werden wir zusätzliche Leistungstests durchführen, um zu sehen, wie sich Außenbeleuchtung in einer Nachbarschaft mit vielen Spielern und vollständig dekorierten Grundstücken auf die Leistung auswirkt. Wenn diese Zahlen positiv ausfallen, werden wir auch die Grenzen für die Außendekoration wieder erhöhen.

Mehr Unterfangen

Zukünftig sind noch mehr Unterfangen geplant, die weitere Kulturen in eure Nachbarschaft integrieren. Sie freuen sich schon darauf, ihre Traditionen, Aktivitäten und, mal ganz ehrlich, vor allem ihre Dekorationen mit euch zu teilen. Wir haben beobachtet, welche Aufgaben bei den aktuellen Unterfangen den Spielern Spaß machen und welche sie eher meiden. Zukünftige Unterfangen werden weiterhin mit neuen Arten von Aufgaben experimentieren, dabei mehr Aufgaben hinzufügen, die den Spielern gefallen, und weniger beliebte Aufgaben streichen.

„Layouts“ und Import/Export

Dieses Thema haben wir bereits in einigen anderen Interviews angeschnitten, aber lasst uns doch weiter darauf eingehen! Im Wesentlichen ermöglichen euch Layouts das Importieren und Exportieren der Dekoration und Räume eures Hauses, sodass ihr verschiedene Konfigurationen und Zustände effektiv speichern und laden könnt. Diese können für euch selbst verwendet oder mit anderen Spielern geteilt werden. Aber unabhängig davon, wie ihr sie nutzt, bieten sie eine Vielzahl interessanter Funktionen:

Wenn ihr nach Inspiration oder einfach nur nach einer Grundlage sucht, auf der ihr aufbauen könnt, ist das Importieren eines Layouts ein guter Ausgangspunkt.

Wenn ihr einen Raum für die Feiertage gestaltet habt und nach den Feiertagen die Dekoration wieder abnehmen möchtet, könnt ihr ganz einfach zu eurer „normalen“ Einrichtung zurückkehren (und dann im nächsten Jahr wieder umdekorieren).

Wenn ihr vor einer größeren Neugestaltung steht, exportiert euer aktuelles Layout und nutzt es als „Speicherpunkt“, zu dem ihr zurückkehren könnt, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ihr es euch vorgestellt habt.

Wenn ihr ein Haus für verschiedene Charaktere haben möchtet, könnt ihr für jeden ein eigenes Layout erstellen und nach Belieben zwischen ihnen wechseln.

Wenn ihr eine „Bauanleitung“ für ein Haus oder einen Raum erstellt, könnt ihr Beispiel-Layouts hinzufügen, die andere Spieler auseinandernehmen können, um sie wirklich zu verstehen.

Aber das ist noch nicht alles! Layouts können auch als Übergangslösung verwendet werden, um einige der aktuellen Einschränkungen des Raumsystems zu umgehen. Wenn ihr eure Flure umgestalten möchtet, ohne die angrenzenden Räume von Grund auf neu erstellen zu müssen, dann exportiert sie einfach und importiert sie erneut, wenn eure neuen Flure und Räume fertig sind.

Derzeit planen wir, dass Layouts auf einer Raum-für-Raum-, Außenbereich- und „ganzes Haus”-Basis funktionieren, aber wir prüfen auch einige andere, detailliertere Optionen.

Bitte denkt daran, dass die Freigabe eines Layouts eine ausdrückliche Entscheidung ist und im alleinigen Ermessen des Hausbesitzers liegt. Sofern ihr als Eigentümer nicht beschließt, ein Layout zu exportieren und freizugeben, können andere Spieler (selbst diejenigen, die Zugriff auf euer Haus haben) nicht darauf zugreifen oder es importieren.

Ein weiterer wichtiger Hinweis ist, dass ihr beim Importieren eines Layouts nicht alle Dekorationen braucht, aber alle erforderlichen Räume oder Häuser freigeschaltet haben müsst. Wir werden unser Bestes tun, damit der Import funktioniert (indem wir Objekte, die ihr nicht besitzt, weglassen, Objekte, für die ihr keinen Farbstoff habt, nicht einfärben usw.), aber manche Dinge würden die Grenzen der Physik für einen direkten Import zu sehr sprengen!

Es gibt noch eine Menge logistischer Fragen zu klären, da wir möchten, dass die Layouts sehr flexibel und für alle nutzbar sind, aber wir freuen uns darauf, in Zukunft mehr darüber zu erzählen!

Holt eure Haustiere nach Hause

Was wäre ein Zuhause ohne einen niedlichen und flauschigen (oder seltsam tentakeligen oder präzise gefertigten) Freund, zu dem man nach dem Abenteuer zurückkehren kann? In einem zukünftigen Update könnt ihr (fast) jedes eurer gesammelten Haustiere platzieren.

Dazu platziert ihr einen Dekorationsgegenstand namens „Haustierbett“ (oder einen anderen thematisch passenden Dekorationsgegenstand) und könnt im Anpassungsmenü ein Haustier auswählen sowie festlegen, ob es still liegen bleiben oder herumlaufen soll. (Wir haben euch im Blick, Stolperfallenkatzen.)

Es gibt jedoch einige Einschränkungen für Haustiere:

Wenn wir Haustiere als Dekoration einführen, können sie sowohl drinnen als auch draußen platziert werden, aber die Wegfindung funktioniert nur innerhalb eures Hauses. An der Wegfindung im Außenbereich muss noch gearbeitet werden, diese Funktion wird zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert. Wir möchten, dass ihr die Haustiere lieber früher als später platzieren könnt!

Haustiere sind NICHT auf die Anzahl in eurem Besitz begrenzt, vorausgesetzt, ihr habt mindestens eines gesammelt. Wenn ihr euch mit einer ganzen Schar schwarzer Tigerkatzen als echter Katzenliebhaber outen wollt, werden wir euch nicht davon abhalten.

Haustiere haben ihre eigene Platzierungsbeschränkung, unabhängig von den Dekorationsbeschränkungen, um Leistungsprobleme mit Hunderten oder Tausenden von kleinen Tierchen zu vermeiden, die in eurem Haus umherstreifen. (Und um die Stolpergefahr zu verringern.)

Zu guter Letzt gibt es einige wenige Haustiere, die aufgrund verschiedener technischer und funktionaler Probleme nicht platziert werden können.

„Vorführung“ und Besuchercodes

Noch eine Sache, bevor wir uns verabschieden! Wir befinden uns in der Anfangsphase eines Projekts namens „Vorführungen“, bei dem Spieler ihre Häuser für eine zeitlich begrenzte oder themenbezogene Vorführung einreichen und eingereichte Häuser ansehen und besuchen können. Wenn euch ein Haus in einer Vorführung gefällt, könnt ihr ihm eure Stimme geben. Am Ende der Vorführung erhalten die Häuser mit den meisten Stimmen eine kleine Trophäe, die sie als Dekoration präsentieren können.

Unser Ziel ist es, den Spielern eine einfache Möglichkeit zu bieten, interessante Häuser an einem zentralen Ort im Spiel zu besichtigen und sich inspirieren zu lassen. Damit ihr eure Häuser noch einfacher teilen könnt, werden wir außerdem „Besuchercodes” einführen. Dabei werden zeitlich begrenzte Codes zum Teilen generiert, damit andere Spieler euer Haus direkt besuchen können.

Bitte beachtet: Wenn ihr etwas für die Vorführung einreicht oder einen Besuchercode generiert, machen wir einen „Schnappschuss” eures Hauses, der dazu verwendet wird, eine neue Instanz für Besucher zu erstellen, die über die Vorführung oder den Code zu euch kommen. Das bedeutet 1) ihr könnt nach Belieben (neu) dekorieren, ohne euch Sorgen machen zu müssen, dass jemand mitten in der Umgestaltung auftaucht und euer Haus in Unordnung bringt, und 2) die Spieler betreten nicht „euren“ Raum und ihr werdet nicht von einer Schar von Schaulustigen gestört, die sich alles ansehen, während ihr euch die Haare wascht oder ähnliches. Diese Besucher befinden sich in ihrer eigenen gemeinsamen Instanz und nicht in eurer privaten. Die Berechtigungen für euer tatsächliches Haus werden weiterhin respektiert, während ihr eure Kreationen präsentieren könnt.

Wir experimentieren auch mit einem Gästebuch, in dem Spieler vorab verfasste Nachrichten für den Besitzer hinterlassen können. Wenn sich der Besitzer einloggt, kann er sehen, wer zu Besuch war und welche Nachrichten hinterlassen wurden.

Wir werden später mehr über die Vorführungen und Besuchercodes berichten!

Weiter geht's!

Dies ist nur ein kurzer Einblick in das, woran wir derzeit arbeiten, aber in den kommenden Monaten (und Jahren) wird es noch viel mehr Neues zum Thema Behausungen geben. Sobald die neuen Funktionen online sind und sich etabliert haben, werden wir euch mehr darüber erzählen. In der Zwischenzeit sind wir gespannt auf euer Feedback und darauf, was euch begeistert. Und natürlich freuen wir uns auch weiterhin über auf eure fantastischen Bauwerke!