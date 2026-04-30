Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0.5
WoWNewsarchivApril 2026WoW Handelsposten Mai 2026: Alle Belohnungen, Reittiere und Transmogs im Überblick

WoW Handelsposten Mai 2026: Alle Belohnungen, Reittiere und Transmogs im Überblick

Geschrieben von Telias am 30.04.2026 um 07:33

Im Mai erwartet dich im Handelsposten von World of Warcraft eine exklusive Auswahl an stilvoller Garderobe im gilnearischen Look sowie besondere Reit- und Haustiere. Du kannst dein Transmogrifikations-Repertoire mit neuen Ensembles erweitern und dir durch das Abschließen monatlicher Aktivitäten einzigartige Belohnungen sichern.

Belohnugen vom Handelsposten im Mai 2026
  • Bonusbelohnung im Mai: Schließe Aktivitäten im Reisetagebuch ab, um das „Ensemble: Rebellenbekleidung aus Lohenscheit“ kostenlos zu erhalten.
  • Standorte: Du findest die Handelsposten in Sturmwind (Magierviertel), Orgrimmar (Feste Grommash), Dornogal (Schmiedegründe) und im erneuerten Silbermond.
  • Pet-Highlights: Die ehemaligen Aktionshaustiere Parrlok und Miniflammeo sind diesen Monat erstmals gegen Händlerdevisen verfügbar.
  • Devisen-System: Du erhältst monatlich 500 Händlerdevisen automatisch über die Truhe des Sammlers und kannst bis zu 500 weitere Devisen über das Reisetagebuch verdienen.

Nicht einmal der graue Himmel von Gilneas kann euren Stil trüben, wenn ihr den Handelsposten im Mai besucht. Nehmt an verschiedenen Aktivitäten teil, um die Belohnung dieses Monats zu verdienen – holt euch das Ensemble: Rebellenbekleidung aus Lohenscheit als Transmogrifikationsset.

Besucht T&W** (Tawney und Wilder) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder den Handelsposten Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar, um einen Blick auf die neuesten verfügbaren Waren*** zu werfen. Spieler können zudem den Handelsposten in den Hauptstädten Dornogal (die Schmiedegründe) auf der Insel von Dorn und im erneuerten Silbermond besuchen, wo sowohl Vertreter von Tawney und Wilder als auch des Handelspostens Zen'shiri die Türen für sie öffnen.

Schaut euch das Sortiment für Mai an

Reit- und Haustiere

Gegenstandsname

Gegenstandstyp

Kosten
Parrlok

Haustier

250 Händlerdevisen
Miniflammeo

Haustier

250 Händlerdevisen
Braunfelliger stachliger Bakar

Reittier

325 Händlerdevisen
Loyalistenruntzid aus Gilneas

Reittier

500 Händlerdevisen
Rebellenruntzid aus Lohenscheit Reittier 500 Händlerdevisen

Diesen Monat treffen die früheren Aktionshaustiere Parrlok und Miniflammeo zum ersten Mal im Handelsposten ein.

Rüstungstransmogrifikationsvorlagen

Gegenstandsname

Gegenstandstyp

Kosten
Verblasster Dünenstoffgürtel

Taille

30 Händlerdevisen
Verblasster Dünenstoffrock

Beine

35 Händlerdevisen
Verblasste Dünenstoffweste

Brust

35 Händlerdevisen

Verblasste Wintermütze

 Kopf 50 Händlerdevisen
Modische braune Blumenkappe Kopf 50 Händlerdevisen
Modische schwarze Kappe Kopf 50 Händlerdevisen
Modischer brauner Zylinder Kopf 50 Händlerdevisen
Krone aus verblassten Frühlingsblumen Kopf 50 Händlerdevisen
Verblasster Sarong des Händlers Beine 100 Händlerdevisen
Köcher des Ren'doreilehrlings Rücken 100 Händlerdevisen
Kampfgezeichneter Wappenrock von Gilneas Wappenrock 100 Händlerdevisen
Ensemble: Verblasstes Gewand des Zauberers Kopf und Rücken/Umhang 100 Händlerdevisen
Ensemble: Gewand des Fuchses von Gilneas Kopf, Schulter, Brust/Robe, Taille, Beine, Füße, Hände, Umhang 440 Händlerdevisen
Ensemble: Gewand des Waldwaschbären Kopf, Schulter, Brust/Robe, Taille, Beine, Füße, Hände, Umhang 440 Händlerdevisen
Ensemble: Gewand des flinken Fuchses Kopf, Schulter, Brust/Robe, Taille, Beine, Füße, Hände, Umhang 440 Händlerdevisen
Ensemble: Loyalistenbekleidung aus Gilneas Kopf, Brust, Taille, Beine x2, Füße, Handgelenke 475 Händlerdevisen

Waffentransmogrifikationsvorlagen

Gegenstandsname

Gegenstandstyp

Kosten
Bogen des Ren'doreilehrlings

Bogen

80 Händlerdevisen
Katana der Renaissance

Einhandschwert

110 Händlerdevisen
Sai der Renaissance

Dolch

120 Händlerdevisen
Nunchaku der Renaissance

Einhandstreitkolben

120 Händlerdevisen
Schildhandnunchaku der Renaissance

Schildhand

120 Händlerdevisen
Loyalistenknochenknacker aus Gilneas

Einhandstreitkolben

 125 Händlerdevisen
Rebellenknochenknacker aus Lohenscheit Einhandstreitkolben 125 Händlerdevisen
Loyalistenfaustklingen aus Gilneas Faustwaffe 125 Händlerdevisen
Rebellenfaustklingen aus Lohenscheit Faustwaffe 125 Händlerdevisen
Großes Katana der Renaissance Zweihandschwert 130 Händlerdevisen
Loyalistenbolzenwerfer aus Gilneas Armbrust 150 Händlerdevisen
Rebellenbolzenwerfer aus Lohenscheit Armbrust 150 Händlerdevisen

Die Bonusbelohnung für diesen Monat

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Ensemble: Rebellenbekleidung aus Lohenscheit
Kopf, Brust x2, Taille, Handgelenke, Beine x2 und Füße
„Entschieden, gediegen und durchtrieben: Dieses modische Ensemble lässt keine Wünsche offen.“

Schließt Aktivitäten ab, um die Leiste oben im Reisetagebuch innerhalb des Abenteuerführers (UMSCHALT + J)*** zu füllen und ihr erhaltet die Bonusbelohnung für diesen Monat – die Transmogrifikation Ensemble: Rebellenbekleidung aus Lohenscheit. Damit wird euer Outfit einzigartig elegant.

So funktioniert’s

Holt euch jeden Monat Devisen

Zu Beginn jeden Monats erhalten Spieler mit einem aktiven Account ohne Beanstandungen automatisch 500 Händlerdevisen aus der Truhe des Sammlers. Wenn ihr zu Beginn des neuen Monats keine aktive Spielzeit auf eurem Account habt oder über kein Abonnement verfügt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Devisen werden eurem Account am ersten Tag des Monats gutgeschrieben, an dem ihr Spielzeit oder ein aktives Abonnement habt. Die Menge ist für alle Spieler gleich, unabhängig davon, wie ihr für eure Spielzeit bezahlt.

Das Reisetagebuch

Schließt monatliche Aktivitäten im neuen Reisetagebuch ab. Jeden Monat gibt es ein wechselndes, thematisch abgestimmtes Set von Aktivitäten. Diese Aktivitäten bieten euch die Gelegenheit auf bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen. Ihr könnt jeden Monat nur eine bestimmte Menge Devisen durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen, ihr müsst also nicht jeden Monat alle Aktivitäten im Tagebuch abschließen. Euch steht eine Reihe von spannenden Aktivitäten im Spiel offen, aus denen ihr auswählen könnt, um leicht an Devisen zu kommen. Spieler können Devisen ganz einfach beim Spielen verdienen, etwa durch das Abschließen von Quests, bei Kämpfen auf Schlachtfeldern, durch die Teilnahme an Feiertagsaktivitäten oder in Dungeons auf Mythisch+. Ihr könnt aber auch an Aktivitäten teilnehmen, die extra für den jeweiligen Monat erdacht wurden.

Quelle: Blizzard

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