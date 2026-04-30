WoW Handelsposten Mai 2026: Alle Belohnungen, Reittiere und Transmogs im Überblick
Im Mai erwartet dich im Handelsposten von World of Warcraft eine exklusive Auswahl an stilvoller Garderobe im gilnearischen Look sowie besondere Reit- und Haustiere. Du kannst dein Transmogrifikations-Repertoire mit neuen Ensembles erweitern und dir durch das Abschließen monatlicher Aktivitäten einzigartige Belohnungen sichern.
- Bonusbelohnung im Mai: Schließe Aktivitäten im Reisetagebuch ab, um das „Ensemble: Rebellenbekleidung aus Lohenscheit“ kostenlos zu erhalten.
- Standorte: Du findest die Handelsposten in Sturmwind (Magierviertel), Orgrimmar (Feste Grommash), Dornogal (Schmiedegründe) und im erneuerten Silbermond.
- Pet-Highlights: Die ehemaligen Aktionshaustiere Parrlok und Miniflammeo sind diesen Monat erstmals gegen Händlerdevisen verfügbar.
- Devisen-System: Du erhältst monatlich 500 Händlerdevisen automatisch über die Truhe des Sammlers und kannst bis zu 500 weitere Devisen über das Reisetagebuch verdienen.
Nicht einmal der graue Himmel von Gilneas kann euren Stil trüben, wenn ihr den Handelsposten im Mai besucht. Nehmt an verschiedenen Aktivitäten teil, um die Belohnung dieses Monats zu verdienen – holt euch das Ensemble: Rebellenbekleidung aus Lohenscheit als Transmogrifikationsset.
Besucht T&W** (Tawney und Wilder) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder den Handelsposten Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar, um einen Blick auf die neuesten verfügbaren Waren*** zu werfen. Spieler können zudem den Handelsposten in den Hauptstädten Dornogal (die Schmiedegründe) auf der Insel von Dorn und im erneuerten Silbermond besuchen, wo sowohl Vertreter von Tawney und Wilder als auch des Handelspostens Zen'shiri die Türen für sie öffnen.
Schaut euch das Sortiment für Mai an
Reit- und Haustiere
Gegenstandsname
Gegenstandstyp
Kosten
Parrlok
Haustier
250 Händlerdevisen
Miniflammeo
Haustier
250 Händlerdevisen
Braunfelliger stachliger Bakar
Reittier
325 Händlerdevisen
Loyalistenruntzid aus Gilneas
Reittier
500 Händlerdevisen
Rebellenruntzid aus Lohenscheit Reittier 500 Händlerdevisen
Diesen Monat treffen die früheren Aktionshaustiere Parrlok und Miniflammeo zum ersten Mal im Handelsposten ein.
Rüstungstransmogrifikationsvorlagen
Gegenstandsname
Gegenstandstyp
Kosten
Verblasster Dünenstoffgürtel
Taille
30 Händlerdevisen
Verblasster Dünenstoffrock
Beine
35 Händlerdevisen
Verblasste Dünenstoffweste
Brust
35 Händlerdevisen
Kopf 50 Händlerdevisen Modische braune Blumenkappe Kopf 50 Händlerdevisen Modische schwarze Kappe Kopf 50 Händlerdevisen Modischer brauner Zylinder Kopf 50 Händlerdevisen Krone aus verblassten Frühlingsblumen Kopf 50 Händlerdevisen Verblasster Sarong des Händlers Beine 100 Händlerdevisen Köcher des Ren'doreilehrlings Rücken 100 Händlerdevisen Kampfgezeichneter Wappenrock von Gilneas Wappenrock 100 Händlerdevisen Ensemble: Verblasstes Gewand des Zauberers Kopf und Rücken/Umhang 100 Händlerdevisen Ensemble: Gewand des Fuchses von Gilneas Kopf, Schulter, Brust/Robe, Taille, Beine, Füße, Hände, Umhang 440 Händlerdevisen Ensemble: Gewand des Waldwaschbären Kopf, Schulter, Brust/Robe, Taille, Beine, Füße, Hände, Umhang 440 Händlerdevisen Ensemble: Gewand des flinken Fuchses Kopf, Schulter, Brust/Robe, Taille, Beine, Füße, Hände, Umhang 440 Händlerdevisen Ensemble: Loyalistenbekleidung aus Gilneas Kopf, Brust, Taille, Beine x2, Füße, Handgelenke 475 Händlerdevisen
Waffentransmogrifikationsvorlagen
Gegenstandsname
Gegenstandstyp
Kosten
Bogen des Ren'doreilehrlings
Bogen
80 Händlerdevisen
Katana der Renaissance
Einhandschwert
110 Händlerdevisen
Sai der Renaissance
Dolch
120 Händlerdevisen
Nunchaku der Renaissance
Einhandstreitkolben
120 Händlerdevisen
Schildhandnunchaku der Renaissance
Schildhand
120 Händlerdevisen
Loyalistenknochenknacker aus Gilneas
Einhandstreitkolben
125 Händlerdevisen Rebellenknochenknacker aus Lohenscheit Einhandstreitkolben 125 Händlerdevisen Loyalistenfaustklingen aus Gilneas Faustwaffe 125 Händlerdevisen Rebellenfaustklingen aus Lohenscheit Faustwaffe 125 Händlerdevisen Großes Katana der Renaissance Zweihandschwert 130 Händlerdevisen Loyalistenbolzenwerfer aus Gilneas Armbrust 150 Händlerdevisen Rebellenbolzenwerfer aus Lohenscheit Armbrust 150 Händlerdevisen
Die Bonusbelohnung für diesen Monat
Schließt Aktivitäten ab, um die Leiste oben im Reisetagebuch innerhalb des Abenteuerführers (UMSCHALT + J)*** zu füllen und ihr erhaltet die Bonusbelohnung für diesen Monat – die Transmogrifikation Ensemble: Rebellenbekleidung aus Lohenscheit. Damit wird euer Outfit einzigartig elegant.
So funktioniert’s
Holt euch jeden Monat Devisen
Zu Beginn jeden Monats erhalten Spieler mit einem aktiven Account ohne Beanstandungen automatisch 500 Händlerdevisen aus der Truhe des Sammlers. Wenn ihr zu Beginn des neuen Monats keine aktive Spielzeit auf eurem Account habt oder über kein Abonnement verfügt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Devisen werden eurem Account am ersten Tag des Monats gutgeschrieben, an dem ihr Spielzeit oder ein aktives Abonnement habt. Die Menge ist für alle Spieler gleich, unabhängig davon, wie ihr für eure Spielzeit bezahlt.
Das Reisetagebuch
Schließt monatliche Aktivitäten im neuen Reisetagebuch ab. Jeden Monat gibt es ein wechselndes, thematisch abgestimmtes Set von Aktivitäten. Diese Aktivitäten bieten euch die Gelegenheit auf bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen. Ihr könnt jeden Monat nur eine bestimmte Menge Devisen durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen, ihr müsst also nicht jeden Monat alle Aktivitäten im Tagebuch abschließen. Euch steht eine Reihe von spannenden Aktivitäten im Spiel offen, aus denen ihr auswählen könnt, um leicht an Devisen zu kommen. Spieler können Devisen ganz einfach beim Spielen verdienen, etwa durch das Abschließen von Quests, bei Kämpfen auf Schlachtfeldern, durch die Teilnahme an Feiertagsaktivitäten oder in Dungeons auf Mythisch+. Ihr könnt aber auch an Aktivitäten teilnehmen, die extra für den jeweiligen Monat erdacht wurden.
Quelle: Blizzard
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