WoW Handelsposten Mai 2026: Alle Belohnungen, Reittiere und Transmogs im Überblick

Im Mai erwartet dich im Handelsposten von World of Warcraft eine exklusive Auswahl an stilvoller Garderobe im gilnearischen Look sowie besondere Reit- und Haustiere. Du kannst dein Transmogrifikations-Repertoire mit neuen Ensembles erweitern und dir durch das Abschließen monatlicher Aktivitäten einzigartige Belohnungen sichern.

Nicht einmal der graue Himmel von Gilneas kann euren Stil trüben, wenn ihr den Handelsposten im Mai besucht. Nehmt an verschiedenen Aktivitäten teil, um die Belohnung dieses Monats zu verdienen – holt euch das Ensemble: Rebellenbekleidung aus Lohenscheit als Transmogrifikationsset.

Besucht T&W** (Tawney und Wilder) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder den Handelsposten Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar, um einen Blick auf die neuesten verfügbaren Waren*** zu werfen. Spieler können zudem den Handelsposten in den Hauptstädten Dornogal (die Schmiedegründe) auf der Insel von Dorn und im erneuerten Silbermond besuchen, wo sowohl Vertreter von Tawney und Wilder als auch des Handelspostens Zen'shiri die Türen für sie öffnen.

Schaut euch das Sortiment für Mai an

Reit- und Haustiere

Loyalistenruntzid aus Gilneas

Reittier

„Standhaft und stolz trägt dieses Ross seinen Reiter mit stiller Würde und unbeugsamer Entschlossenheit.“ Rebellenruntzid aus Lohenscheit

Reittier

„Nach einer gewissenhaften Ausbildung mit Reitern sowohl in menschlicher als auch in Worgengestalt akzeptieren diese Pferde jeden Reiter in gilnearischer Kluft.“

Diesen Monat treffen die früheren Aktionshaustiere Parrlok und Miniflammeo zum ersten Mal im Handelsposten ein.

Rüstungstransmogrifikationsvorlagen

Krone aus verblassten Frühlingsblumen

Kopf

„Leben allein ist nicht genug... Man braucht Sonne, Freiheit und einen kleinen Blumenkranz.“

Ensemble: Gewand des Fuchses von Gilneas

Kopf, Schulter, Brust/Robe, Taille, Füße, Hände, Umhang

„Aus unbekannten Gründen zeigen alle großes Interesse an Euren Worten, wenn Ihr dieses Ensemble tragt.“ Ensemble: Loyalistenbekleidung aus Gilneas

Kopf, Brust, Taille, Beine x2, Füße, Handgelenke

„Kümmert Euch nicht um die Kratzer, die sorgen für eine wunderbare Patina.“



Kampfgezeichneter Wappenrock von Gilneas

Wappenrock

„Tragt Euren Fluch mit Stolz.“ Modische schwarze Kappe

Kopf

„Ein schicker Hut steht auch dem Worgen gut.“ Modische braune Blumenkappe

Kopf

„Dieser Hut ist in Sturmsiel der letzte Schrei.“

Modischer brauner Zylinder

Kopf

„Tragt das Gewicht der Tradition ungebeugt.“

Waffentransmogrifikationsvorlagen

Loyalistenbolzenwerfer aus Gilneas

Armbrust

„Gehorcht nur ruhigen Händen und rechtmäßigen Befehlen.“ Loyalistenknochenknacker aus Gilneas

Einhandstreitkolben

„Streckt Eure Feinde im Namen von Pflicht und Ordnung nieder.“ Loyalistenfaustklingen aus Gilneas

Faustwaffe

„Für alle, die keine eigenen Klauen haben.“

Rebellenbolzenwerfer aus Lohenscheit

Armbrust

„Die Rebellen von Lohenscheit scheinen gut betucht zu sein, wenn sie ihre Waffen vergolden können.“ Rebellenknochenknacker aus Lohenscheit

Einhandstreitkolben

„Mit diesem Streitkolben wird Euch niemand 'Abschaum' nennen.“ Rebellenfaustklingen aus Lohenscheit

Faustwaffe

„Vor dem Worgenfluch löste man Probleme in Gilneas mit einer anderen Art von Klauen.“

Die Bonusbelohnung für diesen Monat

Ensemble: Rebellenbekleidung aus Lohenscheit

Kopf, Brust x2, Taille, Handgelenke, Beine x2 und Füße

„Entschieden, gediegen und durchtrieben: Dieses modische Ensemble lässt keine Wünsche offen.“

Schließt Aktivitäten ab, um die Leiste oben im Reisetagebuch innerhalb des Abenteuerführers (UMSCHALT + J)*** zu füllen und ihr erhaltet die Bonusbelohnung für diesen Monat – die Transmogrifikation Ensemble: Rebellenbekleidung aus Lohenscheit. Damit wird euer Outfit einzigartig elegant.

So funktioniert’s

Holt euch jeden Monat Devisen

Zu Beginn jeden Monats erhalten Spieler mit einem aktiven Account ohne Beanstandungen automatisch 500 Händlerdevisen aus der Truhe des Sammlers. Wenn ihr zu Beginn des neuen Monats keine aktive Spielzeit auf eurem Account habt oder über kein Abonnement verfügt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Devisen werden eurem Account am ersten Tag des Monats gutgeschrieben, an dem ihr Spielzeit oder ein aktives Abonnement habt. Die Menge ist für alle Spieler gleich, unabhängig davon, wie ihr für eure Spielzeit bezahlt.

Das Reisetagebuch

Schließt monatliche Aktivitäten im neuen Reisetagebuch ab. Jeden Monat gibt es ein wechselndes, thematisch abgestimmtes Set von Aktivitäten. Diese Aktivitäten bieten euch die Gelegenheit auf bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen. Ihr könnt jeden Monat nur eine bestimmte Menge Devisen durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen, ihr müsst also nicht jeden Monat alle Aktivitäten im Tagebuch abschließen. Euch steht eine Reihe von spannenden Aktivitäten im Spiel offen, aus denen ihr auswählen könnt, um leicht an Devisen zu kommen. Spieler können Devisen ganz einfach beim Spielen verdienen, etwa durch das Abschließen von Quests, bei Kämpfen auf Schlachtfeldern, durch die Teilnahme an Feiertagsaktivitäten oder in Dungeons auf Mythisch+. Ihr könnt aber auch an Aktivitäten teilnehmen, die extra für den jeweiligen Monat erdacht wurden.