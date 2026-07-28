Nebelwappen Farmguide: Alle Quellen in WoW Midnight Season 2

Mit der zweiten Saison von World of Warcraft: Midnight hält ein neues Aufwertungssystem Einzug. Dieser Farmguide zeigt dir, welche Nebelwappen (Mistcrests) es gibt, wofür sie verwendet werden und durch welche Aktivitäten du sie erhältst. Da jede Währung an einen bestimmten Ausrüstungspfad gebunden ist, lohnt es sich zu wissen, welche Inhalte du für die gewünschten Nebelwappen farmen musst.

Ein Gegenstand bleibt dabei immer auf seinem ursprünglichen Aufwertungspfad. Ein Champion-Gegenstand wird durch Aufwertungen beispielsweise nicht zu einem Helden-Gegenstand, auch wenn sich die Gegenstandsstufen überschneiden. Die regulären Aufwertungspfade bestehen aus jeweils sechs Rängen. Der mythische Pfad reicht darüber hinaus bis Mythos 9/6.

Nebelwappen des Abenteurers farmen

Mit dem Nebelwappen des Abenteurers wertest du Abenteurerausrüstung der Saison 2 auf die Gegenstandsstufen 269 bis 282 auf.

Bei hergestellten Gegenständen richtet sich die Gegenstandsstufe nach der Herstellungsqualität und liegt zwischen 266 und 279.

Diese Aktivitäten belohnen dich mit Nebelwappen des Abenteurers:

Wiederholbare Aktivitäten in der Außenwelt

Tiefen (Stufe 4)

Nebelwappen des Veteranen farmen

Mit dem Nebelwappen des Veteranen wertest du Veteranenausrüstung der Saison 2 auf die Gegenstandsstufen 282 bis 295 auf.

Hergestellte Gegenstände erhalten abhängig von ihrer Qualität eine Gegenstandsstufe zwischen 279 und 292.

Diese Aktivitäten belohnen dich mit Nebelwappen des Veteranen:

Wiederholbare Aktivitäten in der Außenwelt

Giftiger Abgrund (Schlachtzugsbrowser)

Heroische Saisondungeons

Tiefen (Stufen 5 bis 6)

Belohnung des Schatzsuchers (Stufen 4 bis 5)

Nebelwappen des Champions farmen

Mit dem Nebelwappen des Champions wertest du Championausrüstung der Saison 2 auf die Gegenstandsstufen 295 bis 308 auf.

Diese Aktivitäten belohnen dich mit Nebelwappen des Champions:

Wöchentliche Aktivitäten in der Außenwelt

Giftiger Abgrund (Normal)

Mythische Saisondungeons

Mythische Schlüsselsteindungeons (+2 bis +3)

Tiefen (Stufen 7 bis 10)

Belohnung des Schatzsuchers (Stufen 6 bis 7)

Nebelwappen des Helden farmen

Mit dem Nebelwappen des Helden wertest du Heldenausrüstung der Saison 2 auf die Gegenstandsstufen 308 bis 321 auf.

Bei hergestellten Gegenständen liegt die Gegenstandsstufe je nach Qualität zwischen 305 und 318.

Diese Aktivitäten belohnen dich mit Nebelwappen des Helden:

Giftiger Abgrund (Heroisch)

Mythische Schlüsselsteindungeons (+4 bis +8)

Tiefen (Stufe 11)

Belohnung des Schatzsuchers (Stufe 8 und höher)

Nebelwappen der Mythen farmen

Mit dem Nebelwappen der Mythen wertest du mythische Ausrüstung der Saison 2 auf die Gegenstandsstufen 321 bis 334 auf.

Hergestellte Gegenstände erhalten abhängig von ihrer Qualität eine Gegenstandsstufe zwischen 318 und 331.

Diese Aktivitäten belohnen dich mit Nebelwappen der Mythen:

Giftiger Abgrund (Mythisch)

Mythische Schlüsselsteindungeons (+9 und höher)

Aufwertungsstufen aller Ausrüstungspfade

Die folgende Tabelle zeigt dir alle Gegenstandsstufen der einzelnen Aufwertungspfade von Abenteurer bis Mythos. Zusätzlich siehst du, dass der mythische Pfad über die regulären sechs Ränge hinaus bis Mythos 9/6 erweitert wird.

Item-Level Abenteurer Veteran Champion Held Mythos 266 Abenteurer 1/6 269 Abenteurer 2/6 272 Abenteurer 3/6 275 Abenteurer 4/6 279 Abenteurer 5/6 Veteran 1/6 282 Abenteurer 6/6 Veteran 2/6 285 Veteran 3/6 288 Veteran 4/6 292 Veteran 5/6 Champion 1/6 295 Veteran 6/6 Champion 2/6 298 Champion 3/6 301 Champion 4/6 305 Champion 5/6 Held 1/6 308 Champion 6/6 Held 2/6 311 Held 3/6 314 Held 4/6 318 Held 5/6 Mythos 1/6 321 Held 6/6 Mythos 2/6 324 Mythos 3/6 327 Mythos 4/6 330 Mythos 5/6 334 Mythos 6/6 338 Mythos 7/6 341 Mythos 8/6 344 Mythos 9/6

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