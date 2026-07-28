Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0.7
WoWNewsarchivJuli 2026Nebelwappen Farmguide: Alle Quellen in WoW Midnight Season 2

Nebelwappen Farmguide: Alle Quellen in WoW Midnight Season 2

Geschrieben von Telias am 28.07.2026 um 10:32
Inhaltsverzeichnis
  1. Nebelwappen des Abenteurers farmen
  2. Nebelwappen des Veteranen farmen
  3. Nebelwappen des Champions farmen
  4. Nebelwappen des Helden farmen
  5. Nebelwappen der Mythen farmen
  6. Aufwertungsstufen aller Ausrüstungspfade

Mit der zweiten Saison von World of Warcraft: Midnight hält ein neues Aufwertungssystem Einzug. Dieser Farmguide zeigt dir, welche Nebelwappen (Mistcrests) es gibt, wofür sie verwendet werden und durch welche Aktivitäten du sie erhältst. Da jede Währung an einen bestimmten Ausrüstungspfad gebunden ist, lohnt es sich zu wissen, welche Inhalte du für die gewünschten Nebelwappen farmen musst.

Infografik zum Farmen für Nebelwappen in World of Warcraft: Midnight Season 2

Ein Gegenstand bleibt dabei immer auf seinem ursprünglichen Aufwertungspfad. Ein Champion-Gegenstand wird durch Aufwertungen beispielsweise nicht zu einem Helden-Gegenstand, auch wenn sich die Gegenstandsstufen überschneiden. Die regulären Aufwertungspfade bestehen aus jeweils sechs Rängen. Der mythische Pfad reicht darüber hinaus bis Mythos 9/6.

Nebelwappen des Abenteurers farmen

Mit dem Nebelwappen des Abenteurers wertest du Abenteurerausrüstung der Saison 2 auf die Gegenstandsstufen 269 bis 282 auf.

Bei hergestellten Gegenständen richtet sich die Gegenstandsstufe nach der Herstellungsqualität und liegt zwischen 266 und 279.

Diese Aktivitäten belohnen dich mit Nebelwappen des Abenteurers:

  • Wiederholbare Aktivitäten in der Außenwelt
  • Tiefen (Stufe 4)


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Nebelwappen des Veteranen farmen

Mit dem Nebelwappen des Veteranen wertest du Veteranenausrüstung der Saison 2 auf die Gegenstandsstufen 282 bis 295 auf.

Hergestellte Gegenstände erhalten abhängig von ihrer Qualität eine Gegenstandsstufe zwischen 279 und 292.

Diese Aktivitäten belohnen dich mit Nebelwappen des Veteranen:

  • Wiederholbare Aktivitäten in der Außenwelt
  • Giftiger Abgrund (Schlachtzugsbrowser)
  • Heroische Saisondungeons
  • Tiefen (Stufen 5 bis 6)
  • Belohnung des Schatzsuchers (Stufen 4 bis 5)
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Nebelwappen des Champions farmen

Mit dem Nebelwappen des Champions wertest du Championausrüstung der Saison 2 auf die Gegenstandsstufen 295 bis 308 auf.

Diese Aktivitäten belohnen dich mit Nebelwappen des Champions:

  • Wöchentliche Aktivitäten in der Außenwelt
  • Giftiger Abgrund (Normal)
  • Mythische Saisondungeons
  • Mythische Schlüsselsteindungeons (+2 bis +3)
  • Tiefen (Stufen 7 bis 10)
  • Belohnung des Schatzsuchers (Stufen 6 bis 7)


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Nebelwappen des Helden farmen

Mit dem Nebelwappen des Helden wertest du Heldenausrüstung der Saison 2 auf die Gegenstandsstufen 308 bis 321 auf.

Bei hergestellten Gegenständen liegt die Gegenstandsstufe je nach Qualität zwischen 305 und 318.

Diese Aktivitäten belohnen dich mit Nebelwappen des Helden:

  • Giftiger Abgrund (Heroisch)
  • Mythische Schlüsselsteindungeons (+4 bis +8)
  • Tiefen (Stufe 11)
  • Belohnung des Schatzsuchers (Stufe 8 und höher)
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Nebelwappen der Mythen farmen

Mit dem Nebelwappen der Mythen wertest du mythische Ausrüstung der Saison 2 auf die Gegenstandsstufen 321 bis 334 auf.

Hergestellte Gegenstände erhalten abhängig von ihrer Qualität eine Gegenstandsstufe zwischen 318 und 331.

Diese Aktivitäten belohnen dich mit Nebelwappen der Mythen:

  • Giftiger Abgrund (Mythisch)
  • Mythische Schlüsselsteindungeons (+9 und höher)
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Aufwertungsstufen aller Ausrüstungspfade

Die folgende Tabelle zeigt dir alle Gegenstandsstufen der einzelnen Aufwertungspfade von Abenteurer bis Mythos. Zusätzlich siehst du, dass der mythische Pfad über die regulären sechs Ränge hinaus bis Mythos 9/6 erweitert wird.

Item-Level Abenteurer Veteran Champion Held Mythos
266 Abenteurer 1/6        
269 Abenteurer 2/6        
272 Abenteurer 3/6        
275 Abenteurer 4/6        
279 Abenteurer 5/6 Veteran 1/6      
282 Abenteurer 6/6 Veteran 2/6      
285   Veteran 3/6      
288   Veteran 4/6      
292   Veteran 5/6 Champion 1/6    
295   Veteran 6/6 Champion 2/6    
298     Champion 3/6    
301     Champion 4/6    
305     Champion 5/6 Held 1/6  
308     Champion 6/6 Held 2/6  
311       Held 3/6  
314       Held 4/6  
318       Held 5/6 Mythos 1/6
321       Held 6/6 Mythos 2/6
324         Mythos 3/6
327         Mythos 4/6
330         Mythos 5/6
334         Mythos 6/6
338         Mythos 7/6
341         Mythos 8/6
344         Mythos 9/6
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