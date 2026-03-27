Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivMärz 2026WoW in Shanghai: NetEase zeigt die Größen der Völker im 1:1-Maßstab

WoW in Shanghai: NetEase zeigt die Größen der Völker im 1:1-Maßstab

Geschrieben von Telias am 27.03.2026 um 11:45

Eine neue WoW-Kampagne in Shanghai zeigt die Körpergrößen der Völker im 1:1-Maßstab und macht Azeroths Bewohner real erlebbar.

Inhaltsverzeichnis
  1. Die exakten Körpergrößen im 1:1-Maßstab

NetEase hat in der Metro von Shanghai eine neue Out-of-Home-Kampagne gestartet, die das Größenverhältnis der World of Warcraft-Völker im direkten Vergleich zur Realität zeigt. Auf digitalen Bildschirmen werden die Charaktere in einem exakten 1:1-Maßstab abgebildet. Pendler nutzen diese interaktive Gelegenheit, um ihre eigene Körpergröße mit den Bewohnern Azeroths zu vergleichen und Fotos mit den digitalen Figuren zu machen.

WoW Kampagne - Körpergrößen im 1:1-Maßstab

Die exakten Körpergrößen im 1:1-Maßstab

Die Kampagne liefert präzise Daten über die physische Präsenz der verschiedenen Rassen. Die Spanne reicht dabei von kleinen mechanischen Konstrukten bis hin zu massiven Bewohnern Kalimdors.

WoW-Volk Größe in Zentimetern
Mechagnom / Gnom 105cm
Vulpera 119cm
Goblin 121cm
Düstereisenzwerg 138cm
Zwerg 147cm
Irdenen 152cm
Untoter 174cm
Mensch 177cm
Leerenelf / Blutelf 178cm
Mag'har Orc 185cm
Worgen 200cm
Nachtelf / Nachtgeborener 206cm
Haranir / Dracthyr 207cm
Orc 208cm
Pandaren 210cm
Lichtgeschmiedeter Draenei 215cm
Draenei 226cm
Kul Tiran 236cm
Hochbergtaure 248cm
Zandalaritroll 250cm
Troll 255cm
Taure 266cm
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