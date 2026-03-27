WoW in Shanghai: NetEase zeigt die Größen der Völker im 1:1-Maßstab

Eine neue WoW-Kampagne in Shanghai zeigt die Körpergrößen der Völker im 1:1-Maßstab und macht Azeroths Bewohner real erlebbar.

NetEase hat in der Metro von Shanghai eine neue Out-of-Home-Kampagne gestartet, die das Größenverhältnis der World of Warcraft-Völker im direkten Vergleich zur Realität zeigt. Auf digitalen Bildschirmen werden die Charaktere in einem exakten 1:1-Maßstab abgebildet. Pendler nutzen diese interaktive Gelegenheit, um ihre eigene Körpergröße mit den Bewohnern Azeroths zu vergleichen und Fotos mit den digitalen Figuren zu machen.

Die exakten Körpergrößen im 1:1-Maßstab

Die Kampagne liefert präzise Daten über die physische Präsenz der verschiedenen Rassen. Die Spanne reicht dabei von kleinen mechanischen Konstrukten bis hin zu massiven Bewohnern Kalimdors.

WoW-Volk Größe in Zentimetern Mechagnom / Gnom 105cm Vulpera 119cm Goblin 121cm Düstereisenzwerg 138cm Zwerg 147cm Irdenen 152cm Untoter 174cm Mensch 177cm Leerenelf / Blutelf 178cm Mag'har Orc 185cm Worgen 200cm Nachtelf / Nachtgeborener 206cm Haranir / Dracthyr 207cm Orc 208cm Pandaren 210cm Lichtgeschmiedeter Draenei 215cm Draenei 226cm Kul Tiran 236cm Hochbergtaure 248cm Zandalaritroll 250cm Troll 255cm Taure 266cm

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