WoW in Shanghai: NetEase zeigt die Größen der Völker im 1:1-Maßstab
Eine neue WoW-Kampagne in Shanghai zeigt die Körpergrößen der Völker im 1:1-Maßstab und macht Azeroths Bewohner real erlebbar.
Inhaltsverzeichnis
NetEase hat in der Metro von Shanghai eine neue Out-of-Home-Kampagne gestartet, die das Größenverhältnis der World of Warcraft-Völker im direkten Vergleich zur Realität zeigt. Auf digitalen Bildschirmen werden die Charaktere in einem exakten 1:1-Maßstab abgebildet. Pendler nutzen diese interaktive Gelegenheit, um ihre eigene Körpergröße mit den Bewohnern Azeroths zu vergleichen und Fotos mit den digitalen Figuren zu machen.
Die exakten Körpergrößen im 1:1-Maßstab
Die Kampagne liefert präzise Daten über die physische Präsenz der verschiedenen Rassen. Die Spanne reicht dabei von kleinen mechanischen Konstrukten bis hin zu massiven Bewohnern Kalimdors.
|WoW-Volk
|Größe in Zentimetern
|Mechagnom / Gnom
|105cm
|Vulpera
|119cm
|Goblin
|121cm
|Düstereisenzwerg
|138cm
|Zwerg
|147cm
|Irdenen
|152cm
|Untoter
|174cm
|Mensch
|177cm
|Leerenelf / Blutelf
|178cm
|Mag'har Orc
|185cm
|Worgen
|200cm
|Nachtelf / Nachtgeborener
|206cm
|Haranir / Dracthyr
|207cm
|Orc
|208cm
|Pandaren
|210cm
|Lichtgeschmiedeter Draenei
|215cm
|Draenei
|226cm
|Kul Tiran
|236cm
|Hochbergtaure
|248cm
|Zandalaritroll
|250cm
|Troll
|255cm
|Taure
|266cm
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