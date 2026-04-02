Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivApril 2026World of Warcraft: Kommende Reittiere für den Handelsposten entdeckt

World of Warcraft: Kommende Reittiere für den Handelsposten entdeckt

Geschrieben von Telias am 02.04.2026 um 13:24

Neue Funde zeigen kommende Reittiere für den WoW-Handelsposten, darunter Sonnenrocs und mehrere gilnearische Streitrosse.

Inhaltsverzeichnis
  1. Dämmergezeichneter Sonnenroc
  2. Flammengezeichneter Sonnenroc
  3. Eisernes gilnearisches Streitross
  4. Kupfernes gilnearisches Streitross
  5. Rebellenruntzid aus Lohenscheit
  6. Loyalistenruntzid aus Gilneas

Der Handelsposten versorgt dich monatlich mit neuen Sammelgegenständen und Transmogs, die du dir mit deinen Händlerdevisen sichern kannst. Dank aktueller Funde aus den Spieldaten von Patch 12.0.5 gibt es nun erste Einblicke in die kommenden Reittiere der nächsten Monate. Dabei darfst du dich auf eine abwechslungsreiche Mischung aus majestätischen Sonnenrocs und verschiedenen edlen Streitrossen aus Gilneas freuen.

Handelsposten-Reittiere aus Patch 12.0.5

Dämmergezeichneter Sonnenroc

Vor langer Zeit inspirierten die dämmergezeichneten Silhouetten dieser Rocs viele Lagerfeuergeschichten. Ihre Rückkehr nach Kalimdor hat den verlorenen Legenden über diese Herolde von An'she neues Leben eingehaucht.

Dämmergezeichneter Sonnenroc - Reittier in World of Warcraft


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Flammengezeichneter Sonnenroc

In vergangenen Zeitaltern hielt man die Sonnenrocs von Kalimdor für die Boten von An'she, denn sie trugen das erste Feuer des Morgengrauens und das letzte Licht der Abenddämmerung mit sich.

Flammengezeichneter Sonnenroc - Reittier in World of Warcraft
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Eisernes gilnearisches Streitross

Dieses noble Pferd hat während des Ausbruchs des Fluches viele Kämpfe ausgefochten.

Eisernes gilnearisches Streitross - Reittier in World of Warcraft


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Kupfernes gilnearisches Streitross

Reitet auf diesem treuen, standhaften Ross durch die Nacht.

Kupfernes gilnearisches Streitross - Reittier in World of Warcraft
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Rebellenruntzid aus Lohenscheit

Nach einer gewissenhaften Ausbildung mit Reitern sowohl in menschlicher als auch in Worgengestalt akzeptieren diese Pferde jeden Reiter in gilnearischer Kluft.

Rebellenruntzid aus Lohenscheit - Reittier in World of Warcraft
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Loyalistenruntzid aus Gilneas

Standhaft und stolz trägt dieses Ross seinen Reiter mit stiller Würde und unbeugsamer Entschlossenheit.

Loyalistenruntzid aus Gilneas - Reittier in World of Warcraft
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