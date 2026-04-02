World of Warcraft: Kommende Reittiere für den Handelsposten entdeckt
Neue Funde zeigen kommende Reittiere für den WoW-Handelsposten, darunter Sonnenrocs und mehrere gilnearische Streitrosse.
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Der Handelsposten versorgt dich monatlich mit neuen Sammelgegenständen und Transmogs, die du dir mit deinen Händlerdevisen sichern kannst. Dank aktueller Funde aus den Spieldaten von Patch 12.0.5 gibt es nun erste Einblicke in die kommenden Reittiere der nächsten Monate. Dabei darfst du dich auf eine abwechslungsreiche Mischung aus majestätischen Sonnenrocs und verschiedenen edlen Streitrossen aus Gilneas freuen.
Dämmergezeichneter Sonnenroc
Vor langer Zeit inspirierten die dämmergezeichneten Silhouetten dieser Rocs viele Lagerfeuergeschichten. Ihre Rückkehr nach Kalimdor hat den verlorenen Legenden über diese Herolde von An'she neues Leben eingehaucht.
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Flammengezeichneter Sonnenroc
In vergangenen Zeitaltern hielt man die Sonnenrocs von Kalimdor für die Boten von An'she, denn sie trugen das erste Feuer des Morgengrauens und das letzte Licht der Abenddämmerung mit sich.
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- Zauber: Flammengezeichneter Sonnenroc
Eisernes gilnearisches Streitross
Dieses noble Pferd hat während des Ausbruchs des Fluches viele Kämpfe ausgefochten.
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Kupfernes gilnearisches Streitross
Reitet auf diesem treuen, standhaften Ross durch die Nacht.
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Rebellenruntzid aus Lohenscheit
Nach einer gewissenhaften Ausbildung mit Reitern sowohl in menschlicher als auch in Worgengestalt akzeptieren diese Pferde jeden Reiter in gilnearischer Kluft.
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Loyalistenruntzid aus Gilneas
Standhaft und stolz trägt dieses Ross seinen Reiter mit stiller Würde und unbeugsamer Entschlossenheit.
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- Zauber: Loyalistenruntzid aus Gilneas
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