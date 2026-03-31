WoW: Belo'ren in Marsch auf Quel'Danas droppt jetzt bessere Ausrüstung

Blizzard erhöht per Hotfix die Beute von Belo'ren in Marsch auf Quel'Danas. Alle Schwierigkeitsgrade erhalten nun bessere Item-Level.

Blizzard hat per Hotfix die Beute für den Boss Belo'ren im Schlachtzug Marsch auf Quel'Danas verbessert. Diese Änderung betrifft alle Schwierigkeitsgrade des Bosses, der zeitgleich mit der Veröffentlichung in seiner Schwierigkeit verstärkt wurde.

Höhere Gegenstandsstufen für alle Schwierigkeitsgrade

Die wichtigste Neuerung betrifft die Aufwertungsstufen der fallen gelassenen Ausrüstung. Anstatt der ursprünglichen Stufe 3/6 droppt die Beute von Belo'ren nun auf Stufe 4/6. Dies stellt sicher, dass die Belohnungen im mythischen Modus mit dem Item-Level von zweiten Boss Anbruch der Mitternacht gleichziehen.

Übersicht der neuen Item-Level im Marsch auf Quel'Danas

Der Schlachtzug besteht aus den beiden Bossen Belo'ren und Anbruch der Mitternacht. Das Item-Level der Beute richtet sich nach dem gewählten Schwierigkeitsgrad wie folgt:

LFR: 243 – Veteran 4/6

243 – Veteran 4/6 Normal: 256 – Champion 4/6

256 – Champion 4/6 Heroisch: 269 – Held 4/6

269 – Held 4/6 Mythisch: 282 – Mythisch 4/6

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