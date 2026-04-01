Einfache und kurze Questreihe belohnt dich mit Gear auf Item-Level 259

Durch eine schnell abschließbare PvP-Questreihe sicherst du dir in WoW gezielt einen Ring oder eine Halskette mit Item-Level 259.

In World of Warcraft gibt es aktuell eine gezielte Methode, um ohne den Zufallsfaktor von Beutezügen hochwertige Ausrüstung zu erhalten. Durch den Abschluss einer vierteiligen PvP-Questreihe sicherst du dir am Ende ein Schmuckstück oder einen Ring auf dem Helden-Pfad, was eine bequeme Möglichkeit darstellt, gezielt Lücken im Gear zu füllen.

Die Questreihe bei Erzmagier Aethas Sonnenhäscher

Die Questkette wird von Erzmagier Aethas Sonnenhäscher in Silbermond angeboten. Diese Reihe führt dich schrittweise in die Schlachtfelder ein. Jede der vier Quests baut aufeinander auf und bietet spezifische Belohnungen:

Item-Level 259 und Aufwertung bis 276

Der finale Gegenstand aus der vierten Quest wird mit einem Item-Level 259 (Held 1/6) ausgegeben. Du kannst diese Gegenstände mit Morgenlichtwappen des Helden auf ein Item-Level von bis zu 276 (Held 6/6) aufwerten.

Schneller Fortschritt durch Catch-up-Mechanik

Obwohl die Quests ursprünglich wöchentlich veröffentlicht wurden, erlaubt eine Catch-up-Mechanik nun den sofortigen Abschluss der gesamten Kette. Sobald du eine Quest beendet hast, wird dir die nächste direkt angeboten. Die Aufgaben können einfach in Schlachtfeldern oder auf dem neuen Ausbildungsgelände absolviert werden, was den Prozess erheblich beschleunigt.

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.