Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivApril 2026Einfache und kurze Questreihe belohnt dich mit Gear auf Item-Level 259

Einfache und kurze Questreihe belohnt dich mit Gear auf Item-Level 259

Geschrieben von Telias am 01.04.2026 um 09:18

Durch eine schnell abschließbare PvP-Questreihe sicherst du dir in WoW gezielt einen Ring oder eine Halskette mit Item-Level 259.

Inhaltsverzeichnis
  1. Die Questreihe bei Erzmagier Aethas Sonnenhäscher
  2. Item-Level 259 und Aufwertung bis 276
  3. Schneller Fortschritt durch Catch-up-Mechanik

In World of Warcraft gibt es aktuell eine gezielte Methode, um ohne den Zufallsfaktor von Beutezügen hochwertige Ausrüstung zu erhalten. Durch den Abschluss einer vierteiligen PvP-Questreihe sicherst du dir am Ende ein Schmuckstück oder einen Ring auf dem Helden-Pfad, was eine bequeme Möglichkeit darstellt, gezielt Lücken im Gear zu füllen.

PvP-Questreihe mit Ring oder Amulett mit Item-Level 259 als Belohnung

Die Questreihe bei Erzmagier Aethas Sonnenhäscher

Die Questkette wird von Erzmagier Aethas Sonnenhäscher in Silbermond angeboten. Diese Reihe führt dich schrittweise in die Schlachtfelder ein. Jede der vier Quests baut aufeinander auf und bietet spezifische Belohnungen:



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Item-Level 259 und Aufwertung bis 276

Der finale Gegenstand aus der vierten Quest wird mit einem Item-Level 259 (Held 1/6) ausgegeben. Du kannst diese Gegenstände mit Morgenlichtwappen des Helden auf ein Item-Level von bis zu 276 (Held 6/6) aufwerten.

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Schneller Fortschritt durch Catch-up-Mechanik

Obwohl die Quests ursprünglich wöchentlich veröffentlicht wurden, erlaubt eine Catch-up-Mechanik nun den sofortigen Abschluss der gesamten Kette. Sobald du eine Quest beendet hast, wird dir die nächste direkt angeboten. Die Aufgaben können einfach in Schlachtfeldern oder auf dem neuen Ausbildungsgelände absolviert werden, was den Prozess erheblich beschleunigt.

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