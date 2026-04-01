Einfache und kurze Questreihe belohnt dich mit Gear auf Item-Level 259
Durch eine schnell abschließbare PvP-Questreihe sicherst du dir in WoW gezielt einen Ring oder eine Halskette mit Item-Level 259.
Inhaltsverzeichnis
In World of Warcraft gibt es aktuell eine gezielte Methode, um ohne den Zufallsfaktor von Beutezügen hochwertige Ausrüstung zu erhalten. Durch den Abschluss einer vierteiligen PvP-Questreihe sicherst du dir am Ende ein Schmuckstück oder einen Ring auf dem Helden-Pfad, was eine bequeme Möglichkeit darstellt, gezielt Lücken im Gear zu füllen.
Die Questreihe bei Erzmagier Aethas Sonnenhäscher
Die Questkette wird von Erzmagier Aethas Sonnenhäscher in Silbermond angeboten. Diese Reihe führt dich schrittweise in die Schlachtfelder ein. Jede der vier Quests baut aufeinander auf und bietet spezifische Belohnungen:
- Woche 1: Frühmorgendliches Training belohnt dich mit dem Medaillon des Kampfnovizen.
- Woche 2: Spätabendliches Training gewährt das Emblem des Kampfnovizen oder die Inbrunstinsigne des Kampfnovizen.
- Woche 3: Mitternächtliches Training bringt dir den Umhang des Kampfnovizen.
- Woche 4: Finales Training lässt dich zwischen der Halskette des Kampfnovizen oder dem Ring des Kampfnovizen wählen.
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Item-Level 259 und Aufwertung bis 276
Der finale Gegenstand aus der vierten Quest wird mit einem Item-Level 259 (Held 1/6) ausgegeben. Du kannst diese Gegenstände mit Morgenlichtwappen des Helden auf ein Item-Level von bis zu 276 (Held 6/6) aufwerten.Zurück zur Übersicht
Schneller Fortschritt durch Catch-up-Mechanik
Obwohl die Quests ursprünglich wöchentlich veröffentlicht wurden, erlaubt eine Catch-up-Mechanik nun den sofortigen Abschluss der gesamten Kette. Sobald du eine Quest beendet hast, wird dir die nächste direkt angeboten. Die Aufgaben können einfach in Schlachtfeldern oder auf dem neuen Ausbildungsgelände absolviert werden, was den Prozess erheblich beschleunigt.Zurück zur Übersicht
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