Xbox x Fanta Promotion zum 25. Jubiläum: Belohnungen für Diablo IV und WoW

Xbox und Fanta starten zum 25. Jubiläum eine weltweite Promotion mit Fanta Crimson, Sonderdesigns und Belohnungen für Diablo IV und WoW.

Zum 25. Jubiläum von Xbox kooperiert die Marke mit Fanta und bringt eine weltweite Kampagne an den Start. Ab dem 6. April findest du im Handel spezielle Fanta-Flaschen und -Dosen im Design großer Franchises. Neben der neuen Geschmacksrichtung „Fanta Crimson“ bietet die Xbox x Fanta Promotion dir die Möglichkeit, digitale Belohnungen für World of Warcraft und Diablo IV freizuschalten.

Deine Belohnungen für World of Warcraft

Wenn du Azeroth erkundest, kannst du durch die Teilnahme an der Aktion exklusive Inhalte für deinen Account erhalten. Die folgenden Gegenstände sind Teil der Promotion:

Reittier: Fantastischer Goblinwellenschredder

Mehrere Housing-Dekorationen

Deine Belohnungen für Diablo IV

Auch für Sanktuario gibt es optische Anpassungen, die du dir über die Aktionspackungen sichern kannst. Für Diablo IV ist folgende Belohnung bestätigt:

Citron Whirl Stadtportal: Ein kosmetischer Effekt für dein Stattportal.

So sicherst du dir die Belohnungen

Die Kampagne startet am 6. April. Auf den Aktionspackungen findest du QR-Codes, die dich zu verschiedenen interaktiven Herausforderungen führen. Zu diesen „Fanta Rewards Chest“-Challenges gehören „Extract the Cargo“, „Survive the Sweep“ und „Shatter the Spell“. Nach dem Abschluss dieser Aufgaben kannst du die In-Game-Gegenstände einlösen. Zusätzlich hast du die Chance auf Hardware-Preise wie das ROG Xbox Ally, Xbox Series S Konsolen oder Xbox Wireless Controller.

Exklusives Diablo IV Event in Los Angeles

Ergänzend zur Verteilung der Belohnungen findet vom 22. bis 25. Mai ein Live-Event im AMC at The Grove in Los Angeles statt. Diese interaktive Erfahrung ist von der Welt von Sanktuario inspiriert. Dort triffst du auf Mephisto, der die Fanta-Belohnungstruhen verzaubert hat. Teilnehmer vor Ort können unter anderem ein BlizzCon-Erlebnis in Anaheim oder Konsolen-Pakete gewinnen.

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