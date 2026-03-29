WoW Midnight: So kannst du effizient Gold farmen

In WoW Midnight sorgt diese Gold-Farm mit schnellen Pulls, viel Loot und wertvollen Materialien für starken Gewinn pro Stunde.

In der Erweiterung World of Warcraft: Midnight suchen viele Spieler nach Wegen, ihr Goldkonto ohne stundenlanges Grinden aufzufüllen. Eine der derzeit effizientesten Methoden zum Gold farmen führt dich in eine spezifische Tiefe, die durch Schnelligkeit und hohe Loot-Dichte besticht. Mit der richtigen Strategie und einer optimal eingestellten Begleiterin maximierst du hier deinen Gewinn pro Stunde.

Der Standort und die richtige Schwierigkeitsstufe

Dein Ziel ist die Tiefe Grollgrube, die du im Südosten von Harandar findest. Um die Effizienz auf die Spitze zu treiben, ist ein Detail entscheidend: Betrete die Grollgrube zwingend auf Stufe 1. Da es sich um die kleinste Tiefe in ganz Midnight handelt, sind die Laufwege minimal, was dieses Szenario perfekt für schnelle Durchläufe macht.

Die Strategie: Schnelle Pulls und effizientes Clearing

Das Ziel in der Grollgrube ist es, alle Gegner der ersten Phase so schnell wie möglich zu eliminieren. Nutze dafür dein Reittier und reite einen vollständigen Kreis um die Arena, um sämtliche Feinde zu pullen. Sobald die Gruppe versammelt ist, werden sie mit Flächenschaden besiegt. Im Anschluss solltest du noch die verbleibenden Gegner auf der linken und rechten oberen Ebene ausschalten, um den Durchgang komplett zu säubern.

Maximale Goldgewinne durch Berufe und Beute

Nachdem alle Gegner besiegt sind, folgt das Plündern und – sofern erlernt – das Kürschnern. Suche den Bereich akribisch nach Kuriositäten, Erzadern und Kräutern ab. Ein kompletter Durchlauf inklusive Sammeln dauert lediglich 2 bis 3 Minuten. Dabei findest du im Schnitt 5 bis 6 Erzadern oder Kräuter sowie zahlreiche häutbare Kreaturen. Verliere keine Zeit indem du zum Ausgang rennst. Die Tiefe verlässt du am schnellsten durch den Button "Tiefe verlassen".

Deine Berufe spielen hier eine zentrale Rolle für die Gold-Ausbeute:

Bergbau, Kräuterkunde und Kürschnerei: Diese Sammelberufe erhöhen die Effektivität massiv, da du die vorhandenen Ressourcen selbst abbauen kannst.

Diese Sammelberufe erhöhen die Effektivität massiv, da du die vorhandenen Ressourcen selbst abbauen kannst. Schneiderei: Da du in der Grollgrube auf viele humanoide Gegner triffst, ist die Ausbeute an Sonnenfeuerseide und Arkanostoff überdurchschnittlich hoch. Diese Materialien haben aktuell noch hohe Preise im Auktionshaus.

Valeera Sanguinar: Begleiter-Setup und Leveling

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg ist deine Begleiterin Valeera Sanguinar. Rüste sie unbedingt mit der Unterstützungskuriosität Mandat des heiligen Todes aus. Diese sorgt dafür, dass Valeera selbstständig Erz abbaut, Kräuter sammelt und gelegentlich Kreaturen häutet. Besonders die durch Valeera gesammelten Erze bringen im Auktionshaus ordentliche Summen ein.

Zusätzlich ist dieser Farm die beste Methode, um Valeera Sanguinar schnell zu leveln. Da die Grollgrube sehr kompakt ist, lassen sich alle Kuriositäten, die Begleitererfahrung gewähren, in kürzester Zeit finden und einsammeln.

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