WoW Midnight-Dungeon-Event: So bekommst du ganz einfach ein Held-Item auf Stufe 259

Das Midnight-Dungeon-Ereignis in WoW belohnt vier mythische Dungeons mit einer Truhe samt garantiertem Held-Gegenstand auf Item-Level 259.

Das Midnight-Dungeon Ereignis in World of Warcraft bietet dir aktuell eine effiziente Möglichkeit, deinen Charakter mit hochwertiger Ausrüstung zu verstärken. Durch den Abschluss einer wöchentlichen Quest erhältst du einen garantierten Held-Gegenstand mit Item-Level 259.

Die Quest: Abgesandter des Krieges

Um an dem Ereignis teilzunehmen, musst du zunächst die Quest Abgesandter des Krieges annehmen. Diese findest du entweder direkt in deinem Abenteuerführer oder bei Erzmagier Aethas Sonnenhäscher in Silbermond (/way #2393 48.4, 64.5). Deine Aufgabe besteht darin, insgesamt vier Dungeons auf dem Schwierigkeitsgrad „Mythisch“ abzuschließen. Dabei ist es für den Questfortschritt unerheblich, ob du Basis-Mythisch-Dungeons oder Mythisch+-Dungeons absolvierst.

Belohnung: Truhe mit Schätzen von Quel'Thalas

Sobald du die vier Dungeons abgeschlossen hast, erhältst du als Belohnung die Truhe mit Schätzen von Quel'Thalas. Diese Truhe enthält ein Held-Ausrüstungsteil mit Item-Level 259. Die Beute stammt aus dem heroischen Pool der Raids von Saison 1, wobei es sich ausschließlich um Non-Tier-Gegenstände handelt.

Zusätzliche Beute durch „Zeichen des Kriegers“

Während des gesamten Ereigniszeitraums profitierst du zusätzlich von dem Buff Zeichen des Kriegers. Dieser sorgt dafür, dass du beim Bezwingen des Endbosses in Dungeons zusätzliche Beute erhältst. Dieser Bonus gilt für folgende Schwierigkeitsgrade:

Normal

Heroisch

Mythisch (Basis)

Bitte beachte, dass Mythisch+-Dungeons zwar für den Fortschritt der wöchentlichen Quest zählen, jedoch keine zusätzliche Beute durch den Buff Zeichen des Kriegers gewähren.

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