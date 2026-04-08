Mythic Mentor: Das Addon für Mythic+ Dungeons in World of Warcraft

Mythic Mentor ist ein WoW-Addon für Mythic+ Dungeons mit Boss-Taktiken, Affixen, Notizen, Party-Chat-Funktionen und Auto-Invite.

Das Addon Mythic Mentor fungiert als digitaler Mentor direkt in World of Warcraft und unterstützt dich bei der Bewältigung von Mythic+ Dungeons. Entwickelt von einem kleinen Familienteam, bündelt es alle notwendigen Informationen innerhalb des Spiels, sodass ein Wechseln des Fensters (Alt-Tabbing) während eines Runs entfällt.

Kernfunktionen für den Dungeon-Erfolg

Die Anwendung bietet verschiedene Werkzeuge, die sowohl die Vorbereitung als auch die Durchführung von Instanzen erleichtern.

Taktiken und visuelle Hilfen

Du erhältst Zugriff auf kurze und prägnante Boss-Taktiken für jede Begegnung, die sich auf das Wesentliche konzentrieren. Für komplexere Kämpfe stellt das Addon detaillierte Strategien inklusive visueller Darstellungen bereit. Zusätzlich zeigt es dir die aktuellen wöchentlichen Affixe direkt im Spiel an, damit du die Modifikatoren stets im Blick behältst.

Kommunikation und Gruppenverwaltung

Um die Koordination in Zufallsgruppen (Pugs) zu verbessern, ermöglicht Mythic Mentor das sofortige Teilen von Taktiken im Party-Chat. Ein integriertes Auto-Invite-System automatisiert zudem die Gruppenbildung: Spieler können dich mit einem Keyword (z. B. „invite!“) anschreiben und erhalten automatisch eine Einladung in deine Gruppe.

Individualisierung und Integration

Du kannst eigene, boss-spezifische oder allgemeine Notizen erstellen und wichtige Informationen hervorheben. Das Addon ist vollständig in das Titan Panel integriert, wodurch du per Rechtsklick Taktiken posten kannst, ohne das Hauptmenü zu öffnen. Aktuell werden die Sprachen Deutsch, Englisch, Russisch und Dänisch unterstützt.

Verfügbarkeit und Download

Mythic Mentor hilft dir dabei, dich auf das Sammeln von Beute zu konzentrieren und deine Gruppe effektiv zu unterstützen. Du kannst das Addon über die offizielle Plattform CurseForge beziehen.

Der Download ist unter folgendem Link möglich: Mythic Mentor auf CurseForge

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