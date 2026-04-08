WoW Midnight: Diese mythischen Items bringen jetzt Millionen im Auktionshaus

WoW Midnight hebt die BoP-Bindung auf: Mythische BoE-Items aus Saison 1 landen jetzt für Millionen im Auktionshaus.

In der ersten Saison von World of Warcraft: Midnight hat sich eine wesentliche Änderung bei der Verfügbarkeit von hochwertiger Ausrüstung ergeben. Mythische Gegenstände, die beim Anlegen gebunden (BoE) sind, können seit dem aktuellen wöchentlichen Reset im Auktionshaus frei gehandelt werden.

Änderung der Bindungsmechanik

Zu Beginn der Saison waren diese speziellen Gegenstände aus den mythischen Schlachtzügen noch beim Aufheben gebunden (BoP). Diese Maßnahme wurde von den Entwicklern bewusst gewählt, um zu verhindern, dass sich Gilden durch den Einsatz extrem hoher Goldsummen sofort vollständig mit mythischer Ausrüstung ausstatten. Mit dem jüngsten Reset wurde diese Beschränkung aufgehoben, sodass die Gegenstände nun ihren eigentlichen Status als BoE-Items erhalten haben.

Fundorte und Wert der Gegenstände

Diese Ausrüstungsstücke können bei jedem Leutnant innerhalb der Schlachtzüge Leerenspitze und Marsch auf Quel'Danas auf dem mythischen Schwierigkeitsgrad erbeutet werden. Da sie sich auf dem sogenannten Myth-Pfad befinden und das Angebot aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrads begrenzt ist, erzielen sie auf dem Auktionshaus Preise in Millionenhöhe.

Synergie mit dem Belebenden Katalysator

Der Erwerb dieser Gegenstände ist besonders in Kombination mit dem Erfolg Saison 1 von Midnight: Entfesselter Katalysator wertvoll. Dieser Erfolg sorgt dafür, dass Aufladungen für den Katalysator deutlich häufiger verfügbar sind. Dadurch lassen sich die erworbenen BoE-Gegenstände effizient aufwerten und in Set-Teile umwandeln, was einen massiven Schub für die Charakterstärke bedeutet.

Liste der mythischen BoE-Gegenstände

Nachfolgend findest du die spezifischen Gegenstände für die verschiedenen Rüstungsklassen Stoff, Leder, Kette und Platte aus den Saison-1-Raids:

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