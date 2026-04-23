Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0.5
WoWNewsarchivApril 2026Ritualstätten in World of Warcraft: Die besten Open-World-Belohnungen bis Item-Level 269

Ritualstätten in World of Warcraft: Die besten Open-World-Belohnungen bis Item-Level 269

Geschrieben von Telias am 23.04.2026 um 15:57

Ritualstätten in WoW Patch 12.0.5 liefern starke Belohnungen für die Große Schatzkammer bis Held 4/6 und Item-Level 269.

Inhaltsverzeichnis
  1. Vergleich der Belohnungsstufen
    1. Übersicht der Item-Level und Anforderungen
  2. Schwierigkeitsgrad und Überlebensstrategien

Ritualstätten sind eine neue Quelle für kosmetische Gegenstände und Sammlerstücke, bieten dir aber gleichzeitig die hochwertigsten Belohnungen für die Große Schatzkammer aus Open-World-Aktivitäten in Patch 12.0.5. Genau wie Tiefen, Beutejagd oder wöchentliche Quests tragen sie zum Welt-Fortschritt deiner Schatzkammer bei und skalieren mit der gewählten Schwierigkeitsstufe.

Ritualstätten Belohnungen

Vergleich der Belohnungsstufen

Die Ritualstätten ermöglichen dir einen deutlichen Sprung bei der Gegenstandsstufe deiner wöchentlichen Ausrüstung. Während die Stufen 1 bis 3 Champion-Ausrüstung gewähren, bieten Tier 4 und Tier 5 Belohnungen auf Held-Niveau. Mit Tier-5-Ritualstätten erhältst du Gegenstände der Stufe Held 4/6 (Item-Level 269), womit sie die bisherigen Höchstwerte von Tier-8-Tiefen (Held 1/6) übertreffen.

Übersicht der Item-Level und Anforderungen

Stufe Herausforderungen Gegenstandsstufe Kategorie
Tier 1 Keine 246 Champion 1/6
Tier 2 Keine 250 Champion 2/6
Tier 3 1+ 256 Champion 4/6
Tier 4 2+ 263 Held 2/6
Tier 5 4+ 269 Held 4/6


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Schwierigkeitsgrad und Überlebensstrategien

Trotz der hohen Belohnungen solltest du die Herausforderung nicht unterschätzen. Tier-5-Ritualstätten empfehlen eine Gegenstandsstufe von 264. Ein entscheidender Unterschied zu den Tiefen ist, dass dir Valeera hier nicht zur Seite steht. Dies macht die Kämpfe besonders für Charaktere, die keine Tanks sind, deutlich gefährlicher und potenziell zeitaufwendiger.

Um deine Erfolgschancen zu erhöhen, musst du lediglich vier der insgesamt acht verfügbaren Herausforderungen aktivieren. Wähle diese weise aus, um dein Überleben zu sichern und die maximale Belohnung effizient freizuschalten.

Quelle: Wowhead

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