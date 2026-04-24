Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0.5
WoWNewsarchivApril 2026WoW Midnight: Blizzard erstattet Nebulöse Leerenkerne nach Datenbankfehler

WoW Midnight: Blizzard erstattet Nebulöse Leerenkerne nach Datenbankfehler

Geschrieben von Telias am 24.04.2026 um 08:14

Ein Fehler in der Leerenschmiede führte zu doppelter Beute. Blizzard behebt das Problem und erstattet Nebulöse Leerenkerne.

Inhaltsverzeichnis
  1. Ursache des Datenbankfehlers
  2. Fix und Rückerstattung der Kerne
  3. Mögliche Duplikate nach der Korrektur

Blizzard hat technische Probleme mit dem neuen Leerenschmiede in Season 1 von Midnight bestätigt. Das System sollte über die Währung „Nebulöse Leerenkerne“ gezieltes Farmen von Myth-Ausrüstung ermöglichen, funktionierte zum Start jedoch fehlerhaft.

Nebulöser Leerenkern

Ursache des Datenbankfehlers

Eigentlich markiert das System erhaltene Beutestücke auf einer internen Liste deines Charakters, um Duplikate zu verhindern. In der Live-Umgebung wurden diese Daten beim Zusammenspiel mit anderen Spielern in Dungeons, Raids oder Delves jedoch teilweise in falschen Datenbanken gespeichert. Dadurch wurde die Checkliste nicht korrekt aktualisiert, was zu mehrfachen Erhalten desselben Gegenstands führte.



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Fix und Rückerstattung der Kerne

Das Problem wurde am 23. April um 05:05 Uhr MESZ behoben. Blizzard hat folgende Maßnahmen eingeleitet, um den Fehler zu korrigieren:

  • Vollständige Erstattung: Jeder Nebulöse Leerenkern, den du vor dem Fix ausgegeben hast, wird deinem Charakter in den nächsten Tagen im Spiel gutgeschrieben.
  • Systemstabilität: Alle neuen Würfelwürfe werden nun korrekt in der Datenbank hinterlegt und auf deiner Liste abgehakt.
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Mögliche Duplikate nach der Korrektur

Da der vorherige Fehler verhinderte, dass bereits erhaltene Items korrekt markiert wurden, besteht ein kleines Restrisiko. Wenn du deine erstatteten Kerne nutzt, kannst du ein Item theoretisch noch einmal erhalten. Sobald dieser neue Roll unter dem Fix stattfindet, wird das Item jedoch dauerhaft auf deiner Liste vermerkt, sodass zukünftige Duplikate ausgeschlossen sind.

Falls du deine Kerne bisher gespart hast, nutzt du das System direkt fehlerfrei und ohne Risiko auf doppelte Beute.

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