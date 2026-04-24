WoW Midnight: Blizzard erstattet Nebulöse Leerenkerne nach Datenbankfehler

Ein Fehler in der Leerenschmiede führte zu doppelter Beute. Blizzard behebt das Problem und erstattet Nebulöse Leerenkerne.

Blizzard hat technische Probleme mit dem neuen Leerenschmiede in Season 1 von Midnight bestätigt. Das System sollte über die Währung „Nebulöse Leerenkerne“ gezieltes Farmen von Myth-Ausrüstung ermöglichen, funktionierte zum Start jedoch fehlerhaft.

Eigentlich markiert das System erhaltene Beutestücke auf einer internen Liste deines Charakters, um Duplikate zu verhindern. In der Live-Umgebung wurden diese Daten beim Zusammenspiel mit anderen Spielern in Dungeons, Raids oder Delves jedoch teilweise in falschen Datenbanken gespeichert. Dadurch wurde die Checkliste nicht korrekt aktualisiert, was zu mehrfachen Erhalten desselben Gegenstands führte.

Fix und Rückerstattung der Kerne

Das Problem wurde am 23. April um 05:05 Uhr MESZ behoben. Blizzard hat folgende Maßnahmen eingeleitet, um den Fehler zu korrigieren:

Vollständige Erstattung: Jeder Nebulöse Leerenkern, den du vor dem Fix ausgegeben hast, wird deinem Charakter in den nächsten Tagen im Spiel gutgeschrieben.

Jeder Nebulöse Leerenkern, den du vor dem Fix ausgegeben hast, wird deinem Charakter in den nächsten Tagen im Spiel gutgeschrieben. Systemstabilität: Alle neuen Würfelwürfe werden nun korrekt in der Datenbank hinterlegt und auf deiner Liste abgehakt.

Mögliche Duplikate nach der Korrektur

Da der vorherige Fehler verhinderte, dass bereits erhaltene Items korrekt markiert wurden, besteht ein kleines Restrisiko. Wenn du deine erstatteten Kerne nutzt, kannst du ein Item theoretisch noch einmal erhalten. Sobald dieser neue Roll unter dem Fix stattfindet, wird das Item jedoch dauerhaft auf deiner Liste vermerkt, sodass zukünftige Duplikate ausgeschlossen sind.

Falls du deine Kerne bisher gespart hast, nutzt du das System direkt fehlerfrei und ohne Risiko auf doppelte Beute.

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