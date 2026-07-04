Umbralasche: Dieses seltene WoW-Reittier erhalten nur die Top 1 % in Mythisch+

Das Erreichen der absoluten Spitzenklasse im PvE-Bereich von World of Warcraft wird in der ersten Saison von Midnight mit einer besonders seltenen Belohnung belohnt. Für Spieler, die sich am Ende der Saison zu den besten Meistern der Schlüsselsteine zählen dürfen, steht ein neues Reittier bereit.

Die Voraussetzungen für den Erhalt

Um das Reittier freizuschalten, ist der Erfolg Umbral Champion: Midnight Season 1 erforderlich. Diese Auszeichnung wird ausschließlich an die Spieler vergeben, die sich am Ende der ersten Saison in den oberen 1 % aller Mythic+ Teilnehmer ihrer Region befinden.

Design und optische Besonderheiten

Bei der Belohnung handelt es sich um die Umbral Ashes, einen dunklen Phönix. Das Modell basiert auf den begehrten Asche von Belo'ren, welche aus dem mythischen Raid von L'ura stammen, nutzt jedoch ein alternatives Farbschema. Im Vergleich zu älteren Phönix-Reittieren im Spiel zeichnet sich diese Version durch ein eigenständiges Modell und eine auffällige Farbgestaltung aus, die den Seltenheitswert des Tiers unterstreicht.

Quelle: Wowhead

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