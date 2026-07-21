Dekorationsduell in World of Warcraft: Blizzard ändert Regeln vor dem Ende
Das Dekorationsduell in World of Warcraft: Midnight geht in seine letzte Phase. Bevor die Aktivität mit der Veröffentlichung von „Fluch von Ula'tek“ endet, werden nach der wöchentlichen Zurücksetzung mehrere Änderungen aktiv. Dadurch kannst du leichter nach Versteckten suchen und doppelt so viele illusionäre Münzen verdienen.
- Das Dekorationsduell findet auf dem Falkenplatz in Silbermond statt.
- Teilnehmen kannst du mit Charakteren der Stufen 10 bis 90.
- Versteckte werden in den letzten 30 Sekunden nicht mehr automatisch aufgedeckt.
- Fliegen verraten Versteckte nicht mehr, wenn sie zu lange an einer Stelle bleiben.
- Die Energie-Erhöhungsrate für Sucher steigt um 20 Prozent.
- Du erhältst die doppelte Menge an illusionären Münzen.
- Nach dem Ende des Events bleiben Dekorationsgegenstände bei den Händlern in Silbermond erhältlich.
Nehmt den letzten Aufruf wahr, an den Dekorationsduellen teilzunehmen, bevor die Tore sich in dieser letzten Woge schließen, wenn „Fluch von Ula'tek“ live geht. Damit ihr das Maximum daraus machen könnt, haben wir ein paar zusätzliche Änderungen vorgenommen.
- Versteckte werden nicht mehr automatisch aufgedeckt, wenn 30 Sek. im Match verbleiben.
- Die Fliegen wurden von Versteckten entfernt, die zu lange an einem Ort bleiben.
- Die Energie-Erhöhungsrate für Sucher wurde um 20 % erhöht.
- Spieler verdienen die doppelte Menge an illusionären Münzen.
Wenn sich der Staub gelegt hat und das Dekorationsduell nicht mehr verfügbar ist, können die Spieler noch immer Dekorationsgegenstände bei den Händlern in Silbermond kaufen.
Diese Änderungen werden nach der wöchentlichen Zurücksetzung aktiv.
Inmitten all der Bedrohungen, die Azeroth umgeben, kann ein wenig Spaß nicht schaden. Tretet bei einem Versteckspiel in Silbermond (Midnight) in Teams gegeneinander an. Bei dieser rasanten PvP-Aktivität, die bereits bei „Zur Lage Azeroths“ angekündigt wurde, könnt ihr euch direkt ins Getümmel stürzen, egal ob ihr eine harmlose Käseplatte seid oder ein anderer scheinbar unauffälliger Gegenstand.
Unabhängig von eurer Stufe herrschen für alle Spieler dieselben Voraussetzungen.
Karte: Silbermonds Falkenplatz
Stufen: 10 bis 90
Regeln:
- Ungezwungener, nicht-tödlicher PvP-Modus
- Versteckte nutzen Illusionen, um sich als alltägliche Objekte auszugeben.
- Sucher nutzen Bannmagie, um die Illusionen der Versteckten zu brechen.
- Werdet ihr gefunden und gefangen, seid ihr raus!
Spieler können sich von überall über die Gruppensuche (Standardtastenkürzel: „I“) im Reiter „Spieler gegen Spieler“ in der Schnellsuche anmelden. Ihr könnt auch mit Feldweberin Amolenne auf dem Falkenplatz in Silbermond sprechen.
Jedes Team sucht und versteckt sich abwechselnd. Am Anfang gibt es mehrere Illusionsgegenstände, die euch nach dem Zufallsprinzip zugewiesen werden. Sobald ihr euer Versteck gefunden habt, solltet ihr nicht zu lange still sitzen, sonst verraten die sich um euch sammelnden Fliegen eure Position.
Vor dem Spiel wartet ihr an einem Sammelpunkt auf den Start. Sucher können sich an diesem Sammelpunkt einen von drei Suchtypen mit leicht unterschiedlichen Fähigkeiten aussuchen, mit denen sie sich schnell über die Karte bewegen und die Versteckten finden können. Versteckte haben nur kurz Zeit, um ihr bestes Versteck zu finden und den Suchern zu entgehen.
Rollen und Fähigkeiten
Zauberbrecher Nullifizierer Arkaner Waldläufer
Ihr seid raus! Fangt einen Versteckten und werft ihn 'Raus'!
Ihr seid raus! Fangt einen Versteckten und werft ihn 'Raus'!
Ihr seid raus! Fangt einen Versteckten und werft ihn 'Raus'!
Bannfokus: Bannt im Verlauf von 2,5 Sek. die Illusionen von Zauberwirkern vor euch und markiert sie als 'Gefunden'.
Magie neutralisieren: Bannt die Illusionen von Zauberwirkern in einem Bereich vor euch und markiert sie als 'Gefunden'.
Antimagischer Pfeil: Bannt die Illusionen von Zauberwirkern in einem Bereich und markiert sie als 'Gefunden'.
Entzaubernder Sprung: Springt zum Zielort und bannt die Illusionen von Zauberwirkern im Einschlagsbereich.
Nullifikationsfeld: Bannt die Illusionen von Zauberwirkern in einem Bereich und markiert sie als 'Gefunden'.
Uhrwerkwächter: Stellt 30 Sek. lang einen Wächter auf, der alle, die das bewachte Gebiet betreten, als 'Gefunden' markiert und verlangsamt.
Risswanderung: Teleportiert euch eine kurze Distanz.
Verstohlenheit: Kann aus der Entfernung nicht entdeckt werden. Die Bewegungsgeschwindigkeit wird um 30 % verringert.
Versteckte können ihre Position mit Gegenständen in der Nähe tauschen, ihren Gegenstand verändern, Fallen aufstellen oder Attrappen platzieren, um zu verhindern, dass sie vor Ablauf der Zeit entdeckt werden.
Ein lohnenswertes Ende
Sobald alle Illusionen aufgehoben sind, erhalten alle Spieler abhängig von ihrem Ergebnis ihre Belohnungen und können pro Spiel etwa 30 bis 35 illusionäre Münzen verdienen.
Illusionäre Münze
In der Kriegsmeute übertragbar
Eine arkane Währung, die von einigen Einwohnern Silbermonds mit Vorliebe für magische Spiele genutzt wird.
Diese Münzen können für zusätzliche Gegenstände wie Behausungsdekoration im Stil der Sin'dorei bei der verkleideten Händlerin des Dekorationsduells ausgegeben werden oder für Reittiere, Vorlagen und Spielzeuge bei Spielleiter Fleurian.
Spielleiter Fleurian
Name
Gegenstandstyp
Kosten
Zauberbienenkamm des Magisters
Reittier
600 illusionäre Münzen
Zauberbogen des arkanen Waldläufers
Bogenvorlage
150 illusionäre Münzen
Klingenstab des Zauberbrechers
Stabvorlage
150 illusionäre Münzen
Risskanalisierer des Nullsignals
Stangenwaffenvorlage
150 illusionäre Münzen
Phönixgleve des Zauberbrechers
Kriegsglevenvorlage
150 illusionäre Münzen
Klingenlanze des Zauberbrechers
Stangenwaffe
150 illusionäre Münzen
Phönixklinge des Zauberbrechers
Einhandschwert
150 illusionäre Münzen
Zauberstahl der Magierwache
Zweihandschwert
150 illusionäre Münzen
Zauberklinge der Magierwache
Einhandschwert
150 illusionäre Münzen
Risszerkracher des Nullsignals
Zweihandstreitkolben
150 illusionäre Münzen
Schildwall des Zauberbrechers
Schild
150 illusionäre Münzen
Siegerpodest
Spielzeug
200 illusionäre Münzen
Beschworene Bank
Spielzeug
300 illusionäre Münzen
Verzaubertes Stundenglas
Spielzeug
300 illusionäre Münzen
Verkleidete Händlerin des Dekorationsduells
Name
Gegenstandstyp
Kosten
Kochtopfdeckel der Sin'dorei
Behausungsdekoration
15 illusionäre Münzen
Offener Kochtopf der Sin'dorei
Behausungsdekoration
15 illusionäre Münzen
Geschlossener Kochtopf der Sin'dorei
Behausungsdekoration
30 illusionäre Münzen
Gartenschaukel der Sin'dorei
Behausungsdekoration
120 illusionäre Münzen
Lampe der Sin'dorei im Tiffinstil
Behausungsdekoration
50 illusionäre Münzen
Vitrine der Sin'dorei
Behausungsdekoration
50 illusionäre Münzen
Leerer hölzerner Werkzeugkasten
Behausungsdekoration
20 illusionäre Münzen
Kleiner Holzstapel
Behausungsdekoration
10 illusionäre Münzen
Ihr werdet durch dieses Ereignis nicht die Leere zurückschlagen und Azeroth retten, doch es bietet etwas Spaß angesichts der allgegenwärtigen Bedrohung. Wir sehen uns... oder vielleicht auch nicht... beim Dekorationsduell!
Quelle: Blizzard
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