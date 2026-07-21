Dekorationsduell in World of Warcraft: Blizzard ändert Regeln vor dem Ende

Das Dekorationsduell in World of Warcraft: Midnight geht in seine letzte Phase. Bevor die Aktivität mit der Veröffentlichung von „Fluch von Ula'tek“ endet, werden nach der wöchentlichen Zurücksetzung mehrere Änderungen aktiv. Dadurch kannst du leichter nach Versteckten suchen und doppelt so viele illusionäre Münzen verdienen.

Nehmt den letzten Aufruf wahr, an den Dekorationsduellen teilzunehmen, bevor die Tore sich in dieser letzten Woge schließen, wenn „Fluch von Ula'tek“ live geht. Damit ihr das Maximum daraus machen könnt, haben wir ein paar zusätzliche Änderungen vorgenommen.

Versteckte werden nicht mehr automatisch aufgedeckt, wenn 30 Sek. im Match verbleiben.

Die Fliegen wurden von Versteckten entfernt, die zu lange an einem Ort bleiben.

Die Energie-Erhöhungsrate für Sucher wurde um 20 % erhöht.

Spieler verdienen die doppelte Menge an illusionären Münzen.

Wenn sich der Staub gelegt hat und das Dekorationsduell nicht mehr verfügbar ist, können die Spieler noch immer Dekorationsgegenstände bei den Händlern in Silbermond kaufen.

Diese Änderungen werden nach der wöchentlichen Zurücksetzung aktiv.

Inmitten all der Bedrohungen, die Azeroth umgeben, kann ein wenig Spaß nicht schaden. Tretet bei einem Versteckspiel in Silbermond (Midnight) in Teams gegeneinander an. Bei dieser rasanten PvP-Aktivität, die bereits bei „Zur Lage Azeroths“ angekündigt wurde, könnt ihr euch direkt ins Getümmel stürzen, egal ob ihr eine harmlose Käseplatte seid oder ein anderer scheinbar unauffälliger Gegenstand.

Unabhängig von eurer Stufe herrschen für alle Spieler dieselben Voraussetzungen.

Karte: Silbermonds Falkenplatz

Stufen: 10 bis 90

Regeln: Ungezwungener, nicht-tödlicher PvP-Modus

Versteckte nutzen Illusionen, um sich als alltägliche Objekte auszugeben.

Sucher nutzen Bannmagie, um die Illusionen der Versteckten zu brechen.

Werdet ihr gefunden und gefangen, seid ihr raus!

Spieler können sich von überall über die Gruppensuche (Standardtastenkürzel: „I“) im Reiter „Spieler gegen Spieler“ in der Schnellsuche anmelden. Ihr könnt auch mit Feldweberin Amolenne auf dem Falkenplatz in Silbermond sprechen.

Jedes Team sucht und versteckt sich abwechselnd. Am Anfang gibt es mehrere Illusionsgegenstände, die euch nach dem Zufallsprinzip zugewiesen werden. Sobald ihr euer Versteck gefunden habt, solltet ihr nicht zu lange still sitzen, sonst verraten die sich um euch sammelnden Fliegen eure Position.

Vor dem Spiel wartet ihr an einem Sammelpunkt auf den Start. Sucher können sich an diesem Sammelpunkt einen von drei Suchtypen mit leicht unterschiedlichen Fähigkeiten aussuchen, mit denen sie sich schnell über die Karte bewegen und die Versteckten finden können. Versteckte haben nur kurz Zeit, um ihr bestes Versteck zu finden und den Suchern zu entgehen.

Rollen und Fähigkeiten

Zauberbrecher Nullifizierer Arkaner Waldläufer Ihr seid raus! Fangt einen Versteckten und werft ihn 'Raus'! Ihr seid raus! Fangt einen Versteckten und werft ihn 'Raus'! Ihr seid raus! Fangt einen Versteckten und werft ihn 'Raus'! Bannfokus: Bannt im Verlauf von 2,5 Sek. die Illusionen von Zauberwirkern vor euch und markiert sie als 'Gefunden'. Magie neutralisieren: Bannt die Illusionen von Zauberwirkern in einem Bereich vor euch und markiert sie als 'Gefunden'. Antimagischer Pfeil: Bannt die Illusionen von Zauberwirkern in einem Bereich und markiert sie als 'Gefunden'. Entzaubernder Sprung: Springt zum Zielort und bannt die Illusionen von Zauberwirkern im Einschlagsbereich. Nullifikationsfeld: Bannt die Illusionen von Zauberwirkern in einem Bereich und markiert sie als 'Gefunden'. Uhrwerkwächter: Stellt 30 Sek. lang einen Wächter auf, der alle, die das bewachte Gebiet betreten, als 'Gefunden' markiert und verlangsamt. Risswanderung: Teleportiert euch eine kurze Distanz. Verstohlenheit: Kann aus der Entfernung nicht entdeckt werden. Die Bewegungsgeschwindigkeit wird um 30 % verringert.

Versteckte können ihre Position mit Gegenständen in der Nähe tauschen, ihren Gegenstand verändern, Fallen aufstellen oder Attrappen platzieren, um zu verhindern, dass sie vor Ablauf der Zeit entdeckt werden.

Ein lohnenswertes Ende

Sobald alle Illusionen aufgehoben sind, erhalten alle Spieler abhängig von ihrem Ergebnis ihre Belohnungen und können pro Spiel etwa 30 bis 35 illusionäre Münzen verdienen.

Illusionäre Münze

In der Kriegsmeute übertragbar

Eine arkane Währung, die von einigen Einwohnern Silbermonds mit Vorliebe für magische Spiele genutzt wird.

Diese Münzen können für zusätzliche Gegenstände wie Behausungsdekoration im Stil der Sin'dorei bei der verkleideten Händlerin des Dekorationsduells ausgegeben werden oder für Reittiere, Vorlagen und Spielzeuge bei Spielleiter Fleurian.

Spielleiter Fleurian

Name Gegenstandstyp Kosten Zauberbienenkamm des Magisters Reittier 600 illusionäre Münzen Zauberbogen des arkanen Waldläufers Bogenvorlage 150 illusionäre Münzen Klingenstab des Zauberbrechers Stabvorlage 150 illusionäre Münzen Risskanalisierer des Nullsignals Stangenwaffenvorlage 150 illusionäre Münzen Phönixgleve des Zauberbrechers Kriegsglevenvorlage 150 illusionäre Münzen Klingenlanze des Zauberbrechers Stangenwaffe 150 illusionäre Münzen Phönixklinge des Zauberbrechers Einhandschwert 150 illusionäre Münzen Zauberstahl der Magierwache Zweihandschwert 150 illusionäre Münzen Zauberklinge der Magierwache Einhandschwert 150 illusionäre Münzen Risszerkracher des Nullsignals Zweihandstreitkolben 150 illusionäre Münzen Schildwall des Zauberbrechers Schild 150 illusionäre Münzen Siegerpodest Spielzeug 200 illusionäre Münzen Beschworene Bank Spielzeug 300 illusionäre Münzen Verzaubertes Stundenglas Spielzeug 300 illusionäre Münzen

Verkleidete Händlerin des Dekorationsduells

Name Gegenstandstyp Kosten Kochtopfdeckel der Sin'dorei Behausungsdekoration 15 illusionäre Münzen Offener Kochtopf der Sin'dorei Behausungsdekoration 15 illusionäre Münzen Geschlossener Kochtopf der Sin'dorei Behausungsdekoration 30 illusionäre Münzen Gartenschaukel der Sin'dorei Behausungsdekoration 120 illusionäre Münzen Lampe der Sin'dorei im Tiffinstil Behausungsdekoration 50 illusionäre Münzen Vitrine der Sin'dorei Behausungsdekoration 50 illusionäre Münzen Leerer hölzerner Werkzeugkasten Behausungsdekoration 20 illusionäre Münzen Kleiner Holzstapel Behausungsdekoration 10 illusionäre Münzen

Ihr werdet durch dieses Ereignis nicht die Leere zurückschlagen und Azeroth retten, doch es bietet etwas Spaß angesichts der allgegenwärtigen Bedrohung. Wir sehen uns... oder vielleicht auch nicht... beim Dekorationsduell!