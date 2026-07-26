Mythic+ wird härter: Gegner erhalten in Season 2 mehr Lebenspunkte

Blizzard hat die Lebenspunkte von Gegnern in Mythic+ für Season 2 erhöht. Nach der Auswertung der Daten aus dem Public Test Realm wurden die Lebenspunkte aller Kreaturen per Hotfix um 4 Prozent angehoben. Weitere Balance-Anpassungen sollen bei Bedarf folgen.

Mit den Änderungen sollst du in Mythic+-Dungeons deine Ziele noch gezielter priorisieren und Cooldowns zum richtigen Zeitpunkt einsetzen. Durch die leicht erhöhten Lebenspunkte der Gegner gewinnen Damage Checks und die Auswahl wichtiger Ziele stärker an Bedeutung. Gleichzeitig werden einige Fähigkeiten so angepasst, dass sie statt direktem Schaden Einschränkungen für deinen Schadensausstoß oder deine Beweglichkeit verursachen.

Trotz der höheren Lebenspunkte soll das Tempo in den Dungeons erhalten bleiben. Tanks und Heiler behalten ihre wichtigen Aufgaben, gleichzeitig soll der Erfolg einer Gruppe gleichmäßiger auf alle Rollen verteilt werden. Dadurch wird deine Leistung als Schadensklasse bei der Zielpriorisierung und bei Damage Checks wichtiger.

Nach der Erhöhung der Gegnergesundheit um 4 Prozent will Blizzard die Entwicklung von Mythic+ weiterhin beobachten und bei Bedarf weitere Balance-Anpassungen vornehmen.

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