WoW Midnight: Dank Turbulenter Zeitwege in unter 2 Stunden von Stufe 80 auf 90

Mit den Turbulenten Zeitwegen und den Aktivitäten aus Midnight kannst du einen Charakter besonders schnell von Stufe 80 auf 90 bringen. Die folgende Levelroute stammt vom WoW-Spieler Vexent, der die Methode selbst getestet und dabei unter optimalen Bedingungen eine Zeit von weniger als zwei Stunden erreicht hat.

Die getestete Bestzeit lag bei 1 Stunde und 41 Minuten. Dafür waren allerdings ein vollständiger Erholungsbonus, der Erfahrungsbonus der Kriegsmeute sowie ein Tank und ein Heiler für schnelle Dungeonanmeldungen vorhanden.

Diese Voraussetzungen verbessern deine Zeit

Die Route funktioniert am besten, wenn dein Charakter folgende Voraussetzungen erfüllt:

vollständiger Erholungsbonus

25 Prozent zusätzlicher Erfahrungsbonus durch die Kriegsmeute

ein Tank oder Heiler für kurze Wartezeiten bei Zeitwanderungsdungeons

ein Ruhestein für die notwendigen Gebietswechsel

Zugriff auf die Weltaktivitäten von Midnight

Ohne diese Vorteile dauert das Leveln entsprechend länger. Besonders die Wartezeit auf Dungeons kann das Ergebnis deutlich beeinflussen.

Turbulente Zeitwege und der 30-Prozent-Bonus

Die Turbulenten Zeitwege laufen vom 1. Juli bis zum 12. August 2026. Das sechswöchige Event beginnt mit der Dragonflight-Zeitwanderung.

Für abgeschlossene Zeitwanderungsdungeons erhältst du den Stärkungseffekt Wissen der Zeitwege. Er erhöht die durch Gegner und Quests erhaltene Erfahrung zunächst um fünf Prozent und wird mit weiteren Abschlüssen verstärkt. Nach vier Anwendungen verwandelt sich der Effekt in Meister der Zeitwege und erhöht die erhaltene Erfahrung um 30 Prozent.

Der Buff zählt außerdem für den Erfolg Meister der turbulenten Zeitwege V. Wenn du die erforderlichen Eventwochen abschließt, kannst du das Reittier Brut von Vyranoth erhalten.

Schritt 1: Von Stufe 80 auf etwa 82 in den Tiefen

Beginne die Route mit den zehn verfügbaren Tiefenquests. Auf Stufe 80 fällt die Skalierung besonders günstig aus, sodass du die Tiefen selbst mit vergleichsweise schwacher Ausrüstung schnell abschließen kannst.

In den Tests ließen sich teilweise große Gegnergruppen zusammenziehen. Alle zehn Tiefen waren dadurch in weniger als einer Stunde erledigt.

Wichtig: Schließe die Tiefen ab, bevor du mehrere Stufen durch Zeitwanderungsdungeons erhältst. Ab ungefähr Stufe 83 werden die Gegner durch die Skalierung deutlich stärker. Dadurch dauern dieselben Tiefen länger und der Vorteil der Route geht teilweise verloren.

Gib die abgeschlossenen Tiefenquests zunächst noch nicht ab. Hebe sie für den späteren Erfahrungsbonus auf.

Schritt 2: Zeitwanderungsdungeons bis ungefähr Stufe 85

Melde dich anschließend für Zeitwanderungsdungeons an. Dein Ziel ist es, den Effekt Meister der Zeitwege mit 30 Prozent zusätzlicher Erfahrung zu aktivieren.

Mit einem Tank und einem Heiler, die für schnelle Einladungen und zügige Pulls sorgen, dauerte dieser Abschnitt ungefähr 40 Minuten. Als reiner Schadensausteiler musst du mit längeren Wartezeiten rechnen.

Nach den Dungeons solltest du dich abhängig von deinen vorhandenen Erfahrungsboni ungefähr auf Stufe 85 befinden.

Schritt 3: Überfluss und eine Beutejagd abschließen

Reise nach den Zeitwanderungsdungeons zur Weltaktivität Überfluss und nimm im entsprechenden Gebiet eine Beutejagd an.

Schließe anschließend beide Aktivitäten ab und gib die Beutejagd ab. Dieser Abschnitt sollte ungefähr 15 Minuten dauern.

Eine Beutejagd brachte in den Tests mit aktivem Meister-der-Zeitwege-Buff ungefähr 200.000 Erfahrungspunkte. Die genaue Ausbeute kann von deinem Fortschritt und deinen aktiven Erfahrungsboni abhängen.

Schritt 4: Saltherils Soiree und eine weitere Beutejagd

Nimm danach eine weitere Beutejagd im Immersangwald an und begib dich zu Saltherils Soiree.

Schließe dort die Metaquest und die zugehörigen kleineren Aufgaben ab. Durch vorbereitete Gegenstände lassen sich einzelne Aufgaben möglicherweise überspringen. Da die genaue deutsche Bezeichnung dieser Gegenstände nicht eindeutig erkennbar ist, solltest du die kleineren Aufgaben sicherheitshalber regulär erledigen.

Danach solltest du Stufe 85 erreicht oder bereits überschritten haben.

Schritt 5: Alle vorbereiteten Quests abgeben

Mit aktivem 30-Prozent-Buff gibst du nun deine vorbereiteten Aufgaben ab:

die zehn Quests aus den Tiefen

die Metaquest von Überfluss

die Metaquest von Saltherils Soiree

die noch offene Beutejagd

Die gesammelte Quest-Erfahrung sollte dich bis Stufe 90 bringen.

Bei einem ersten Test fehlten am Ende ungefähr sechs Prozent einer Stufe. Eine zusätzliche Beutejagd wurde deshalb in die Route aufgenommen, um kleinere Abweichungen auszugleichen.

Alternative: Weitere Beutejagden statt Metaquests

Du kannst die Metaquests teilweise durch zusätzliche Beutejagden ersetzen. Das bietet sich besonders an, wenn du gleichzeitig Fortschritt für die Reise des Beutesuchers sammeln möchtest.

Mögliche Alternative:

drei zusätzliche Beutejagden statt der Metaquests

insgesamt vier Beutejagden über den zugehörigen Tisch

zusätzlich die wöchentliche Metaquest in Silbermond annehmen

Die zufällig ausgewählten Beutejagden gewährten in den Tests vergleichbare Erfahrungspunkte. Einzelne Jagden ließen sich in weniger als sieben Minuten abschließen.

Die Metaquests und Beutejagden können außerdem Kisten mit Ausrüstung und Gold gewähren. Während der vollständigen Route kamen in den Tests ungefähr 25.000 Gold zusammen.

Zeitaufwand der einzelnen Abschnitte

zehn Tiefen: weniger als 60 Minuten

Zeitwanderungsdungeons: ungefähr 40 Minuten

Überfluss, Beutejagden und Metaquests: ungefähr 25 Minuten

getestete Bestzeit: 1 Stunde und 41 Minuten

Du benötigst dafür keine Teleportationstricks. Die größten Zeitunterschiede entstehen durch die Dungeonwartezeiten, die Stärke deines Charakters in den Tiefen und die vorhandenen Erfahrungsboni.

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