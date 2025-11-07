Neuer Twitch-Drop in World of Warcraft: Ensemble Violetter Trainingsanzug

Mit dem aktuellen Twitch-Drop steht in World of Warcraft ein neues Highlight für Transmog-Fans bereit. Im Rahmen eines limitierten Twitch-Drops kannst du dir das Ensemble: Violetter Trainingsanzug sichern – ein sportliches Set für dein nächstes Ingame-Workout.

Zeitraum und Voraussetzungen

Der Drop ist vom 11. November um 19:00 Uhr MEZ bis zum 2. Dezember um 19:00 Uhr MEZ verfügbar. Um teilnehmen zu können, musst du deinen Twitch-Account mit Battle.net verbinden. Hast du deine Accountdaten kürzlich geändert, ist eine erneute Verknüpfung notwendig. Danach kannst du frühestens in sieben Tagen einen neuen Twitch-Account koppeln.

Stelle sicher, dass du in der richtigen Battle.net-Region eingeloggt bist, denn die Belohnung wird genau dort ausgeliefert. Die Zustellung im Spiel kann bis zu 24 Stunden dauern.

So sicherst du dir das Transmogrifikationsset

Während des Aktionszeitraums musst du 4 Stunden lang einen beliebigen Stream in der Kategorie World of Warcraft auf Twitch anschauen. Dabei ist es egal, welchen Kanal du nutzt – Kanalwechsel sind erlaubt und beeinflussen deinen Fortschritt nicht. Das gleichzeitige Ansehen mehrerer Streams beschleunigt den Fortschritt jedoch nicht.

Um das Set zu erhalten, musst du den Drop aktiv auf dem Twitch-Kanal oder im „Drops“-Inventar abholen. Das Ensemble besteht aus einer Brust- und einer Beinrüstung und erscheint in deiner Sammlung.

Plattformen und technische Hinweise

Du kannst die Drops mit einem Webbrowser auf PC oder Mac sowie über die Twitch-App für Android und iOS verdienen und einlösen. Auf Spielkonsolen, Smart-TVs oder anderen TV-Apps werden Twitch-Drops nicht unterstützt.

Beachte: Sobald du den Drop abgeholt hast, bleibt die Belohnung nur 7 Tage gültig, wenn du deinen Battle.net-Account nicht verbunden hast.

Teilnahmeberechtigte Regionen

Die Twitch-Drops sind in folgenden Regionen verfügbar: Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Nahost, Afrika, Japan, Taiwan, Südostasien, Australien und Neuseeland.

Hinweise für Streamer

Wenn du selbst streamst, kannst du Drops auf deinem Kanal aktivieren. Voraussetzung ist, dass dein Twitch- und Battle.net-Account verbunden ist und du dich für Drops registriert hast. Weitere Informationen findest du auf der Streamer-Startseite für Drops.

Rechtlicher Hinweis von Blizzard

Blizzard behält sich vor, den Twitch-Drop zu ändern, zu pausieren oder zu beenden – etwa bei technischen Problemen oder unvorhergesehenen Umständen.

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.