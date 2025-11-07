Anu'shalla: Neues Mount für 600 gesammelte Reittiere in WoW

Mit dem Addon Midnight erhält kommt in World of Warcraft ein neuer Erfolg hinzu: Wer auf einem einzigen Charakter 600 Reittiere freischaltet, wird mit dem exklusiven Mount Anu'shalla, Shadow's Guidance belohnt.

Void-Thema: Leuchtende Federn und ein einzigartiger Look im Stil der Leere.

Leuchtende Federn und ein einzigartiger Look im Stil der Leere. Exklusivität: Nur für Spieler mit mindestens 600 Mounts auf einem Charakter.

Nur für Spieler mit mindestens 600 Mounts auf einem Charakter. Sammlererfolg: Der Erfolg Insurmountable Collection schaltet das Mount automatisch frei.

Ein neues Highlight für Mount-Sammler

Anu'shalla ist eine leereulenartige Kreatur mit einem leuchtenden violett-blauen Schimmer. Das Design erinnert stark an das Reittier Zügel von Anu'relos, Wegweisung der Flamme aus dem mythischen Raid Amirdrassil. Mit Anu'shalla setzt Blizzard erneut auf ein mystisches, visuell eindrucksvolles Modell.

Wie bereits bei Anu'relos könnte es auch bei Anu'shalla besondere Funktionen geben – etwa als Flugform für Druiden oder zähmbares Pet für Jäger. Ob diese Features auch bei Anu'shalla verfügbar sein werden, steht derzeit noch nicht fest. Blizzard hat dazu noch keine offiziellen Informationen veröffentlicht.

