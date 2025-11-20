World of Warcraft: Turbulente Zeitwege kehren im Dezmber zurück
Turbulente Zeitwege in WoW: 10 Wochen Zeitwanderung mit skalierenden Dungeons, XP-Buff, Reittiergutschein und neuen Belohnungen.
World of Warcraft ist seit Jahrzehnten eines der beliebtesten Online-Rollenspiele der Welt. Mit dem Event Turbulente Zeitwege setzt Blizzard erneut auf nostalgische Inhalte, die Spielern spannende Abenteuer quer durch frühere Erweiterungen bieten.
Während dieses besonderen Zeitwanderungs-Events kannst du Dungeons aus vergangenen Erweiterungen in einer rotierenden Auswahl erleben. Dadurch entsteht eine abwechslungsreiche Mischung aus Retro-Content und modernen Belohnungen, die nicht nur Veteranen begeistert.
- Event: Turbulente Zeitwege – wöchentlicher Wechsel zwischen sechs Erweiterungen
- Belohnungen: Zeitverzerrte Abzeichen, seltene Reittiere und Ausrüstung
- Skalierung: Dungeons passen sich deiner Stufe an
- Teilnahme: über den Dungeonbrowser möglich
- Vorteil: ideal zum Leveln von Twinks oder Nachholen alter Inhalte
Erneut hat der bronzene Drachenschwarm wachsende Tumulte in den Zeitwegen entdeckt, von denen einige sich schon bald mit unseren kreuzen werden!
Wann: 3. Dezember bis 4. Februar
Ihr könnt 10 Wochen in Folge jede Woche eine frühere Erweiterung durchspielen, beginnend und endend mit Shadowlands. Diese großartige Reise durch die Vergangenheit von World of Warcraft bietet Spielern sechs neue Zeitwanderungsdungeons: Die Andre Seite, Spitzen des Aufstiegs, Seuchensturz, Nekrotische Schneise, Die Blutigen Tiefen und Hallen der Sühne.
Spielercharaktere können auch bei einem neuen Shadowlands-Händler einkaufen: Sammler Ta'steld, der sich im Ring der Schicksale in Oribos befindet, direkt vor der Halle der Kuriositäten.
Für begrenzte Zeit erhaltet ihr außerdem eine größere Belohnung für die wöchentliche Zeitwanderungsquest des Questgebers: eine Truhe mit Kareshi-Schätzen auf heroischer Stufe, die Spielercharakteren mit Gegenstandsstufe 694 verliehen wird. Diese verbesserten Belohnungen sind nur während dieses speziellen Ereignisses verfügbar.
Zeit zum Stärken
Diejenigen, die während des Ereignisses einen Zeitwanderungsdungeon absolvieren, erhalten den Stärkungseffekt „Wissen der Zeitwege“, der die Erfahrung beim Töten von Monstern und beim Abschließen von Quests um 5 % erhöht.
Das Abschließen von Zeitwanderungsdungeons erhöht den Effekt und verlängert außerdem dessen Dauer. Dies ist ein stapelbarer Stärkungseffekt, der sich nach viermaliger Anwendung in „Meisterschaft der Zeitwege“ umwandelt und die Erfahrung, die durch das Töten von Monstern und das Abschließen von Quests gewonnen wird, auf 30 % erhöht.
Der Stärkungseffekt bleibt auch nach dem Tod bestehen und gilt accountübergreifend für alle Charaktere, was eine hervorragende Gelegenheit zum Leveln von Zweitcharaktere bietet.
Beherrscht die Zeitwege für ein neues Reittier
In dieser Saison erhaltet ihr Ta'readons Reittiergutschein, wenn ihr den Erfolg „Meister der turbulenten Zeitwege IV“ abschließt, der an herausragende Champions verliehen wird, die während des Ereignisses fünf Wochen lang die „Meisterschaft der Zeitwege“ aufrechterhalten.
Der Gutschein gibt euch die Quest „Ta'readons Reittiergutschein“ und schickt euch zu Aufseher Ta'readon in der Halle der Kuriositäten, wo ihr euch kostenlos eines der vier Shadowlands-Reittiere aussuchen könnt – den Bronzewildling, die Bronzene Leichenfliege, die Bronzene Grabschwinge oder den Bronzeaquilon. Die anderen drei Reittiere könnt ihr danach beim Zeitwanderungshändler für zeitverzerrte Abzeichen kaufen. Die Pakteinschränkungen für die Shadowlands-Reittiere wurden aufgehoben. Wenn ihr beispielsweise ein Venthyr-Reittier (Bronzene Grabesschwinge) aussucht, aber nicht zur Fraktion „Pakt der Venthyr“ gehört, werdet ihr es trotzdem reiten können.
Lasst die Zeit nicht ungenutzt verstreichen
In Zeitwanderungsdungeons besteht die Chance, Gegenstände zu erhalten, die normalerweise in den heroischen Versionen dieser Dungeons fallen gelassen werden. Außerdem erhöht ihr euren Ruf bei der Fraktion, die mit dem Dungeon assoziiert ist. Gegner und Beute werden automatisch an eure Stufe angepasst.
Während des Zeitwanderungsereignisses erhaltet ihr durch Quests und getötete Kreaturen 50 % Bonusruf für die Fraktionen der entsprechenden Erweiterung.
Um zu einem der Dungeons zu gelangen, öffnet einfach den Gruppenbrowser (Standardtastenkürzel: „I“), wählt dann den Dungeonbrowser aus und anschließend in der Dropdown-Liste die Option „Zufälliger Zeitwanderungsdungeon“. Klickt dann auf „Gruppe finden“, um gemeinsam mit anderen Spielern in einen der verfügbaren heroischen Dungeons zu gelangen:Woche des 3. Dezember
Shadowlands
- Die Andre Seite
- Spitzen des Aufstiegs
- Seuchensturz
- Nekrotische Schneise
- Die Blutigen Tiefen
- Die Hallen der SühneWoche des 10. September
Mists of Pandaria
- Tempel der Jadeschlange
- Brauerei Sturmbräu
- Shado-Pan-Kloster
- Mogu'shanpalast
- Scholomance
- Das Tor der Untergehenden SonneWoche des 17. Dezember
Classic
- Die Todesminen
- Düsterbruch - Ost
- Düsterbruch - West
- Stratholme
- Zul'FarrakWoche des 24. Dezember
Legion
- Rabenwehr
- Hof der Sterne
- Finsterherzdickicht
- Das Auge Azsharas
- Neltharions Hort
- Das Verlies der WächterinnenWoche des 31. Dezember
Cataclysm
- Der Steinerne Kern
- Die Verlorene Stadt der Tol'vir
- Der Vortexgipfel
- Thron der Gezeiten
- Die Endzeit
- Die SchwarzfelshöhlenWoche des 7. Januar
The Burning Crusade
- Terrasse der Magister
- Managruft
- Der Blutkessel
- Botanika
- Die Zerschmetterten Hallen
- Der TiefensumpfWoche des 14. Januar:
Warlords of Draenor
- Auchindoun
- Die Blutschlägermine
- Der Immergrüne Flor
- Grimmgleisdepot
- Schattenmondgrabstätte
- HimmelsnadelWoche des 21. Januar
Battle for Azeroth
- Atal'Dazar
- Freihafen
- Die Königsruh
- Der Schrein des Sturms
- Der Tempel von Sethraliss
- Das KronsteiganwesenWoche des 28. Januar
Wrath of the Lich King
- Azjol-Nerub
- Gundrak
- Hallen der Blitze
- Die Seelenschmiede
- Der Nexus
- Burg UtgardeWoche des 4. Februar
Shadowlands
- Die Andre Seite
- Spitzen des Aufstiegs
- Seuchensturz
- Nekrotische Schneise
- Die Blutigen Tiefen
- Die Hallen der Sühne
Zeitverzerrte Abzeichen eintauschen
Neue und wiederkehrende Belohnungen von früheren „Turbulente Zeitwege“-Ereignissen, wie das Reittier Chronokorsar, können in jeder Woche beim Zeitwanderungshändler erstanden werden.
Reittiere
Gegenstand
Zeitverzerrte Abzeichen
Bronzewildling
5000
Bronzene Leichenfliege
5000
Bronzene Grabschwinge
5000
Bronzeaquilon
5000
Purpurlupin
5000
Schneepfotenglimmerpelzstreuner
5000
Rüstungs- und Waffentransmogrifikationen
Gegenstand
Typ
Zeitverzerrte Abzeichen
Großhammer des gefallenen Lichtbringers
2H-Streitkolben
2200
Großhammer des rechtschaffenen Lichtbringers
2H-Streitkolben
2200
Zerbrochener Schmetterer des Progenitors
2H-Streitkolben
1500
Hammer des rechtschaffenen Lichtbringers
1H-Streitkolben
1500
Hammer des gefallenen Lichtbringers
1H-Streitkolben
1500
Reparierer des Progenitors
1H-Streitkolben
1200
Sündensteinspalter
2H-Schwert
1500
Langschwert der Ersten
1H-Schwert
1200
Runenklinge des Paragons von Maldraxxus
1H-Schwert
1200
Rapier des Animatrinkers
1H-Schwert
50
Guillotine des Schlundhenkers
2H-Axt
1500
Der Preisdrücker
2H-Axt
100
Sense des Seelenernters
Stangenwaffe
1500
Lanze der Architekten
Stangenwaffe
1500
Himmelsreißer der Kyrianer
Stangenwaffe
100
Ursprungsrute des Schöpfers
Stab
1500
Stab des Bußfertigen
Stab
50
Erlöser der Glaubensspitze
Stab
100
Armbrust der Ersten
Armbrust
1500
Langbogen der Himmelswache
Bogen
100
Dolch der vergessenen Eide
Dolch
50
Zerethvibroklinge
Faustwaffe
1200
Wartungswächter des Progenitors
Schildhand
1200
Heilige Glocke der Aufgestiegenen
Schildhand
50
Kriegsgleven der Hingabe
Gleven
50
Panzer des verbotenen Landes
Schild
1500
Bollwerk des gefallenen Aszendenten
Schild
50
Visier des elysischen Pfadfinders
Helm
25
Helm des animageschmiedeten Wächters
Helm
25
Gugel des verschmähten Sehers
Helm
25
Maske des harmonisierten Geistes
Helm
25
Plattenrüstung des animageschmiedeten Wächters
Brust
25
Robe des verschmähten Sehers
Brust
25
Mantel des harmonisierten Geistes
Brust
25
Kettenrüstung des elysischen Pfadfinders
Brust
25
Köcher des Schlundpirschers
Rücken
600
Köcher des Geisterschützen
Rücken
600
Schlammrahmen des verrückten Alchemisten
Rücken
600
Mantel des eitrigen Nekromanten
Schultern
450
Amicia des dunklen Nekromanten
Schultern
450
Haustiere und Spielzeuge
Gegenstand
Typ
Zeitverzerrte Abzeichen
P.O.S.T.-Assistent
Haustier
2200
Kleinod des Provosten
Spielzeug
750
Mal des elenden Gräbers
Spielzeug
750
Zückt eure Kalender, versammelt eure Verbündeten und macht euch bereit für turbulente Abenteuer!
Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.
