Inschriftenkunde von Midnight: Levelguide von 1 bis 100

Geschrieben von Telias am 26.02.2026 um 16:10

Inschriftenkunde von Midnight schnell und kosteneffizient von 1 bis 100 leveln: Rezepte, Einkaufsliste und Erstherstellungs-Boni.

Inhaltsverzeichnis
  1. Trainer für Inschriftenkunde und Standort
  2. Einkaufsliste: Benötigte Materialien
  3. Inschriftenkunde Level-Guide: Mahlen und Tinten von Stufe 1 bis 30
    1. Stufe 1 - 20: Kräuter mahlen
  4. Inschriftenkunde Level-Guide: Tinten herstellen von Stufe 20 bis 30
  5. Inschriftenkunde Level-Guide: Spezialisierungen
  6. Inschriftenkunde Level-Guide: Stufe 30 bis 45
  7. Inschriftenkunde Level-Guide: Stufe 45 bis 51
  8. Inschriftenkunde Level-Guide: Stufe 51 bis 100
    1. Alternative für die letzten Punkte (91 - 100)

Dieser Level Guide für Inschriftenkunde zeigt dir den schnellsten und kosteneffizientesten Weg, um diesen Beruf in WoW Midnight von Stufe 1 bis 100 zu leveln. Inschriftenkunde lässt sich ideal mit Kräuterkunde kombinieren, da du so alle benötigten Kräuter selbst sammeln kannst, anstatt sie im Auktionshaus zu kaufen.

Inschriftenkunde von Midnight

Trainer für Inschriftenkunde und Standort

Die Trainerin für die Inschriftenkunde von Midnight ist Zantasia. Du findest sie in Silbermond. Sprich mit ihr, um den Beruf zu erlernen und während deines Levelprozesses neue Rezepte freizuschalten.



Einkaufsliste: Benötigte Materialien

Um Inschriftenkunde auf Stufe 100 zu bringen, solltest du folgende Materialien bereithalten:

Icon Item Menge
Harmonieblume 280
Argentumblatt 80
Manalilie 80
Rotdorn 80
Azerwurz 65
Dämmerschleierstein 2
Versteinerte Wurzel 2
Partikel urtümlicher Energie 4
Partikel reiner Leere 5
Lichtpartikel 2
Partikel der wilden Magie 7

Zusätzliche Materialien wie Thalassisches Singwasser und Pergament des Lexikologen kannst du direkt beim Händler für Inschriftenkunde-Bedarf in der Nähe deiner Trainerin erwerben.

Inschriftenkunde Level-Guide: Mahlen und Tinten von Stufe 1 bis 30

Stufe 1 - 20: Kräuter mahlen

Verwende Mahlen von Midnight aus deinem Berufszauberbuch, um folgende Kräuter zu mahlen:



Inschriftenkunde Level-Guide: Tinten herstellen von Stufe 20 bis 30

Stelle die Tinten in der folgenden Reihenfolge her und behalte sie für spätere Rezepte:

Skill-Stufen Icon Item
20-25 Munselltinte 11 x Munselltinte
25-30 Sienatinte 12 x Sienatinte
Inschriftenkunde Level-Guide: Spezialisierungen

Ab Skill-Level 25 schaltest du Spezialisierungen frei. Wähle als erste Spezialisierung Ruhige Hände, um das Rezept Thalassische Inschriftenkundeabhandlung zu erlernen. Weitere Spezialisierungsslots werden bei Stufe 50, 60 und 75 freigeschaltet.

Inschriftenkunde Level-Guide: Stufe 30 bis 45

Von Stufe 30 bis 42 stellst du vor allem Gegenstände her, um die Boni für die Erstherstellungen zu erhalten. Benutze den Filter "Erstherstellungsbonus".

Skill-Stufen Icon Item
30-31 Baton des Faunahüters 1 x Baton des Faunahüters
31-32 Gehstock des Florahüters 1 x Gehstock des Florahüters
32-33 Lampe des Wurzelhüters 1 x Lampe des Wurzelhüters
33-35 Seelenchiffre 2 x Seelenchiffre
35-36 Kodifizierte Azerwurz 1 x Kodifizierte Azerwurz
36-37 Vertrauen des Faunahüters 1 x Vertrauen des Faunahüters
38-39 Mischrute des Hobbyalchemisten 1 x Mischrute des Hobbyalchemisten
40-41 Hobbynudelholz 1 x Hobbynudelholz
41-42 Federkiel des Hobbyschreibers 1 x Federkiel des Hobbyschreibers - anschließend ausrüsten
42-43 Thalassisches Schreiben der Aurora 1 x Thalassisches Schreiben der Aurora
44-45 Thalassisches Schreiben des Hitzeschocks 1 x Thalassisches Schreiben des Hitzeschocks
44-45 Thalassisches Schreiben des Feuersturms 1 x Thalassisches Schreiben des Feuersturms
44-45 Thalassisches Schreiben der Harmonischen 1 x Thalassisches Schreiben der Harmonischen
Inschriftenkunde Level-Guide: Stufe 45 bis 51

Solltest du zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf Stufe 45 sein, stelle du noch einige Thalassische Inschriftenkundeabhandlung her.

Skill-Stufen Icon Item
45-46 Thalassisches Schreiben der Unvergleichlichkeit 1 x Thalassisches Schreiben der Unvergleichlichkeit
46-47 Thalassisches Schreiben der Schnellklinge 1 x Thalassisches Schreiben der Schnellklinge
47-50 Thalassische Inschriftenkundeabhandlung 3 x Thalassische Inschriftenkundeabhandlung
50-51 Vantusrune: Strahlend 1 x Vantusrune: Strahlend
Inschriftenkunde Level-Guide: Stufe 51 bis 100

Ab Stufe 51 ist das Rezept Thalassische Inschriftenkundeabhandlung deine primäre Quelle für Skillpunkte. Während der Herstellung entdeckst du Abhandlungen für andere Berufe (insgesamt 10 verschiedene). Jede Erstherstellung dieser neu entdeckten Rezepte gewährt dir einen Bonuspunkt.

Abhandlungen sind Kriegsgebunden, du kannst sie also an deine anderen Charaktere schicken. Du wirst etwa 70 Abhandlungen herstellen müssen, um Stufe 100 zu erreichen, da die Rezepte für die letzten 10 Punkte grün werden.

Alternative für die letzten Punkte (91 - 100)

Sollte der Fortschritt über Traktate am Ende zu langsam sein, kannst du Waffen-Rezepte aus deinen Spezialisierungen nutzen. Jede Waffe gewährt 3 Skillpunkte:

Da diese Rezepte einen Funken benötigen, empfiehlt es sich, das System der Kundenbestellungen (NPC-Aufträge) zu nutzen, um die Materialien nicht selbst aufbringen zu müssen.

