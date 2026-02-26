Inschriftenkunde von Midnight: Levelguide von 1 bis 100

Inschriftenkunde von Midnight schnell und kosteneffizient von 1 bis 100 leveln: Rezepte, Einkaufsliste und Erstherstellungs-Boni.

Dieser Level Guide für Inschriftenkunde zeigt dir den schnellsten und kosteneffizientesten Weg, um diesen Beruf in WoW Midnight von Stufe 1 bis 100 zu leveln. Inschriftenkunde lässt sich ideal mit Kräuterkunde kombinieren, da du so alle benötigten Kräuter selbst sammeln kannst, anstatt sie im Auktionshaus zu kaufen.

Trainer für Inschriftenkunde und Standort

Die Trainerin für die Inschriftenkunde von Midnight ist Zantasia. Du findest sie in Silbermond. Sprich mit ihr, um den Beruf zu erlernen und während deines Levelprozesses neue Rezepte freizuschalten.

Einkaufsliste: Benötigte Materialien

Um Inschriftenkunde auf Stufe 100 zu bringen, solltest du folgende Materialien bereithalten:

Zusätzliche Materialien wie Thalassisches Singwasser und Pergament des Lexikologen kannst du direkt beim Händler für Inschriftenkunde-Bedarf in der Nähe deiner Trainerin erwerben.

Inschriftenkunde Level-Guide: Mahlen und Tinten von Stufe 1 bis 30

Stufe 1 - 20: Kräuter mahlen

Verwende Mahlen von Midnight aus deinem Berufszauberbuch, um folgende Kräuter zu mahlen:

Inschriftenkunde Level-Guide: Tinten herstellen von Stufe 20 bis 30

Stelle die Tinten in der folgenden Reihenfolge her und behalte sie für spätere Rezepte:

✓ Skill-Stufen Icon Item 20-25 11 x Munselltinte 33 x Thalassisches Singwasser

220 x Puderpigment

110 x Rotdornpigment

55 x Manalilienpigment 25-30 12 x Sienatinte 36 x Thalassisches Singwasser

240 x Puderpigment

120 x Argentumblattpigment

60 x Manalilienpigment

Inschriftenkunde Level-Guide: Spezialisierungen

Ab Skill-Level 25 schaltest du Spezialisierungen frei. Wähle als erste Spezialisierung Ruhige Hände, um das Rezept Thalassische Inschriftenkundeabhandlung zu erlernen. Weitere Spezialisierungsslots werden bei Stufe 50, 60 und 75 freigeschaltet.

Inschriftenkunde Level-Guide: Stufe 30 bis 45

Von Stufe 30 bis 42 stellst du vor allem Gegenstände her, um die Boni für die Erstherstellungen zu erhalten. Benutze den Filter "Erstherstellungsbonus".

Inschriftenkunde Level-Guide: Stufe 45 bis 51

Solltest du zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf Stufe 45 sein, stelle du noch einige Thalassische Inschriftenkundeabhandlung her.

Inschriftenkunde Level-Guide: Stufe 51 bis 100

Ab Stufe 51 ist das Rezept Thalassische Inschriftenkundeabhandlung deine primäre Quelle für Skillpunkte. Während der Herstellung entdeckst du Abhandlungen für andere Berufe (insgesamt 10 verschiedene). Jede Erstherstellung dieser neu entdeckten Rezepte gewährt dir einen Bonuspunkt.

Abhandlungen sind Kriegsgebunden, du kannst sie also an deine anderen Charaktere schicken. Du wirst etwa 70 Abhandlungen herstellen müssen, um Stufe 100 zu erreichen, da die Rezepte für die letzten 10 Punkte grün werden.

Alternative für die letzten Punkte (91 - 100)

Sollte der Fortschritt über Traktate am Ende zu langsam sein, kannst du Waffen-Rezepte aus deinen Spezialisierungen nutzen. Jede Waffe gewährt 3 Skillpunkte:

Da diese Rezepte einen Funken benötigen, empfiehlt es sich, das System der Kundenbestellungen (NPC-Aufträge) zu nutzen, um die Materialien nicht selbst aufbringen zu müssen.

