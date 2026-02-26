Inschriftenkunde von Midnight: Levelguide von 1 bis 100
Inschriftenkunde von Midnight schnell und kosteneffizient von 1 bis 100 leveln: Rezepte, Einkaufsliste und Erstherstellungs-Boni.
Inhaltsverzeichnis
- Trainer für Inschriftenkunde und Standort
- Einkaufsliste: Benötigte Materialien
- Inschriftenkunde Level-Guide: Mahlen und Tinten von Stufe 1 bis 30
- Inschriftenkunde Level-Guide: Tinten herstellen von Stufe 20 bis 30
- Inschriftenkunde Level-Guide: Spezialisierungen
- Inschriftenkunde Level-Guide: Stufe 30 bis 45
- Inschriftenkunde Level-Guide: Stufe 45 bis 51
- Inschriftenkunde Level-Guide: Stufe 51 bis 100
Dieser Level Guide für Inschriftenkunde zeigt dir den schnellsten und kosteneffizientesten Weg, um diesen Beruf in WoW Midnight von Stufe 1 bis 100 zu leveln. Inschriftenkunde lässt sich ideal mit Kräuterkunde kombinieren, da du so alle benötigten Kräuter selbst sammeln kannst, anstatt sie im Auktionshaus zu kaufen.
Trainer für Inschriftenkunde und Standort
Die Trainerin für die Inschriftenkunde von Midnight ist Zantasia. Du findest sie in Silbermond. Sprich mit ihr, um den Beruf zu erlernen und während deines Levelprozesses neue Rezepte freizuschalten.
Zurück zur Übersicht
Einkaufsliste: Benötigte Materialien
Um Inschriftenkunde auf Stufe 100 zu bringen, solltest du folgende Materialien bereithalten:
|✓
|Icon
|Item
|Menge
|Harmonieblume
|280
|Argentumblatt
|80
|Manalilie
|80
|Rotdorn
|80
|Azerwurz
|65
|Dämmerschleierstein
|2
|Versteinerte Wurzel
|2
|Partikel urtümlicher Energie
|4
|Partikel reiner Leere
|5
|Lichtpartikel
|2
|Partikel der wilden Magie
|7
Zusätzliche Materialien wie Thalassisches Singwasser und Pergament des Lexikologen kannst du direkt beim Händler für Inschriftenkunde-Bedarf in der Nähe deiner Trainerin erwerben.
Inschriftenkunde Level-Guide: Mahlen und Tinten von Stufe 1 bis 30
Stufe 1 - 20: Kräuter mahlen
Verwende Mahlen von Midnight aus deinem Berufszauberbuch, um folgende Kräuter zu mahlen:
- Harmonieblume (280)
- Argentumblatt (80)
- Manalilie (80)
- Rotdorn (80)
Zurück zur Übersicht
Inschriftenkunde Level-Guide: Tinten herstellen von Stufe 20 bis 30
Stelle die Tinten in der folgenden Reihenfolge her und behalte sie für spätere Rezepte:
|✓
|Skill-Stufen
|Icon
|Item
|20-25
|11 x Munselltinte
|25-30
|12 x Sienatinte
Inschriftenkunde Level-Guide: Spezialisierungen
Ab Skill-Level 25 schaltest du Spezialisierungen frei. Wähle als erste Spezialisierung Ruhige Hände, um das Rezept Thalassische Inschriftenkundeabhandlung zu erlernen. Weitere Spezialisierungsslots werden bei Stufe 50, 60 und 75 freigeschaltet.
Inschriftenkunde Level-Guide: Stufe 30 bis 45
Von Stufe 30 bis 42 stellst du vor allem Gegenstände her, um die Boni für die Erstherstellungen zu erhalten. Benutze den Filter "Erstherstellungsbonus".
Inschriftenkunde Level-Guide: Stufe 45 bis 51
Solltest du zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf Stufe 45 sein, stelle du noch einige Thalassische Inschriftenkundeabhandlung her.
|✓
|Skill-Stufen
|Icon
|Item
|45-46
|1 x Thalassisches Schreiben der Unvergleichlichkeit
|46-47
|1 x Thalassisches Schreiben der Schnellklinge
|47-50
|3 x Thalassische Inschriftenkundeabhandlung
|50-51
|1 x Vantusrune: Strahlend
Inschriftenkunde Level-Guide: Stufe 51 bis 100
Ab Stufe 51 ist das Rezept Thalassische Inschriftenkundeabhandlung deine primäre Quelle für Skillpunkte. Während der Herstellung entdeckst du Abhandlungen für andere Berufe (insgesamt 10 verschiedene). Jede Erstherstellung dieser neu entdeckten Rezepte gewährt dir einen Bonuspunkt.
Abhandlungen sind Kriegsgebunden, du kannst sie also an deine anderen Charaktere schicken. Du wirst etwa 70 Abhandlungen herstellen müssen, um Stufe 100 zu erreichen, da die Rezepte für die letzten 10 Punkte grün werden.
Alternative für die letzten Punkte (91 - 100)
Sollte der Fortschritt über Traktate am Ende zu langsam sein, kannst du Waffen-Rezepte aus deinen Spezialisierungen nutzen. Jede Waffe gewährt 3 Skillpunkte:
Da diese Rezepte einen Funken benötigen, empfiehlt es sich, das System der Kundenbestellungen (NPC-Aufträge) zu nutzen, um die Materialien nicht selbst aufbringen zu müssen.
