Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivMärz 2026World of Warcraft: Dunkelspeerrennen startet als Pride-Event in Patch 12.0.5

World of Warcraft: Dunkelspeerrennen startet als Pride-Event in Patch 12.0.5

Geschrieben von Telias am 30.03.2026 um 10:47

Mit Patch 12.0.5 wird das Dunkelspeerrennen offizieller WoW-Feiertag. Das Pride-Event läuft vom 27. bis 29. Juni 2026 durch Azeroth.

Inhaltsverzeichnis
  1. Hintergrund und Wohltätigkeit
  2. Ablauf des Dunkelspeerrennen Pride-Events
  3. Belohnungen und Aktivitäten

Mit dem Patch 12.0.5 integriert Blizzard das Dunkelspeerrennen als offiziellen Feiertag in World of Warcraft. Das Event findet im Rahmen des Pride-Monats vom 27. bis zum 29. Juni 2026 statt. Es basiert auf dem langjährigen Community-Event Running of the Trolls und feiert Identität sowie Inklusivität in Azeroth.

Dunkelspeerrennen - Pride-Event in World of Warcraft

Hintergrund und Wohltätigkeit

Das Dunkelspeerrennen hat seine Wurzeln im Running of the Trolls, einem Charity-Event auf dem US-Server Feathermoon, das bereits im 12. Jahr besteht. Ziel ist es, die Sichtbarkeit der LGBTQIA+-Community innerhalb der WoW-Gemeinschaft zu erhöhen. Dabei werden Spenden für The Trevor Project gesammelt, eine Organisation, die Krisenintervention und Suizidprävention für queere Jugendliche anbietet.



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Ablauf des Dunkelspeerrennen Pride-Events

Das Ingame-Event steht allen Spielern offen und folgt einer festgelegten Route durch Azeroth:

  • Start: Strandparty im Startgebiet der Trolle auf den Echoinseln (Kalimdor).
  • Parade: Ein farbenfroher Marsch quer durch Kalimdor und die Östlichen Königreiche.
  • Ziel: Eine Poolparty im Brunnen von Silbermond.
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Belohnungen und Aktivitäten

Datamining-Ergebnisse deuten auf verschiedene Belohnungen und Gegenstände hin, die du während des Events erhalten kannst. Dazu gehören zeitlich begrenzte Items wie Taschenregenbogen, Regenbogenläufer oder Taschensand. Permanente Belohnungen und spezifische Aufgaben umfassen:

Quelle: Wowhead

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